Что произошло с ценами в Калуге 16 – 23 марта: макароны подорожали, а шпроты подешевели

Продолжаем наш традиционный недельный мониторинг цен на продукты в магазинах Калуги.

Цикл публикаций на эту тему смотрите по ссылке: Цены.

Помимо недельного сравнения цены мы не забыли посчитать, насколько они изменились с самого нашего первого их фиксирования – 25 февраля

Ценник от 16 марта.

Ценник на 23 марта.

Новый ценник на макароны, без учета скидки на прошлой неделе, подскочил на 9 рублей или на 11,25%.

Больше существенно подорожавших за неделю товаров на полках мы не обнаружили.

Ценник от 16 марта.

Ценник от 23 марта.

Рыбные консервы также без учета скидки, уменьшился на 11 рублей. В процентном соотношении шпроты подешевели на 9,2%.

Ажиотаж на сахар продолжается. На полках он до сих пор отсутствует. Мы не обнаружили ни песка, ни рафинада. Но ценник, несмотря на отсутствие товара, все равно меняется. За прошедшую неделю он уменьшился на 9 рублей или на 15,7%.

Общая стоимость корзины за неделю выросла на 22 рубля. А если сравнивать 23 марта с 25 февраля, то разница почти за месяц увеличилась на 173 рубля.

Сравнительная таблица

(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).

Товар Цена 16.03 Цена 23.03 Разница цены, руб Разница % Разница цен 25.02 и 23.03 1 Хлеб белый 39 39 - - - 10,3% - 4 руб. 2 Хлеб черный 37 37 - - - 3 Курица 138 139 + 1 + 0,7% - 1,4% - 2 руб. 4 Говядина на кости 450 470 + 20 + 4,4% + 4,4% + 20 руб. 5 Свинина 420 420 - - + 13,5% + 50 руб. 6 Колбаса докторская 296 296 - - + 9,6% + 26 руб. 7 Тушенка 228 228 - - + 8,6% + 18 руб. 8 Рыба минтай 215 215 - - + 26,5% + 45 руб. 9 Картошка 34 35 + 1 + 3% + 6,1% + 2 руб. 10 Шпроты 131 120 - 11 - 9,2% - 11 Молоко 75 75 - - - 12 Яйца 88 84 - 4 - 4,8% - 9,5% - 8 руб. 13 Майонез 100 100 - - - 14 Сыр 72 70 - 2 - 2,8% + 4,5% + 3 руб. 15 Бананы 99 105 + 6 + 6,1% + 38,2% + 29 руб. 16 Шоколадка «Аленка» 100 гр. 100 105 + 5 + 5% + 70% + 45 руб. 17 Элитная Гречка 126 126 - - - 42,9% - 54 руб. 18 Рис 88 94 + 6 + 3,5% + 10,6% + 9 руб. 19 Макароны «Макфа» 80 89 + 9 + 11,25% + 3,5% + 3 руб. 20 Сахар-рафинад 80 71 - 9 - 15,7% + 12,7% + 9 руб. Общая стоимость корзины 2896 2918 + 22 + 0,8% + 6,3% + 173 руб.

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