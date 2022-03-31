На вернисаже в Калуге гостей встречали персонажи из оперы

В Инновационном культурном центре – новая выставка и новый перформанс.

После нашумевшей экспозиции кукол, имевшей ошеломительный успех, здесь не перестают удивлять зрителей.

Открытие выставки было оригинальным, театрализованным.

Полумрак. Гости открывают дверь и попадают в таинственный параллельный мир. Встречают их достаточно мрачноватые персонажи.

Они замерли в разных концах зала, и вдруг «оживают», начинают плавно двигаться под такую же мрачноватую музыку, сближаться, дотрагиваться до зрителей.

Один – в чёрном длинном платье и белой фате напоминает Смерть или призрак из фильма ужасов. Другой, в красном плаще с длинным клювом - Доктора Чуму. Но оказывается, что это вовсе не Смерть и Чума.

Первый персонаж находился внизу, время от времени ему поправляли фату. Оказало, что это - Фортуна - персонаж оперы «Коронация Поппеи» Клаудио Монтеверди. Эскизы к ней сделала Екатерина Новак.

Второй персонаж был не менее эффектным. И весь вернисаж не снимал туфли на каблуках.

Начались сумасшедшие танцы.

Роли этих персонажей, не смотря на платье и каблуки, великолепно исполнили мужчины.

- Эти замечательные персонажи: Фортуна – гигантский персонаж в исполнении актёра нашего театра балета Антона ФЕДАНА и Красный Ворон - проводник в сказку, в мир прекрасного в исполнении Вадима ЛАВРЕНЦОВА, - пояснила художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА.

Долгая дружба

Проект «Прелюдия образа» - это работы выпускников Мастерской сценического костюма факультета сценографии ГИТИСа. Более 30 эскизов, выполненных в разных материалах и техниках.

Анна Сенатова открыла выставку и представила персонажей и столичных гостей, приехавших в Калугу.

- Мы любим долгосрочные проекты, любим дружить. И, подружившись один раз, бережно храним эту дружбу, - говорит Анна СЕНАТОВА. – Хотим подружиться с ГИТИСом, его преподавателями, его талантливыми художниками.

Могу открыть вам тайну: буквально за полчаса до начала выставки мы придумал новый проект, который будет называться «Экспериментальная лаборатория».

На выставку в Калугу приехали преподаватели ГИТИСА, декан факультета сценографии Оксана АКЕЛЬЕВА и студенты второго курса. Вернисажем они остались довольны, фотографировались и снимали на видео всё происходящее.

Это Чудо не оживало в зале, но стало любимым местом для фото.

Воплотили музыку в эскизы

На стенах - эскизы выпускников Мастерской художника Виктории ХАРХАЛУП. Софья ЗОСИНА, Екатерина НОВАК, Дарья ОРЛОВА, Валерия ПЕРОВА, Лика СОЧКИНА, Полина ХАНЕВСКАЯ придумывали костюмы для музыкального театра.

Екатерина Новак выбрала барочную оперу композитора XVII века Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи», где описывается эпоха Нерона. Художник переносит героев в наши дни, показывая трагический карнавал клубной культуры.

При этом основной конфликт оперы, в которой древнеримский император Нерон презирает все моральные принципы и становится олицетворением безнравственного деспота, остаётся.

Работа Екатерины Новак.

Дарья Орлова работала над костюмами к последней опере Моцарта «Волшебная флейта», которую он написал незадолго до смерти. Но действие она перенесла в параллельное пространство и неопределенное время.

Софья Зосина взялась за Эдварда Грига, написавшего музыку к пьесе Ибсена «Пер Гюнт». Только у Софьи герой путешествует в сложном современном мире.

Валерия Перова создавала костюмы к опере Штрауса «Ариадна на Наксосе». И соединила мир реальных героев оперы, мир персонажей Древней Греции и мир персонажей комедии дель арте.

Полина Ханевская выбрала оперу чешского композитора Леоша Яначека «Лисичка-плутовка», где люди похожи на зверей, а звери на людей. Эскизы Полина сделала из журнальных вырезок в технике коллажа.

Лику Сочкину вдохновила музыка барочного композитора Генри Пёрселл. В её эскизах происходит встреча двух стихий. Земли, на которой рождается и умирает природа, и Воды, смывающей эту жизнь.

Отбирает много сил

Два дня мастер курса Виктория Хархалуп создавала экспозицию в зале.

У Виктории Хархалуп на курсе всего шесть человек. Художник по костюмам - редкая профессия.

- Это дипломные проекты студентов, выпустившихся в прошлом году, их идеальное представление о театре, - рассказывает Виктория. - Они выбирали произведение. И сами были, и режиссерами, и художниками.

Но основное внимание, конечно, - на костюм, потому что это их специальность. Практически год они работали, я ими руководила.

На курсе было шесть человек. До финала дошли только девочки. И здесь представлены практически все их эскизы. Но на дипломе они создают настоящие костюмы. Конечно, мы бы хотели, чтобы каждый дипломник защитился реальным спектаклем, но это слишком сложно.

Мы следим за их дальнейшей судьбой. Наши выпускники работают в театрах, в кино, в рекламе. Соня Зосина сейчас готовит проект к постановке. Катя Новак – ассистент художника по костюмам в театре им. Пушкина.

В этом году у меня на курсе тоже шесть человек. И это – оптимальный вариант, остаются лучшие.

Костюм забирает много эмоциональных сил, не все выдерживают. Потому что мы работаем не только с пространством, а с людьми. И часто приходится быть даже психотерапевтами.

Наша цель, конечно, не делать из них портных, они – художники, создающие образ, но в жизни они готовы быть и дизайнерами-модельерами.

Выставка будет работать по 17 апреля. Вход свободный.

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