Фейки о спецоперации на Украине на 9 марта: Дефицит сахара, ставки по кредитам и GPS

Уже практически месяц продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.

Недостоверная информация по-прежнему выливается на россиян со всех сторон. Большая ее часть касается жизни в нашей стране.

Мы продолжаем публиковать еженедельный дайджест с самыми лживыми вбросами, которые были замечены в информационном поле. Многие из них имеют целью напугать и вызвать панику.

Дефицит сахара

Фабула фейка. На сайте магазина Metro при попытке ввода в поиске «сахар» просят подтвердить совершеннолетие. Все из-за дефицита сахара в российских магазинах.

Что его выдает. На сайте это сообщение было всегда, оно никак не связано с повышенным спросом на сахар. Если в поисковую строку вбить слово «сахар», то по запросу выпадают и алкогольные напитки, которые его содержат. Согласно законодательству РФ, реализация алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещена. В связи с чем, сайт требует подтвердить возраст покупателя (см. фото). Уже не первый день в сети распространяются слухи о дефиците тех или иных продовольственных товаров первой необходимости (сахара, соли, муки и т.д.). Это делается с целью создать в магазинах ажиотажный спрос и посеять в панику в российском обществе. На самом деле необходимости скупать продукты нет - 70 заводов в России производят 6 млн тонн необходимой продукции.

Обкатка нового поезда в метро.

Фабула фейка. В России сахар тайно вывозят на пассажирских поездах Московского метро, пишут украинские СМИ.

Что его выдает. На фото представлена обкатка нового поезда метрополитена, а в мешках — обычный песок. Перед тем, как допустить работу поезда на линии с пассажирами, необходимо убедиться, в его безопасности в условиях повышенной нагрузки. Мешки с песком и кирпичные блоки имитируют полную загрузку состава.

Экономика

Фабула фейка. Ставки по кредитам в России никогда не будут ниже 20%. Государство заморозит вклады.

Что его выдает. Повышение ключевой ставки Центробанка до 20% - это временная антикризисная мера, - рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

- Банки РФ в конце февраля испытали отток средств, но они постепенно возвращаются в виде вкладов населения, - сообщила она. - Причина повышения ставки — резкое снижение запасов денег в банках: в панике люди бросились забирать деньги со счетов.

Во многом на их решение повлияла работа украинских фабрик слухов в соцсетях.

ЦБ резко увеличил ставку, что позволило банкам создать крайне привлекательные условия для открытия вкладов. Россияне возвращают забранные со вкладов в российских банках деньги в последние две недели, - сообщила Набиуллина. - Это говорит о том, что кризис ликвидности в банках близок к преодолению, а значит ставка скоро снизится. К слову, в России такое уже было — зимой 2014 года. Потом ставку снова сделали низкой.

Фабула фейка. Иностранный бизнес полностью и безвозвратно ушел из России. В стране останутся только местные производители.

Что его выдает. Ряд компаний, которые сначала объявили об остановке работы в России, постепенно передумывают. Завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде продолжит работать в обычном режиме: компания лишь приостанавливает инвестиции, но производства не закроет. Гипермаркеты OBI в регионах открыты на вход несмотря на официальное сообщение об уходе из РФ. Ранее мы писали о том, что в Сибири продолжат работу 25 ресторанов McDonald's под руководством компании-франчайзи.

Испанская Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды - сообщила, что хочет вернуться на российский рынок, а значит, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque ушли лишь на время.

То же самое касается автопроизводителей: компании все еще не распускают штат и оставляют сотрудников на 2/3 зарплаты. Эксперты подчеркивают: речь идет пока только о приостановке продаж или производства, а не уходе с рынка.

Фабула фейка. России потребуются годы, чтобы расплатиться с кредиторами и вернуться в мировую финансовую систему, написала Wall Street Journal. Котировки российских суверенных облигаций упали до уровня бумаг Аргентины в 2001 году — а этой стране понадобилось 15 лет, чтобы погасить долги, указывает газета.

Что его выдает. Внешний долг России составляет 478,2 млрд долларов. Эта сумма учитывает не только долги государственного сектора, но и частных компаний, которые заимствуют средства на иностранных рынках.

Но мы не должны отдавать всю эту сумму скопом: главное — вернуть долги по еврооблигациям — а это 20 миллиардов долларов. Западные страны заморозили 300 млрд долларов золотовалютного резерва Центробанка (а всего их 640 млрд долларов). Но важно понимать, что деньги, чтобы выплатить долги, есть. Гипотетически есть риск технического дефолта. На данный момент Минфин РФ передал западным странам платежные документы по выплате российского госдолга из заблокированных валютных счетов за рубежом. Разморозка валютных счетов теперь зависит от других государств.

То есть, инвесторы могут получить обратно свои вложения из наших резервов, но «мяч» на стороне западных стран. Даже если это не случится — Россия готова отдать долги в национальной валюте — российском рубле.

GPS и ГЛОНАСС

Россию не отключат от GPS.

Фабула фейка. Россию могут отключить от GPS, в результате чего остановится логистика и работа смартфонов

Что его выдает. Отключение одной страны от GPS невозможно технически. Система либо работает для всех, либо не работает. Поколения спутников, которые используются для обеспечения работы GPS, не имеют возможности отключения передатчиков над конкретной страной. Кроме того, как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, «напрягаться» из-за этого не стоит, так как смартфоны подключены к системе ГЛОНАСС, она продолжит работать.

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