В Калужской области 115 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 115 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 100 583, сообщили в субботу, 26 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1403.

Госпитализированы за сутки 27 человек.

Выздоровели еще 917 пациентов. Всего с болезнью справился 89 468 калужан.

По всей России выявлены за сутки 24 072 случая коронавируса. За весь период - 17 739 462. Госпитализированы за сутки – 4275. Выписаны – 60 933, за весь период – 16 606 691. За последние сутки в стране от ковида умерли 395 человек, за все время – 367 013.

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