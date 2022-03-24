Александр Лапин: «Продолжая поддерживать других, нужно поднимать статус русского народа. И возвращаться к целесообразным вещам, чтобы поставить своё государственное строительство на правильные рельсы»

Чем старше становишься, тем больше понимаешь законы жизни. Она ведь абсолютно объективна. И ей без разницы, что мы о ней думаем, о чём мечтаем, как бьёмся головой о стену, пытаемся доказать, что всё должно быть по-­нашему. Но если рассудить философски, природные и социальные процессы протекают в ключе закономерности и целесообразности.

Это касается не только частных судеб, но и целых государств. Если игнорируешь естественные законы, ​наказываешь сам себя. А если считаешься с ними — ​многое можешь изменить и гармонизировать.

Какие у нас сегодня проблемы

Одна из важнейших — депопуляция. Плюс пандемия сделала убыль населения более стремительной. И вот наши мудрецы задумываются, как увеличить его прирост, но игнорируют закономерные вещи.

Почему раньше рождаемость в России была высокой? Давайте посмотрим вглубь — на хозяйственное устройство. Страна была крестьянской. Тягловой силой выступал мужик. И для успешного ведения дел требовалось больше рук, тем более что и земля принадлежала не частникам, а общинам. Делили её каждый год заново по количеству работников. Если семья у тебя большая, то и пай получишь обширный. Так что появление новых детей, ​желательно мужского пола, ​приносило достаток. Крестьянское хозяйство спасала рождаемость.

Вторая сторона известной фразе: «Кто будет нас докармливать?». Количество и качество детей было вопросом выживания в старости. Помню, родители говорили про нас со старшим братом: «Вот Мишка здоровый, на него и вся надежда. А Сашка послабей. Выучится — в город уедет».

Одним словом, у большого количества детей в русских семьях раньше была серьёзная экономическая подоплёка.

В XXI веке произошли необратимые изменения. Ещё несколько десятилетий назад выживать без семьи было гораздо сложнее. И квартиру тебе не дадут. И налогом на бездетных обложат. Женщина в одиночку тем более не могла. Всем нужно было вступать в брак.

Сегодня эта необходимость стала отпадать. В силу развития технологий уже не мужик кормилец, а оба супруга на равных. Часто и вовсе жена — ведущая сила, а муж — сбоку припёка. Получается, и держаться-­то за него нет особого смысла. Но чтобы всё успевать на работе, детей женщине нужно немного. Да и в случае развода (а эта вероятность всё по тем же причинам сильно повысилась) одного она ещё сможет прокормить, а двух-­трёх — уже сложнее.

Второе: бытовая жизнь облегчилась. Мужчина тоже может легко прожить в одиночку. Стирать, ­готовить помогает техника и всякие сервисы. С интимными вопросами, опять же, никаких проблем. Нет материальной необходимости искать жену.

Если говорить о самих детях, они сегодня не являются вложением в семейный капитал. Это больше не доходная статья, а сплошные расходы. Помимо материальных затрат требуются и моральные. Нужно вкладываться в их воспитание, образование. А никакого ощутимого прибытка нет.

Да, существует биологическая потребность, но её закрывает и один ребёнок. Все остальные — ​дополнительная «нагрузка». А люди сегодня хотят хорошо есть, одеваться, путешествовать, культурно отдыхать…

В результате большая семья не является объектом престижа. Как следствие экономической и социальной составляющей меняется отношение к ней и на уровне психологии. Естественно, рождаемость падает. Но тут возникает вопрос.

Если дети нужны не семье, то кому

Конечно, государству. Ему необходимо накап­ливать трудовые ресурсы, поддерживать пен­сионеров, оборонять страну… Но и оно не шибко старается. Политика невнятная. Ни с точки зрения экономической жизни, ни в смысле пропаганды. Целесообразность пытаются объехать лозунгами.

Хотя простейшие вещи вертятся на языке. Например, материнским капиталом лучше поддерживать не детей, а родителей. Если же человек уходит из семьи, пусть возвращает то, что получил на её развитие. Нужно создавать условия для молодых женщин, в том числе помогать им с жильём. По мере пополнения семьи списывать ипотеку. Больше внимания уделять не городу, а селу: в бетонных коробках люди всё равно не размножаются. А одного они в своей каменной башне и так заведут.

Непонимание естественных закономерностей не позволяет правильно определить, во что именно нужно вложиться. А сделать это государству так или иначе придётся. Если не получается поднять собственную рождаемость, то нужно купить рабочие руки за рубежом: привлечь три-­пять миллионов русских. Кто-­то сделает испуганные глаза: «Их же нужно содержать! Повысится нагрузка на социальную сферу!». Так нужно сесть и посчитать, сколько стоит завезти людей и обеспечить всем необходимым.

Во все времена существовал ещё один весьма эффективный способ решать проблему с рабочими руками. Заключался он в том, что некоторые государства присоединяли к себе территории вместе с подданными. Я думаю, этот способ весьма актуален и для России. Присоединение Крыма дало нам около двух с половиной мил­лионов граждан. Весомая прибавка. Более семисот тысяч дончан и луганчан стали гражданами нашей страны с 2014 года. Возможно, в результате нынешней спецоперации жители Новороссии изъявят желание вернуться домой.

