Вратарь ФК «Калуга» Алексей Чернов: «Когда первую хорошую премию получил в «Уфе», сразу разделил сумму поровну между собой, мамой и сестрой»

Трансферная кампания в футбольном клубе «Калуга» идет вовсю, но тихо. В команде есть новички, но в отличие от последних сезонов их болельщикам обширно не представляют. За исключением одного – вратаря Алексея Чернова.

23-летний голкипер из Козельска проделал путь из «Калуги» в клуб российской Премьер-лиги «Уфа», а после этого перебрался в датскую команду «Вайле».

В начале 2022 года Чернов стал свободным агентом. И неожиданно для многих вернулся в футбольный клуб «Калуга». Алексей неохотно дает интервью, но нам все же не отказал.

Уфа и подарок тренеру

- Алексей, в 2017 году ты покинул футбольный клуб «Калуга». И сразу же оказался в российской Премьер-лиге. Как ты получил предложение от «Уфы»?

- На тот момент мне было 19 лет. Я был в «Калуге» уже второй сезон, провел в основном составе один полноценный чемпионат во Втором дивизионе. Естественно, были амбиции достичь чего-то большего. Идеальный для меня вариант на тот момент – тренироваться с основным составом клуба Премьер-лиги, а получать игровую практику во второй команде.

Сначала мной интересовалась другая команда. Но процесс перехода затянулся. Мои агенты предложили съездить на просмотр в «Уфу». Команда из Башкортостана искала молодого вратаря. Я приехал в Новогорск. Со мной также тренировались еще два голкипера. Через несколько дней мне сказали получать «Шенген» и лететь на сборы в Австрию. По-моему я даже подписал контракт в Новогорске. Так получилось, что в июле 2017 года стал игроком «Уфы».

Тренировался с основной командой, а играл за молодежный состав. Идеальный вариант. Но через полтора месяца после плодотворной работы я получил травму. Очень неприятное повреждение. Мне собирали плечо. Очень долгий процесс был восстановления.

- Потом психологических проблем не было? Все-таки постоянно подать приходилось на это плечо.

- В первое время, естественно, было страшно. Мой реабилитолог Мария Бурова говорила: «Если ты восстанавливаешься 7 месяцев, то еще надо столько же времени, чтобы страх ушел». На деле так и получилось. Вскоре все навыки вернулись. Сейчас я об этом не думаю. Понимаю только, что я должен продолжать заниматься плечом, чтобы не было в дальнейшем проблем.

- Насколько большая разница между клубом Второго дивизиона и Премьер-лигой?

- Мяч везде одинаковый. Но чем выше уровень турнира, тем быстрее игроки принимают решения. Футболист еще до приема мяча знает, что вокруг него происходит, куда отдать дальше передачу. Люди, по сути дела, играют без мяча. Не за счет глупой беговой работы, а благодаря правильного перемещения, чтения игры.

Голкипер Алексей Чернов и тренер вратарей ФК «Калуга» вновь работают вместе.

- После ухода из «Калуги» ты поддерживал связь с тренером вратарей ФК «Калуга» Сергеем Фатеевым?

- Да, конечно. Он ведь мой первый тренер по вратарям. Всегда общались по СМС, созванивались. Обсуждали все то, что происходило со мной.

- Общение с Сергеем Викторовичем, исходя из его характера, наверняка тебе добавляла позитива в даже самые трудные времена.

- Он редко по голове погладит. Скорее, подшутит, замотивирует. Я всегда только рад такому общению.

- Ты получил пока единственный приз в элите российского футбола – стал лучшим игроком матча «Уфа» - «Арсенал». И эту статуэтку отправил в Калугу, Сергею Фатееву. Это был поступок на эмоциях или обдуманное решение?

- Я вообще не сомневался. Получил приз и на следующий день пошел отправил его в Калугу. Самому приятно, когда делаешь хорошие поступки. Я, правда, не думал о том, что все об этом узнают. Сейчас уже даже неловко, это все-таки личные взаимоотношения.

