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Что произошло с ценами в Калуге 16 – 23 марта: макароны подорожали, а шпроты подешевели

Станислав Стрелков , Фото автора
Опубликовано: 26.03.2022 13:12 0 268
Что произошло с ценами в Калуге 16 – 23 марта: макароны подорожали, а шпроты подешевели

Продолжаем наш традиционный недельный мониторинг цен на продукты в магазинах Калуги.

Цикл публикаций на эту тему смотрите по ссылке: Цены

Помимо недельного сравнения цены мы не забыли посчитать, насколько они изменились с самого нашего первого их фиксирования – 25 февраля

Ценник от 16 марта.

Ценник на 23 марта.

Новый ценник на макароны, без учета скидки на прошлой неделе, подскочил на 9 рублей или на 11,25%.

Больше существенно подорожавших за неделю товаров на полках мы не обнаружили.

Ценник от 16 марта.

Ценник от 23 марта.

Рыбные консервы также без учета скидки, уменьшился на 11 рублей. В процентном соотношении шпроты подешевели на 9,2%.

Ажиотаж на сахар продолжается. На полках он до сих пор отсутствует. Мы не обнаружили ни песка, ни рафинада. Но ценник, несмотря на отсутствие товара, все равно меняется. За прошедшую неделю он уменьшился на 9 рублей или на 15,7%.

Общая стоимость корзины за неделю выросла на 22 рубля. А если сравнивать 23 марта с 25 февраля, то разница почти за месяц увеличилась на 173 рубля.

 

Сравнительная таблица

(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).

 

Товар

Цена 16.03

Цена 23.03

Разница цены, руб

Разница %

Разница цен  25.02 и 23.03

1

Хлеб белый

39

39

-

-

- 10,3%

- 4 руб.

2

Хлеб черный

37

37

-

-

-

3

Курица

138

139

+ 1

+ 0,7%

- 1,4%

- 2 руб.

4

Говядина на кости

450

470

+ 20

+ 4,4%

+ 4,4%

+ 20 руб.

5

Свинина

420

420

-

-

+ 13,5%

+ 50 руб.

6

Колбаса докторская

296

296

-

-

+ 9,6%

+ 26 руб.

7

Тушенка

228

228

-

-

+ 8,6%

+ 18 руб.

8

Рыба минтай

215

215

-

-

+ 26,5%

+ 45 руб.

9

Картошка

34

35

+ 1

+ 3%

+ 6,1%

+ 2 руб.

10

Шпроты

 

131

120

- 11

- 9,2%

 

-

11

Молоко

75

75

-

-

-

12

Яйца

88

84

- 4

- 4,8%

- 9,5%

- 8 руб.

13

Майонез

100

100

-

-

-

14

Сыр

72

70

- 2

- 2,8%

+ 4,5%

+ 3 руб.

15

Бананы

99

105

+ 6

+ 6,1%

+ 38,2%

+ 29 руб.

16

Шоколадка «Аленка» 100 гр.

100

105

+ 5

+ 5%

+ 70%

+ 45 руб.

17

Элитная Гречка

126

126

-

-

- 42,9%

- 54 руб.

18

Рис

88

94

+ 6

+ 3,5%

+ 10,6%

+ 9 руб.

19

Макароны «Макфа»

80

89

+ 9

+ 11,25%

+ 3,5%

+ 3 руб.

20

Сахар-рафинад

80

71

- 9

- 15,7%

+ 12,7%

+ 9 руб.

 

Общая стоимость корзины

2896

2918

+ 22

+ 0,8%

+ 6,3%

+ 173 руб.

 

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Станислав Стрелков , Фото автора
Опубликовано: 26.03.2022 13:12 0 268
Тэги: общество мониторинг цены
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