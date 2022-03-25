Семья князя Урусова тайком уезжала из калужского имения

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе. Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

7 (19 марта) 1862 года родился князь Сергей Дмитриевич УРУСОВ, последний владелец усадьбы Росва.

Он был сыном отставного полковника, председателя Ярославской земской управы, заядлого шахматиста Дмитрия Семёновича УРУСОВА и его жены, дочери богатого заводчика, рудопромышленника Варвары Силовны БАТАШОВОЙ. Всего в семье было пятеро сыновей и трое дочерей.

Дмитрий Урусов - отец князя Сергея Урусова.

Варвара Урусова с сыном Серёжей.

Из чиновников – в сельское хозяйство

«До десятилетнего возраста, то есть до поступления в гимназию, я рос в деревне, в селе Спасском», - пишет в воспоминаниях Сергей Урусов.

Родовое имение Спасское находилось в Ярославской губернии. Дед Урусова - Семён Никитич – обустроил там усадьбу. Он был тайный советник, сенатор, служил при министре финансов.

Женился Семён Никитич на выпускнице Смольного института Анне Ивановне фон МАРКШИЦ, дочери датского архитектора, принятого на службу при Екатерине II.

В Спасском он построил большой дом из толстых сосновых бревен и смог поставить на ноги всех своих детей, «занимаясь внимательно и с любовью сельским хозяйством».

Урусов писал про деда так: «Женился он по любви и рано прекратил активную государственную деятельность, проводя большую часть года в своей деревне. Имел 18 детей, из них 14, переживших детский возраст, в числе которых мой отец был младшим сыном, настолько далёким по годам от своей старшей сестры, что он её совершенно не помнил и кажется никогда не видал».

Калужское имение жены

Сергей Урусов сначала получил домашнее образование. Затем поступил в гимназию. Закончив её, учился на историко-филологическом факультете Императорского Московского университета.

Студентом он любил бывать в доме бывшего ярославского губернатора Ивана Семёновича УНКОВСКОГО. Там и встретил хрупкую кареглазую блондинку Софью Владимировну ЛАВРОВУ. И влюбился без памяти.

Лаврова была дочерью председателя Московского окружного суда. И как только Урусов закончил университет, они поженились.

После свадьбы молодожёны приехали в принадлежащее семье Софьи в село Росва под Калугой. Этим селом когда-то владел первый калужский наместник Михаил Никитич КРЕЧЕТНИКОВ.

Но у него с женой Анной ДУРОВОЙ детей не было. И после смерти Кречетникова село перешло его племяннице ШЕПЕЛЕВОЙ. Затем его унаследовали родственники Шепелевых – Лавровы.

Сергей Дмитриевич Урусов в Росве всерьез увлекся сельским хозяйством. Добился высоких урожаев.

Разводил племенных коров. У него были фруктовые сады, оранжереи, мельница, сыроварня. Недалеко от усадебного дома Урусовы организовали крахмально-паточное производство.

Открыли в селе медицинскую лабораторию и школу для крестьянских детей.

Князь Сергей Урусов с женой Софьей.

Любил общественную работу

В июле 1885 года Сергея Урусова назначили на должность податного инспектора Калужского и Перемышльского уездов. Через год избрали предводителем дворянства Перемышльского уезда. Предводителем он пробыл 10 лет.

В 1890 году 27-летнего Урусов стал председателем Калужской губернской земской управы, и три года занимал эту должность.

Князь любил общественную работу, был членом обществ трезвости, просвещения, Красного креста, мировым судьей.

Урусова просили остаться на посту председателя губернской земской управы ещё на один срок, но он отказался, сославшись на семейные обстоятельствами и усталость.

Кроме того, новые законы давали земствам меньше самостоятельности, снижали в земских собраниях количество крестьян. Урусов был с этим не согласен.

Общественную работу князь не бросил. В 1893-1896 годах был членом Учетного комитета калужского отделения Государственного банка.

Стал губренатором

Как только сын Урусовых Дмитрий должен был поступить в гимназию, семья из Росвы переехала в Москву. В 1901 году Сергей Урусов заведовал типографиями.

Потом был тамбовским вице-губернатором, затем по рекомендации Плеве - бессарабским губернатором. С ноября 1904 года - тверским губернатором. Приезжая в Москву, несколько раз встречался с императором Николаем II.

В 1906 году Урусова избрали депутатом государственной думы от Калужской губернии. Он вступил в партию демократических реформ. И 8 июня 1906 года резко критиковал в Думе внутреннюю политику.

Все историки приводят его знаменитую фразу: «На судьбы страны оказывают влияние люди по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики».

Урусов был масон, входил даже в верховный совет этой организации. Одно время ездил по городам России, чтобы открывать новые масонские ложи.

В имении Росва князь бывал постоянно, продолжал заниматься сельским хозяйством, писал для журналов. За свои «Записки губернатора» был приговорен к четырем месяцам тюрьмы.