Вратарь из Козельска Алексей Чернов в составе «Уфы».

Шахматы с Фоминым и сообщения от Лунева

- У многих молодых футболистов, которые вырываются в элиту из небольших городов, зарплаты кружат голову. С тобой такое происходило?

- Я к деньгам всегда просто относился. Могу жить и с ними, и без них. Когда первую хорошую премию получил в «Уфе», сразу разделил сумму поровну между собой, мамой и сестрой». То случилось прямо под Новый год,

Каждый месяц также какую-то сумму перечисляю. Узнаю, что маме нужно, и помогаю. Это мой долг. Хочу, чтобы мои близкие люди жили достойно. Стараюсь помогать.

- С кем ты в футбольном клубе «Уфа» сдружился?

- У меня были со всеми хорошие отношения. Не могу сказать, что там сейчас происходит. Но в мое время «Уфа» была настоящей семьей. Могу сказать только теплые слова о российских, и иностранных футболистах.

Если кого-то выделять, то у меня сложились дружеские отношения с Владиславом Камиловым. Также постоянно сейчас общаюсь с Даниилом Фоминым. Слежу за его успехами. После «Уфы» он перебрался в московское «Динамо» и уже играет за сборную России.

- Фомин тебя ждет в «Динамо»?

- Надеюсь, что ждет. Но я хочу сыграть против него и отбить пенальти. А то он слишком безошибочно их реализует. Если не сможет забить, то лучше, чтобы мне.

Мне очень нравится история Фомина. Он очень умный игрок, выполняет огромный объем работы. Особенно в «Уфе». Без его работы не было бы у команды хороших результатов.

Когда Фомин сейчас играет в сборной России, я не удивляюсь. Понимаю, что он этого достоин.

Еще Даниил и на шахматы меня подсадил.

- Играли на сборах в шахматы?

- Да. Фомин ведь прошел академию «Краснодара». А там есть уроки шахмат. Вот на сборах мы вместе жили и играли. Естественно, я чаще уступал. Но раз из восьми партий я побеждал. После этого переставал играть. Ходил победителем.

- Ты же пошел по стопам Андрея Лунева. Он тоже из «Калуги» отправился в «Уфу». А сейчас вообще является игроком немецкого «Байера» и сборной Росси. Вы с Луневым общаетесь?

- В 15 лет я приехал на сбор футбольного клуба «Калуга». Там уже были два вратаря – Андрей Лунев и Алексей Козлов. Я запомнил одну смешную историю. После тренировки мы бежали вокруг полю. А мне ведь все интересно. Начал расспрашивать обо всем Андрея и Алексея. Узнал, сколько им лет. Козлову было 19, Луневу – 22. А я сказал, что мне 15. При этом бежал посередине. Они резко подняли головы вверх. Я их намного выше был.

У меня сейчас есть номер телефона Лунева. Когда выступал за «Уфу», я еще с чем-то поздравлял. В ответ также получал хорошие сообщения после своих матчей.

Тренировка Алексея Чернова в Дании.

Дружба с шведом и хорватом в датском городе Вайле

- Летом 2021 года ты ушел из «Уфы». Перебрался не в другой российский клуб, а уехал в Европу. Стал игроком датского клуба «Вайле». Как произошел этот переход?

- Мы еще весной разговаривали с моими агентами о возможной смене клуба. Мне было 22 года. А игровая практика отсутствовала. Вторым вратарем можно сидеть на скамейке запасных долго, получать зарплату, кайфовать от Премьер-лиги. Но хотелось играть. Искали варианты. Я думал, что лучше уехать в Футбольную национальную лигу, набивать там шишки. Был неплохой вариант, я уже, можно сказать, паковал вещи. Но тут агенты предложили вариант с Данией. Я ни секунды не думал. Все равно даже было, что английский язык не знаю.

Я сразу установил кучу приложений. Старался читать на английском языке. Хотел, чтобы по приезду в Данию хоть что-то понимал. Ведь помочь мне там было некому.

- В «Вайле» была молодая команда?