Собирание русских земель, борьбу с русофобией тоже нельзя сбрасывать со счетов при решении демографических проблем страны. Так что и в XXI веке никто не отменяет закономерность и целесообразность государственного строительства таким образом.

Где ещё мы пытаемся обмануть ход жизни

Вторая такая сфера — ​образование. Люди у нас прекрасно понимают его важность. Однако все свои 70 лет я слышу: «Учителя получают мало». И при этом ничего не делается.

Но по законам целесообразности, что недоплачивает государство, вкладывают сами граждане. В результате педагоги ударились в репетиторство. Раз потребность есть — родители раскошелятся.

Того же порядка проблемы с медициной. Работников не хватает, государство не хочет их содержать. Неправильно распределяет и те средства, что есть. В результате мы сами привели здравоохранение к краху.

С приходом коронавируса пришлось мобилизовать сотни миллиардов руб­лей, чтобы привлечь недостающих сотрудников. Нам показывают бодрые сюжеты: старый врач вернулся к любимому делу или студенты подставили плечо будущим коллегам. Но это сейчас они получают условные 200 тысяч и радуются. А как поведут себя, когда пандемия, а с ней и повышенные выплаты, закончатся? Разбегутся в частные клиники.

Само реформирование этой сферы начали неправильно. Разрешили бюджетным медучреждениям оказывать платные услуги. Создали кормушку. Но в чём проявили себя законы жизни? Платным стало почти всё. Потому что не отделили зёрна от плевел.

Нужно чётко определить: в этой больнице или поликлинике лечат полностью за счёт государства, а в этой — на коммерческой основе. Ничего экстраординарного, снова простая целесообразность. И опять её игнорируют.

Но есть закономерности, пренебрежение которыми губит целые государства.

Как происходит естественное развитие

Народ от родоплеменного состояния переходит на следующий уровень. Осознаёт общность задач и интересов. Создаёт государство, чтобы упорядочить отношения между людьми, эффективнее развивать хозяйство, оборонять территорию… Но воплощает всё по большей части именно основной народ — государствообразующий. В России это русские.

А что случилось в Советском Союзе? Пришедшие к власти революционеры в государственном строительстве понимали слабо. И при создании СССР русский народ оказался выброшен из процесса. Его ещё объявили народом-­эксплуататором.

Вместо него за основу, которая не давала развалиться новому образованию, взяли партию. Но этот цемент со временем ослаб. Что происходило с КПСС? В течение 70 лет шла постепенная деградация. Всё больше проявлялся отрицательный отбор: к власти пробивались не самые умные, честные и талантливые, а наиболее лояльные. Те, кто убедительнее лгал о том, как любит партию и вождя.

Очень показательно: ничем не примечательный секретарь крайкома Горбачёв сумел произвести впечатление на Андропова своими тёплыми приёмами, которые оказывал руководству страны. В результате заурядный человек, не прошедший всю необходимую школу, стал во главе гигантского государства.

Неудивительно, что вскоре рухнуло и оно вслед за полным вырождением своей «руководящей и направляющей силы». А государствообразующий народ наблюдал за этим с полным безразличием. Не вышел его защищать.

Изменилось ли что-­то в современной России

Памятники Ильичу на центральных площадях наших городов словно напоминают, что и сегодня всё основано на ленинских принципах. Страна держится на личности президента и вертикали власти, в которую вместо компартии встроилась «Единая Россия». Также есть республики, от Татарстана до Чечни, где растут собственные элиты. Как и в Советском Союзе, русских там вытесняют из органов управления. И они вынуждены уезжать.

То есть опять не учитываются роль и интересы государствообразующего народа. Игнорируются естественные законы. А значит, история с распадом страны может продолжиться.

Что делают умные? Сталин, выступавший за минимальную автономию, не мог победить Ленина и отобрать у нацменьшинств предоставленные им права. Но когда действительно приперло в Великую Оте­чественную, он поднял статус титульной нации. Вернул погоны в армии, поменял отношения советской власти с церковью. А после вой­ны произнёс свой знаменитый тост именно за русский народ. Он стал образцом, старшим братом, на которого равнялись другие.

Сегодня представители этого народа по-­прежнему не чувствуют себя хозяевами в собственной стране. По ­сравнению с нами все остальные имеют преференции: создают национальные объединения, получают поддержку для сохранения культуры и щедрые дотации на развитие экономики своих ­регионов, имеют льготы при поступления в вузы…

Получается, действительно, хватит их кормить? Нет. Опыт показывает: как только мы избавляемся от своих сателлитов, они нередко перебегают к врагам. ­Превращаются в лимитрофы. Как Прибалтика, которая раньше процветала за счёт СССР, а ­теперь присосалась к ЕС. Только выставишь таких друзей за порог, за бусы и погремушки их приберут к рукам новые хозяева.

Но продолжая поддерживать других, нужно поднимать статус русского народа. И ­возвращаться к целесообразным вещам, чтобы поставить своё государственное строительство на правильные рельсы. Пассионарность у титульной нации до конца ещё не угасла. Но и она тает, когда не удовлетворяется спрос на реальные действия и здравый смысл. Так вот, пора его ­восстановить, а не строить воздушные замки. Тогда будет шанс прекратить деградацию и дальнейший распад ­нашего государства.

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