В Калуге весь год будут вспоминать Марину Цветаеву

Калужский музей изобразительных искусств запустил новый литературный проект, посвященный Марине ЦВЕТАЕВОЙ. Он будет идти весь год.

Первая выставка уже открылась.

Она рассказывает о семье Цветаевой, её детстве в Москве, о доме в Трехпрудном переулке и о даче в Тарусе «в двух верстах от города».

На выставке можно увидеть единственное сохранившееся фото тарусского дома «Песочное». Он был простой, но с красивым садом. И рядом - Ока. Цветаевы любили это место.

Любимый дом Цветаевых в Тарусе.

«Летами мы жили в Тарусе… Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей, старая скамья под огромной ивой еле видна - так густо кругом.

В высоком плетне - калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево грядки, за ними - малина, смородина и крыжовник, за домом крокетная площадка… Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить.

Водила нас мать, и сама ходила в холстинковых платьях, в дождь в дешевых, с «ушами», на резинке, по-деревенски, башмаках. Ни Муся, ни я не любили «хороших» платьев и, надевая их в гости, злились.

Но ради того, чтобы идти к Тете (Тьо), - мы их терпели», - писала в мемуарах сестра Марины Анастасия ЦВЕТАЕВА.

Лопнувший браслет

- Это наш совместный с библиотекой им. Белинского проект, - рассказывает заведующая научно-просветительским отделом Калужского музея изобразительных искусств Светлана КЛЁПОВА. – Посвящен он 130-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой.

Открыла первую выставку Светлана Клёпова, но далее проект будет вести его автор - Элла Корнелюк.

- Проект небольшой, камерный. Планируется четыре выставки. Каждая будет работать в течение трёх месяцев. Можно будет увидеть экспонаты из фондов нашего музея, редкие издания.

Проект сопровождается виртуальной выставкой: на экране - фотографии, стихи, отрывки из писем, дополнительная информация.

Наш сотрудник Элла КОРНЕЛЮК готовила цветаевские выставки в течение нескольких месяцев. Надо было из 12 тысяч предметов музея отобрать подходящие. А только у Поленова около десяти работ, посвященных Тарусе. Поэтому работа была проделана большая.

Сейчас Элла Анатольевна приболела, но в дальнейшем вести проект будет она.

К сожалению, вообще в музеях осталось мало личных вещей Цветаевой. Они были утрачены во время революции, переездов.

После того, как Марина ушла из дома отца, у неё не было своего жилья, она всё время жила на квартирах. 17 лет провела в эмиграции.

Я помню, что в Государственном музее истории российской литературы хранится серебряный браслет с бирюзой, который она подарила подруге и который лопнул, в тот день, когда Марины Ивановны не стало.

Такой Тарусу видел Поленов.

Основал музей

- Первая выставка называется «Мне имя – Марина», - продолжает Светлана Леонидовна. - Это цитата из её стихотворения «Рождение поэта». Выставка рассказывает о детских годах Цветаевой.

Её семья была очень интересной. Отец - Иван Владимирович ЦВЕТАЕВ – филолог, основатель Музея изящных искусств (ныне - Пушкинский музей).

Детство Марины прошло в разговорах о будущем музее. Она видела, как отец увлечен им.

Даже хозяйственное оборудование он доставлял из-за границы. Умудрился привести газонокосилку, спрятав под книги, чтобы не платить дорогой таможенный сбор. И потом сам опробовал её на музейных газончиках.

Родители Марины Цветаевой.

Издала тайком

- В Москве уже 100 лет нет дома в Трехпрудном переулке, где выросли Марина и Анастасия Цветаевы. Детство, проведённое там, отразилось в первом поэтическом сборнике Цветаевой «Вечерний альбом».

Таком от отца (мамы уже не было в живых), юная гимназистка Марина издала его небольшим тиражом в маленьком издательстве. Почему альбом? У барышень в то время была традиции писать стихи друг другу в альбом.

К тому же, Марина находилась под впечатлением от истории молодой художницы Марии БАШКИРЦЕВОЙ, которая жила во Франции, вела личный дневник и рано умерла. Для Марины она была кумиром.

Маленький сборник Цветаевой не остался не замеченным, о нём хорошо отозвались ВОЛОШИН и БРЮСОВ, хотя стихи ещё были достаточно детские. На выставке есть репринтное издание, современное, но в дореволюционной орфографии.

Два Наполеона

- В музее Цветаевой по воспоминаниям Анастасии Ивановны воссоздали интерьер комнаты Марины. Его тоже можно увидеть на выставке.

В подростковом возрасте Марина увлеклась образом Наполеона. Просто боготворила его. И однажды поставила его портрет в киот, где иконы. Отец увидел и сильно ругался. Но Марина была своевольная, она сказала: «Моя комната, что хочу, то и делаю».

Восхищалась она и образом сына Наполеона герцогом Рейхштадтским (Наполеон II).

Марина бегло говорила по-немецки - её мать была немецко-польских кровей. А французский выучила, чтобы читать в оригинале РОСТАНВ, который написал драму «Орлёнок», посвящённую судьбе Наполеона II.

Цветаева перевела «Орлёнка». И какое-то время, сидя за этим переводом, почти не выходила из комнаты.

Художник Анатолий Давыдов «Портрет Марины Цветаевой».

На всю жизнь

- Заканчивается выставка первой любовью. Анастасия вспоминала, что Марина, которая всегда была недовольна свой внешностью, плотной фигурой, когда познакомилась с Сергеем ЭФРОНОМ влюбилась и расцвела. Ася пишет, что, глядя на Марину, поняла, что любовь преображает.

Марина была на год старше Эфрона. У них был долгий брак, двое детей. И, не смотря на какие-то ещё увлечения, Сергей всегда оставался для неё родным, близким человеком.

Четыре года они были в разлуке, Марина не знала, жив он или нет. Это было большое испытание. Но до конца жизни они были вместе.

Любовь, судьба, память

Выставка «Мне имя – Марина» будет работать до середины июня. Затем её сменит вторая выставка, которая расскажет о любви в жизни Цветаевой.

Третья выставка будет посвящена её трагической судьбе. А завершится проект рассказом о том, как сейчас сохраняют память о Марине Цветаевой.

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