- Средней возраст, думаю, лет 24-25. Несколько ветеранов играли. Скажем, из сборной Фарерских островов. Тогда впервые узнал, кто в этой команде играет. Кстати, сильный футболист был из Фарер.

- Кто-то из российских футболистов еще играл за «Вайле»?

- Да, Иван Репях. Он мне первое время очень сильно помог. Я ходил буквально с ним, просил, чтобы перевел какие-то фразы. Но уже через месяц все стало легче. Стал спокойно общаться. В такой среде быстро учишься, тем более, я люблю поболтать.

- С английским все наладилось?

- Главное, что меня понимали. Наверное, было не лучшее произношение, но общаться я мог. И я понимал английский, лишь бы не быстро говорили.

- А уровень зарплат в Дании какой?

- В России выше, конечно. В «Вайле» только 4-5 футболистов основного состава зарабатывали те деньги, которые в «Уфе» получают многие.

- Но и, наверное, атмосфера на футбольных матчах отличается?

- Это просто потрясающе. Я кайфовал от каждого матча. Стадион у «Вайле» вмещает чуть больше 11 тысяч зрителей. Но он практически всегда полный.

Алексей Чернов с партнером по «Вайле» шведским защитником Кевином Кустовичем.

- С кем ты дружил в «Вайле»?

- Естественно, я общался с экс-форвардом «Зенита» и тульского «Арсенала» Лукой Джорджевичем, он знает русский. Еще подружился с шведским футболистом Кевином Кустовичем и хорватом Денисом Колингером.

- Какое основное различие между датскими и российскими болельщиками?

- Как я уже сказал, Дания – это маленькая Англия в футболе. Жители маленьких городов должны болеть за свою команду. Для них это очень важно. Причем, для всех. Хоть для молодой девушки, хоть для домохозяйки, хоть пенсионер. Да, ты можешь болеть, например, за «Манчестер Юнайтед», но обязан и посещать матчи местной команды.

В России большинство болельщиков переживают за крупные клубы – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо». Только фанаты везде следуют за командами из родных городов.

Алексей Чернов на тренировке ФК «Калуга».

Возвращение в Калугу

- Как ты расстался с Данией?

- Мы расторгли контракт. Был вариант в Казахстане, но я сам не захотел пока туда ехать. В высших российских лигах зимой уже вратарские позиции занята. А во втором дивизионе было много вариантов. Но, естественно, я выбрал «Калугу».

- Как проходили переговоры?

- Сергей Фатеев передал информацию в клуб, что я являюсь свободным агентом. Потом позвонил главный тренер «Калуги» Константин Дзуцев. Естественно, мы переговорили с генеральным директором Олегом Митрофановым.

- Многие писали, что ты сделал ошибку, когда вернулся в «Калугу».

- Нет, это не ошибка. Для меня сейчас это реальный вызов. Надо посмотреть, на что я способен. Хватит сидеть на скамейке запасных, надо играть и доказывать. Я побывал в «Уфе» и Дании. Если я чего-то стою, то надо показать это в «Калуге».

- Ты же понимаешь, в каком положении сейчас «Калуга»? Команда не борется за медали.

- Конечно. Но для меня главное сейчас играть. Я хочу принести пользу команде. Если мы весной будем побеждать, то болельщики вернуться на стадион, станут совсем другие слова говорить о футбольном клубе «Калуга».

Хочется, чтобы у нас также любили свою команду, как в Дании. Нужно и критиковать, но в основном необходима поддержка. Особенно в такие трудные моменты.

- Кстати, стадион «Вайле» находится в центре города?

- Нет, по расстоянию располагается, как и наши «Анненки». И это никого не пугает. Люди едут на велосипедах, идут пешком. Даже в будние дни, когда матчи начинаются в 8-9 часов вечера.

- С каким настроением ты готовишься к возобновлению сезона?

- Я, конечно, не вешаю голову. Знаю, что принял правильное решение. Это, в любом случае, мой выбор, на который никто не влиял. Это мой путь и моя ответственность.

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