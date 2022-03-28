Художники из Калуги показали зрителям тишину

60 работ мастеров пейзажного реализма Евгения ПУХОВА, Виктора КУЗИНА и Владимира ПУГАЧЁВА можно увидеть в Доме музыки на выставке «Тишина внутри», которая будет проходить до 12 апреля.

- Эти художники умеют наблюдать, растворяться в пейзаже, замечать важные детали и потом показывать их нам, уже переработанными через призму спокойствия и тишины, – открыла вернисаж зав. отделом изобразительного искусства Дома музыки Лидия ГАПОНОВА.

- Мне хочется, чтобы вы по-другому посмотрели на эти работы, увидели не рябину, а спокойный взгляд на рябину.

С женой – на рыбалку

Виктор Кузин родился в Ульяново, но давно живёт в Калуге. На вернисаж он пришёл с супругой Анной и внучкой Машей.

Виктор Кузин на своих картинах часто изображает супругу, с которой вместе рыбачит.

- Для этой выставки я вынужден был последние работы дома со стен забрать, - признаётся художник. – Сейчас проходит ещё одна выставка моих работ в Музее истории православия, поэтому не пришлось из большого количества выбирать.

Все мои картины имеют какую-то историю. 80-90 процентов работ написано с натуры. Я участвую в разных пленэрах по России.

И везде на моих картинах – супруга Анна. Она – педагог, закончила физмат.

Мы с ней относим к категории тихопомешанных - любим рыбалку. И вот на Угре был пленэр. Жена рыбу ловила и кормила всех, а я писал этюды.

Рыбалка у нас постоянно. В марте уже раз десять были. Два дня назад рыбачили, немного простыл даже.

«Поклёвка». Работа Виктора Кузина, 2019 год.

- В детстве, когда я жил в Ульяново, удочки сами делали. Дома там были из брёвен, между ними - пакля. И мы брали ореховую ветку, в пазл между брёвен помещали удочку, выравнивали её, прибивали и две неделе сушили.

На речку ходили за 3-4 км. Так что рыбацкий стаж у меня уже 60 лет. И нам с супругой не важен сам процесс, поклёв. Я лучше 50 маленьких поймаю и выпущу, чем одного здорового.

Как-то зимой, года четыре назад, жена поймала 80 окуньков, я – 213! Мы рюкзак еле дотащили, потом всем раздавали. Но это – азарт. Сначала хотели их выпустить, но нам рассказали, что окунь является хищником, поэтому пришлось улов забрать.

Есть на моих работах Ялта. Всё написано с натуры в Крыму, когда он ещё был украинским. Мы ездили на поезде и дважды проезжали границу: российскую и украинскую. Украинцы всё время спрашивали: «Сало е? картины е?» Приходилось как-то выкручиваться. Но картины им не дарили, обходилось.

В Крыму у одного из наших калужских художников есть жильё, и мы к нему несколько лет подряд ездили. Он так прекрасно нас принимал! На машине возил по всему Крыму, мы писали Симеиз, Голубой Залив, Аю-Даг (гора Медведь).

Нас было 5-6 человек, мы всё время, мягко говоря, возмущались, что Крым - украинский и добрым в кавычках словом вспоминали Хрущёва, который его отдал. А теперь можем радоваться, что Крым – наш, свободно ездить туда.

Одна из работ на выставке написана в коронавирусный период. Был международный пленэр со швейцарцами на тему «Окно изоляции».

Они приезжали в Калугу, были у меня в мастерской на даче, писали. У нас дача в деревне Белая, огород, сад. Мы там и живём.

И я написал картину, где супруга с телефоном из окна высовывается в сад. Получилось «Окно самоизоляции». Потом была выставка, но - виртуальная.

«Окно самоизоляции». Работа Виктора Кузина, 2020 год.

Передать состояние

Евгений Пухов – коренной калужанин, Калугу он рисует часто.

На выставке Евгений Пухов представил реализм, но и авангард ему близок.

- Я здесь родился, и это - моя любимая тема, - говорит Евгений. - Калуга – красивый город. Люблю Каменный мост, церковь Покрова на рву, Смоленку – у меня мастерская рядом.

Одна из любимых тем - дождь, драматичное состояние, да и солнце люблю, и зиму. На выставке есть «Дождь», но это аллегорическая работа.

Пейзажи ведь рисуют не для того, чтобы передать данные архитектуры, важно передать состояние.

«Смоленка зимой». Работа Евгения Пухова, 2020 год.

- Мои темы это - пейзаж, натюрморт, авангардное искусство, обнаженка: ню часто рисую. Экспериментирую с фактурой, краской, цветом. Бываю на пленэрах. В последнее время рисовал Суздаль, Мещовск.

Приходилось бывать и на международных пленэрах. Нас с калужских художником Михаилом Мантулиным как-то пригласили в Италию. Там дали жильё, два холоста и - рисуй.

Жили в церкви на высоте две тысячи метров. Тогда собралось 12 человек со всей Европы, интересно было. Хотелось бы ещё Италию порисовать.

«День огурца». Работа Евгения Пухова, 2021 год.

Отпуска не бывает

Владимир Пугачёв родился в Нижегородской области, закончил Горьковский авиационный техникум, а потом Суриковский институт.

Владимир Пугачёв любит рисовать старинные маленькие города.

- Сейчас я живу одновременно в Обнинске и в Малоярославце, так получилось. Преподаю, а пишу в основном для себя, - рассказывает Владимир. - Помимо пейзажа и натюрморта у меня есть фантазийные, декоративные работы.

Пытался замахнуться и на более монументальное «Сражение под Малоярославцем», большое полотно, примерно 2. 20 м на 1.80 м. Эскиз сделал, но работа не закончена. Историческая тема интересная, но она требует большого подготовительного материала.

«Солнечный день в Спас-Загорье». Работа Владимира Пугачёва, 2009 год.

- Пейзаж - это тренировка для художника. Даже в отпуск езжу с кистями и красками.

В Крыму стоишь в море по колено и рисуешь. Не скучно! Были как-то в Саки, городок хороший, море чистое, но он - небольшой, делать особо нечего. И вот днём – море, а вечером - пишешь.

«Февраль в Боровске». Работа Владимира Пугачёва, 2014 год.

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