В Калугу привезли «Венецианский карнавал»

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка винтажных масок из Германии, Испании, Италии начала ХХ века. Маски шикарные. В их оформлении использованы бархат, кружево, шёлк, полудрагоценные камни, золото, ручная роспись.

На выставке можно почувствовать себя гостем венецианского карнавала, «прогуляться» по старинным улочкам Венеции.

Вокруг – картины с видами мостов и венецианских каналов. Со стен на зрителей «смотрят» маски. На мониторе идёт фильм об итальянских мастерах и карнавале.

Кто скрывается за маской

На отдельном столике в зале – несколько масок, в них можно фотографироваться.

Выбирайте маску, делайте фотки.

Гости выставки устраивают фотоссесии.

- Совсем другой человек, совершенно меняешься, - делятся впечатлениями посетители, примеряя разные образы. – Представляете, если бы ещё и костюм был!

На карнавале в Венеции так и перевоплощались. В масках знакомились, устраивали тайные свидания, задумывали интриги.

Говорят, что мужчинам нравились дамы в маске «Моретта». Это – чисто женская маска, черная, бархатная. По форме напоминает лицо без прорези для рта.

Маска Моретта пришла в Венецию из Франции. Сейчас она очень редкая и делается в основном на заказ.

Маска без завязок. Дамам приходилось зажимать её с внутренней стороны зубами и молчать.

А мужчин радовало, что спутницы не досаждают им пустой болтовнёй.

Сами кавалеры предпочитали маски «Баута» (так называли чудовище, которым пугали детей, некий итальянский бабайка). Маска имеет треугольную форму и полностью закрывает лицо.

Маску Баута венецианцы особенно любили. Её носили мужчины и женщины

Нижняя часть маски немного выступает вперед, поэтому человек спокойно мог пить и есть, не снимая её. Из-за такой конструкции менялся и голос, становился приглушенным, поэтому никто не мог опознать хозяина маски.

«Бауту» часто выбирали знатные горожане, любившие инкогнито ходить «в народ». Считается, что именно в ней появлялся Казанова.

Маска «Доктор Чумы» со временем стала не страшной. Современные венецианские мастера делают её яркой.

Маска «Доктор Чумы» с длинным клювом использовалась во время эпидемии. Её надевали доктора. В длинный клюв клали различные ароматические масла, дезинфицирующие соли, чеснок, можжевельник, гвоздику. Верили, что это защищает от заразы.

Образ дополнял чёрный плащ, перчатки и палка, которой они прикасались к больным. Этот нагоняющий ужас образ потом переняли и аристократы. Маска помогала избавиться от стоявшего в городе чумного зловония. Позже она перешла в карнавал.

Четыре главных образа

На выставке «Венецианский карнавал» - 58 инсталляций с закрепленными на них масками.

- Это всё - ручная работа, - говорит сотрудник Калужского музея изобразительных искусств Елена САНДАКОВА, - Вообще венецианская маска имеет четыре формы:«Кот» (Гатта), «Гражданин» (Вольто), «Баута» и «Венецианская дама». И на их основе есть масса вариаций.

Маска «Вольто». Работа современных венецианских мастеров. роспись акрилом с использованием парчи, перьв, бусин, лент.

- Самая загадочная маска – «Венецианская дама». Здесь всегда богатый декор. Мастер фантазирует, и заказчик вносит свои предложения. Я бы, попав на карнавал, выбрала маску «Дама» или «Кот». Кстати, «Кот» – единственная венецианская маска, изображающая животное.

Образ на карнавале обычно дополняет плащ. Если маска «Баута» или «Доктор Чумы», то - чёрный плащ и треуголка. У дам – красный плащ.

Маска «Венецианская дама», изготовленная в Италии в начале ХХ века.

Маска «Кот», работа современных венецианских мастеров.

Сохранить загадочность

Наряды к карнавалу жители Венеции готовили в течение всего года. Маски всегда были произведениями искусства.

Тайны их изготовления передавались из поколения в поколение. Делали маски из особых видов гипса, папье-маше, кожи, фарфора, меди. Украшали сусальным золотом, перьями, драгоценными камнями, изысканными тканями, росписью.

Персонажи в масках должны были соблюдать определенные правила: общаться жестами или перешёптываться, при встрече и прощании - раскланиваться. Главное – сохранить загадочность.

Маска «Джокер». Работа современных венецианских мастеров. Авторская роспись акрилом с использованием лент, декупаж.

Карнавальные маски можно увидеть в Калуге до 1 мая. Каждую субботу в рамках выставки будут проходить мастер-классы по росписи венецианской маски. Группы небольшие, поэтому сотрудники музея просят предварительно записаться.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.