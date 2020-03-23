Готовность сквера Волкова в Калуге на 86% - это ямы, грязь и непонятные трибуны. Но есть и плюсы

В понедельник, 21 марта, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ заявил, что работы по скверу Волкова закончены на 86 процентов.

Этот объект – место знаковое для Калуги. Долгие годы он служил спортивной и рекреационной площадкой для калужан.

Но со временем инфраструктура обветшала. Для спортсменов остались лишь убитое футбольное поле, несколько теннисных (мини-футбольных) площадок, народные тренажеры и кое-как живые дорожки для бега.

Движение в сторону светлого будущего началось с передачей земли, на которой находится сквер, из федеральной собственности. После исчезновения стадиона «Центральный» появился даже эскиз нового дома для футболистов города. Если бы этот проект был реализован, то Калуга получила бы неповторимую въездную городу со стадионом на 15 тысяч болельщиков, водохранилищем, набережной Оки и «Шариком». Но не вышло.

- На сегодняшний день остались работы по отделке модульного здания, где будут находиться раздевалки, комнаты для инвентаря и туалеты, - отметил Денисов. - Также в сквере Волкова планируется сделать волейбольную площадку, там же будет установлен народный тренажёрный комплекс, к которому так привыкли калужане.

Сразу после слов градоначальника мы решили своими глазами посмотреть на то, что же представляет из себя сквер Волкова в его нынешнем 86-процентом виде, взяли фотоаппрат и прогулялись на место строительства. Ниже смотрите наш фотоотчет по итогам прогулки 21 марта

На входе в сквер калужан встречает большая яма. Кем-то она разрыта так, что пока войти на территорию достаточно проблематично. Но она хотя бы огорожена.

К уличным тренажерам пока заросла народная тропа. Ждем окончательного схода снега.

Новый памп-трек, который появился к юбилею Калуги, также пока пустует. В Обнинске на похожем объекте спортсмены уже провели субботник. Калужским экстремальщикам, видимо, новый памп-трек не так сильно нужен.

Легкоатлетические дорожки ждут новых чемпионов. Правда, вот с «Королевой спорта» дела в областной столице обстоят крайне плохо. Калужане практически не отбираются даже на первенства России.

Футбольный стадион для городской школы «Торпедо» выглядит весьма достойно.

Забор необходим для безопасности. Таковы современные требования. Но в тренировочном процессе он создаст много проблем. За мячами придется бегать долго. Хотя, может быть , таким образом футболисты подтянут физическую подготовку?

Бело-зеленое здание в цветах спортивной школы «Торпедо». Здесь будут раздевалки, комнаты для инвентаря и туалеты. Работы продолжаются.

Техника ждет продолжения работ.

Мини-футбольные ворота уже завезли на строительную площадку.

Дети гуляют в грязи.

Силовые тренажеры еще монтируют.

А вот и тот самый ФОКОТ - многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он включает в себя хоккейную коробку 60х30 метров, вокруг которой расположится беговая дорожка. Скоро появятся и баскетбольные фермы.

Трибуны на 103 зрителя. Понятно, что проект общенациональный и калужсие чиновники тут ничего изменить не могли. Но зачем такие трибуны нужны? До хоккейно-баскетбольной площадки еще очень далеко, а соревнования по легкой атлетике в этом месте сложно себе представить. Как бы трибуны не облюбовали люди, которым близок один единственный вид спорта - весьма далекий от спорта.

Также в сквере Волкова планируется сделать волейбольную площадку, будет установлен народный тренажёрный комплекс. На втором этапе благоустройства, по словам Дмитрия Денисова, в сквере появится прогулочная зона, детские площадки, уложат брусчатку. Потоки спортсменов и гуляющих разведут.

Ну что ж, подождем завершения оставшихся 14% работ и посмотрим, что получится в итоге.

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