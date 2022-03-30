В Калуге весь год будут вспоминать Марину Цветаеву
Калужский музей изобразительных искусств запустил новый литературный проект, посвященный Марине ЦВЕТАЕВОЙ. Он будет идти весь год.
Первая выставка уже открылась.
Она рассказывает о семье Цветаевой, её детстве в Москве, о доме в Трехпрудном переулке и о даче в Тарусе «в двух верстах от города».
На выставке можно увидеть единственное сохранившееся фото тарусского дома «Песочное». Он был простой, но с красивым садом. И рядом - Ока. Цветаевы любили это место.
Любимый дом Цветаевых в Тарусе.
«Летами мы жили в Тарусе… Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей, старая скамья под огромной ивой еле видна - так густо кругом.
В высоком плетне - калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево грядки, за ними - малина, смородина и крыжовник, за домом крокетная площадка… Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить.
Водила нас мать, и сама ходила в холстинковых платьях, в дождь в дешевых, с «ушами», на резинке, по-деревенски, башмаках. Ни Муся, ни я не любили «хороших» платьев и, надевая их в гости, злились.
Но ради того, чтобы идти к Тете (Тьо), - мы их терпели», - писала в мемуарах сестра Марины Анастасия ЦВЕТАЕВА.
Лопнувший браслет
- Это наш совместный с библиотекой им. Белинского проект, - рассказывает заведующая научно-просветительским отделом Калужского музея изобразительных искусств Светлана КЛЁПОВА. – Посвящен он 130-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой.
Открыла первую выставку Светлана Клёпова, но далее проект будет вести его автор - Элла Корнелюк.
- Проект небольшой, камерный. Планируется четыре выставки. Каждая будет работать в течение трёх месяцев. Можно будет увидеть экспонаты из фондов нашего музея, редкие издания.
Проект сопровождается виртуальной выставкой: на экране - фотографии, стихи, отрывки из писем, дополнительная информация.
Наш сотрудник Элла КОРНЕЛЮК готовила цветаевские выставки в течение нескольких месяцев. Надо было из 12 тысяч предметов музея отобрать подходящие. А только у Поленова около десяти работ, посвященных Тарусе. Поэтому работа была проделана большая.
Сейчас Элла Анатольевна приболела, но в дальнейшем вести проект будет она.
К сожалению, вообще в музеях осталось мало личных вещей Цветаевой. Они были утрачены во время революции, переездов.
После того, как Марина ушла из дома отца, у неё не было своего жилья, она всё время жила на квартирах. 17 лет провела в эмиграции.
Я помню, что в Государственном музее истории российской литературы хранится серебряный браслет с бирюзой, который она подарила подруге и который лопнул, в тот день, когда Марины Ивановны не стало.
Такой Тарусу видел Поленов.
Основал музей
- Первая выставка называется «Мне имя – Марина», - продолжает Светлана Леонидовна. - Это цитата из её стихотворения «Рождение поэта». Выставка рассказывает о детских годах Цветаевой.
Её семья была очень интересной. Отец - Иван Владимирович ЦВЕТАЕВ – филолог, основатель Музея изящных искусств (ныне - Пушкинский музей).
Детство Марины прошло в разговорах о будущем музее. Она видела, как отец увлечен им.
Даже хозяйственное оборудование он доставлял из-за границы. Умудрился привести газонокосилку, спрятав под книги, чтобы не платить дорогой таможенный сбор. И потом сам опробовал её на музейных газончиках.
Родители Марины Цветаевой.
Издала тайком
- В Москве уже 100 лет нет дома в Трехпрудном переулке, где выросли Марина и Анастасия Цветаевы. Детство, проведённое там, отразилось в первом поэтическом сборнике Цветаевой «Вечерний альбом».
Таком от отца (мамы уже не было в живых), юная гимназистка Марина издала его небольшим тиражом в маленьком издательстве. Почему альбом? У барышень в то время была традиции писать стихи друг другу в альбом.
К тому же, Марина находилась под впечатлением от истории молодой художницы Марии БАШКИРЦЕВОЙ, которая жила во Франции, вела личный дневник и рано умерла. Для Марины она была кумиром.
Маленький сборник Цветаевой не остался не замеченным, о нём хорошо отозвались ВОЛОШИН и БРЮСОВ, хотя стихи ещё были достаточно детские. На выставке есть репринтное издание, современное, но в дореволюционной орфографии.
Два Наполеона
- В музее Цветаевой по воспоминаниям Анастасии Ивановны воссоздали интерьер комнаты Марины. Его тоже можно увидеть на выставке.
В подростковом возрасте Марина увлеклась образом Наполеона. Просто боготворила его. И однажды поставила его портрет в киот, где иконы. Отец увидел и сильно ругался. Но Марина была своевольная, она сказала: «Моя комната, что хочу, то и делаю».
Восхищалась она и образом сына Наполеона герцогом Рейхштадтским (Наполеон II).
Марина бегло говорила по-немецки - её мать была немецко-польских кровей. А французский выучила, чтобы читать в оригинале РОСТАНВ, который написал драму «Орлёнок», посвящённую судьбе Наполеона II.
Цветаева перевела «Орлёнка». И какое-то время, сидя за этим переводом, почти не выходила из комнаты.
Художник Анатолий Давыдов «Портрет Марины Цветаевой».
На всю жизнь
- Заканчивается выставка первой любовью. Анастасия вспоминала, что Марина, которая всегда была недовольна свой внешностью, плотной фигурой, когда познакомилась с Сергеем ЭФРОНОМ влюбилась и расцвела. Ася пишет, что, глядя на Марину, поняла, что любовь преображает.
Марина была на год старше Эфрона. У них был долгий брак, двое детей. И, не смотря на какие-то ещё увлечения, Сергей всегда оставался для неё родным, близким человеком.
Четыре года они были в разлуке, Марина не знала, жив он или нет. Это было большое испытание. Но до конца жизни они были вместе.
Любовь, судьба, память
Выставка «Мне имя – Марина» будет работать до середины июня. Затем её сменит вторая выставка, которая расскажет о любви в жизни Цветаевой.
Третья выставка будет посвящена её трагической судьбе. А завершится проект рассказом о том, как сейчас сохраняют память о Марине Цветаевой.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!