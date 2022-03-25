Экономист из Калуги Дмитрий Тютин – о переводе расчетов за газ в рубли: «Этот шаг имеет «воспитательно-профилактический» смысл»

Президент России Владимир ПУТИН в среду, 23 марта, сделал самое обсуждаемое на этой неделе заявление. Глава государства поручил продавать природный газ в недружественные страны мира исключительно за рубли.

Смысл слов президента многие просто не поняли, но поддержали. А к чему же такие изменения приведут на самом деле?

Ситуацию прояснил заместитель директора по научной работе, заведующий кафедрой делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий ТЮТИН.

Нарушить свои санкции

- Дмитрий Васильевич, Путин поручил дать директиву «Газпрому» по переводу контрактов в рубли. Что это означает в экономическом смысле?

- В экономическом смысле это означает, что теперь наши покупатели энергоресурсов в расчетах будут использовать не доллары, а рубли. Вопрос лежит глубже: откуда эти покупатели будут брать рублевую ликвидность? Как мы понимаем, Центральный банк РФ находится под санкциями, а его резервы заморожены. Учитывая, что зарубежные покупатели осуществляют закачку топлива (газа) в собственные хранилища именно в весенне-летний период, то есть сейчас, в связи с решением президента им понадобится достаточно внушительный объем рублевой ликвидности. В противном случае они выходят из графика подготовки к будущему отопительному сезону.

Добавим сюда текущее и перспективное потребление энергоресурсов промышленными предприятиями стран Европы. Где можно взять такой значительный объем рублевой массы? Ответ понятен – купить у Центрального банка РФ.

Но есть проблема – российский ЦБ под санкциями. Как эта проблема будет решаться западными партнерами – думаю, скоро увидим. Один из вариантов – западный бизнес начнет задавать вопросы (читайте – оказывать давление) национальным правительствам. Я надеюсь на поиск компромисса.

Кроме этого, сложность ситуации определяется еще и тем фактом, что в результате мощного санкционного давления российский рубль за последние четыре недели сильно сдал по сравнению с ведущими мировыми валютами. Оказываемое экономическое и политическое влияние способствовало «бегству» из рублевых активов и избавлению от рублевой ликвидности. Теперь в результате решения о переводе расчетов за энергоносители в рубли этим «бегунам», не снижая скорости, предстоит развернуться ровно на 180 градусов и продолжить бег в обратном направлении, поскольку, напомню, газовые хранилища надо начинать заполнять уже сейчас, да и промышленные предприятия никто не планировал останавливать. Опасаюсь, что могут возникнуть «несчастные случаи».

С другой стороны, не могу исключить, что ситуация перевода расчетов в рубли не повлияет на рост затрат импортеров, что объективно сделает наши энергоресурсы более дорогими на мировом рынке.

Профилактика

- До сегодняшнего дня европейские страны оплачивали газ в валюте. Сейчас им придется покупать сначала рубли, а потом оплачивать ими счета за газ. Как это может повлиять на курс рубля?

- Думаю, в фундаментальном отношении никак. Курс национальной валюты представляет своеобразный интегральный показатель, определяемый большим числом факторов.

Данное решение не оказывает непосредственного влияния на структурную перестройку экономики. Рост импортозамещения не способствует лечению других недугов отечественной экономики.

Да, в текущей и среднесрочной перспективе эта мера обеспечит рост спроса на национальную валюту и будет способствовать укреплению ее биржевого курса.

Я не стал бы переоценивать экономические эффекты данной меры.

- Этот шаг президента носит больше репутационный смысл, нежели экономический?

- Я бы сказал, что в сложившейся геополитической обстановке, этот шаг имеет «воспитательно-профилактический» смысл, наказывая те национальные правительства и их подконтрольные финансовые структуры, которые активно «топили» против рубля.

Чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о том, что «европейцам придется покупать рубли», нужно посмотреть на динамику топливно-энергетических балансов этих стран. Я их не видел, но общеизвестно, что эти страны ведут переговоры по поиску альтернативных источников и приспосабливают свою топливно-энергетическую инфраструктуру к новым каналам поставки, диверсифицируя поставщиков.

Кроме того, очевидно, что сложившаяся ситуация подталкивает их еще более активно вести инновационные разработки в данной сфере.

Наши карманы

- Как эти изменения могут сказаться на ценах в обычных российских магазинах?

- Как я уже сказал, безусловно, в краткосрочной перспективе мы можем увидеть в этом направлении положительную динамику, однако, еще раз подчеркну, с точки зрения фундаментальных факторов, определяющих курс национальной валюты, данный шаг носит в большей мере антикризисный, стабилизационный характер.

Важно еще и другое. Нашей экономике нужен комфортный курс национальной валюты, при котором обеспечивается рост, создаются рабочие места, осуществляются экспортно-импортные операции, сохраняется положительное сальдо торгового баланса. Высокий курс рубля, так же, как и низкий, что мы имеем сейчас, не будет способствовать достижению указанных целей. В этой связи ожидать существенного укрепления национальной валюты и тем более оценивать значимость этой меры с точки зрения удешевления импортных товаров не следует.

В последний год мы видели, что в курсе рубля по отношению к доллару и евро закладывалась политическая премия, величина которой по оценкам некоторых экспертов составляла более 10 рублей. Возможно (здесь я бы выразил осторожную уверенность), решение, которое мы рассматриваем, будет способствовать снижению этой политической премии за риск.

Что касается вопроса о влиянии на цены в магазинах, то хочу заметить, в значительном числе случаев этот рост имел не экономическую, а психологическую причину. По крайней мере, по большинству товаров повседневного спроса это так.

С другой стороны, текущая ситуация показывает, что российская экономика хорошо интегрирована в мировую. Ни одна современная национальная экономика не может эффективно развиваться в условиях автаркии – полной изоляции. Мы – не исключение.

Укрепление курса национальной валюты может способствовать стабилизации цен, однако на этот процесс надо смотреть в комплексе, понимая, что издержки, поставщики могут меняться, и это будет отражаться на ценах.

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