Сергей Дмитриевич Урусов любил калужское имение.

Семейная история

Сергея Дмитриевич производил впечатление человека холодного и неразговорчивого. Но на самом деле он был гостеприимным хозяином. Любил вкусно поесть, перевел французскую кулинарную книгу, прекрасно играл в бильярд и шахматы.

У Сергея и Софьи Урусовых было трое детей: дочери Вера и Софья и сын Дмитрий. В доме любили устраивать семейные чтения, в том числе на иностранных языках.

Сергей Дмитриевич читал очень артистично. И придумывал разные истории, которые продолжались у него годами, как сериалы.

Сын Урусовых Дмитрий был заведующим коневодством в совхозе, его расстреляли в 1937 году.

Дочь Софья стала фельдшером.

Старшая дочь Урусовых Вера тоже увлекалась медициной, хотела стать врачом. Она была очень творческой, сочиняла стихи, играла на рояле, организовывала домашние развлечения и праздники.

Вера вышла замужем за хирурга Алексея ФАДЕЕВА. Одно время они жили в Росве. Фадеев хлопотал об организации в селе больницы, Вера вместе с ним работала фельдшером.

Она рано умерла, ей было 33 года. У неё остались две дочери. Одна из них - Елена ФАДЕЕВА – стала артисткой, играла в Ленкоме. Имела звание народной артистки СССР. Вторая дочь Веры – Екатерина ФАДЕЕВА - была врачом, прошла всю войну.

Секретная операция

При советской власти поместье Росва было национализировано. Сергей Дмитриевич принял решение переселиться в Москву.

Дочь Урусовых Софья писала, что родители запасали топленое масло и муку, готовили к отправке в Москву сундуки, в которых «более сотни лет накоплялись всякие вещи: старые бабушкины ротоны из настоящего бархата на собольем меху и суконные – на скунсах и куницах, какие-то громадные юбки на кринолинах из чудесных старинных шелков, различные кружевные мантильи и оборки из настоящих кружев...

Наши сундуки могли бы служить пособием к истории костюма. Из них мы черпали наряды для костюмированных балов…

Я помню, перед самой революцией откопала в Росве в сундуке лакейскую ливрею с большой пелериной из такого добротного темно-синего сукна, какого и в наше время купить было трудно, а теперь-то и во сне не увидишь.

После чистки материя была как новая и я лет пять носила из нее английский костюм и потом перешила что-то девочкам (племянницам) ... Из бабушкиной собольей ротонды мне и Вере мама заказала по палантину и муфте, которые мы надеть так и не успели, а после революции они у нас были отобраны с уплатой за них трех тысяч (десяток огурцов стоил 2 тысячи)».

Были у Урусовых и кубки времен «чуть ли не Ивана Грозного», табакерки, подаренные Екатерине II калужскому наместнику Кречетникову, дорогие сервизы.

Дочери Урусовых ещё некоторое время после революции оставались в Росве. Окончательно в Москву вся семья перебралась осенью 1920 года.

Софья Урусова писала: «С деревней я договорилась, что они дадут подводы из дома в Росве до вокзала в Калуге и погрузят вещи в поезд.

Прощались с нами тепло, за подводы оплаты брать не хотели, и когда я давала им предметы обстановки - диван, или комод или зеркало, утюг, корыто и т.п. или самовар, то говорили: «Берем не в плату, а в подарок на память»…

Уже в темноте я вернулась из Калуги домой и, войдя, почувствовала, что в нашей тёмной кухне собралось много народа. Это были те крестьяне, которые собирались меня перевозить.

Они с волнением сказали, что ехать надо не позже завтрашнего утра, так как они перехватили гонца из района, который вез распоряжение в сельсовет всем деревням дать подводы послезавтра утром в лес за дровами.

Начали мы держать совет, как нам быть? Староста Андрей Дымов решил гонца напоить и продержать его пьяным следующий день до вечера…

Даже и теперь, вспоминая, я волнуюсь, а как я пережила тот день? Ко мне изредка из деревни прибегали мальчишки, сообщая «спит» или «опять пьют».

День, наконец, прошел и ночь тоже. Чуть забрезжил рассвет, к нашему дому подъехало 12 подвод и чуть ли не вся деревня нас грузила».

Без пенсии

Сергей Урусов после революции остался в России и до самой смерти работал в разных советских организациях. Его несколько раз арестовывали и освобождали.Последние годы жизни он трудился в библиотеке Союза писателей.

Коллеги отзывались о нём очень хорошо «человек исключительной добросовестности, отдающий делу все свои знания и силы», который «может служить образцом советского работника».

Но в пенсии Урусову отказали, так как до революции он был князем. Только после ходатайства сотрудников Госбанка, пенсию Урусову всё-таки назначили.

В конце жизни Сергей Дмитриевич болел, страдал сердечной недостаточностью и астмой. Скончался он в Москве в ночь на 5 сентября 1937 года.

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