Психолог из Калуги Михаил Обухов рассказал, что справиться с тревогой поможет принцип «Три «Д»

События, связанные с Украиной, заставляют сильно нервничать.

Многие сейчас живут в постоянном стрессе. Калужане вновь сметают с полок магазинов сахар, соль, стиральный порошок и даже дорогущую санкционную Шанель, усиливая панику.

О том, как сохранить спокойствие и адаптироваться к новым реалиям, мы говорим с клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Мир меняется постоянно

- Михаил, на фоне последних событий к вам стало больше обращений?

- Всё в прежнем режиме. И проблематика осталась прежней, но на неё накладывается тема тревоги: как теперь жить.

- В обществе сильное волнение по поводу будущего.

- Ну, общество склонно волноваться по жизни. Общество избаловано. За годы относительного спокойствия отвыкло, что может что-то поменяться.

- То, что происходит сейчас в стране, так или иначе затронуло каждого.

- Всегда так было. И в ковидные времена мир менялся, и сейчас. Он постоянно меняется.

- Из-за неопределённости люди испытывают страх за будущее.

- Прежде всего - тревогу. Неопределенность связана с тревогой. Страх всегда конкретен, люди боятся, что потеряют работу, что уменьшится доход. У кого реально есть этакая угроза, тот испытывает страх.

Те, кто не знает, чего конкретно бояться, испытывают не страх, а тревогу. Как говорят психологи, тревога - это эмоциональная помойка, когда человек до конца не определяет, что с ним не так.

Страх – более продвинутая эмоция, более взрослая, тревога - более инфантильная. Но сила есть у любой эмоции.

Воспринимают на свой счёт

- Как не сойти с ума от обилия выливающейся на тебя информации?

- Человеку, заинтересованному в информации, нельзя дать рекомендации, как не сойти с ума, потому что он добровольно этим занимается. Мало кто задает себе вопрос: а надо ли мне вообще это все воспринимать.

Когда рекомендуют не смотреть СМИ, это - лукавство. Я смотрю спокойно разные каналы.

Это - не способ найти правду, не способ - решить свои какие-то свои вопросы. Для меня это просто информация. Вопросов к реальности у меня нет, она просто течёт.

- Слишком много тревожных новостей в последнее время, как абстрагироваться от них?

- Информация вызывает тревогу у людей, которые привыкли многое воспринимать на свой счет. Есть люди, которые всё происходящее в мире, даже далеко от них, обязательно пытаются соотнести с собой.

А есть те, кто умеет экранироваться. Это касается любого события. Была же авария на Фукусиме. И некоторые люди, находившиеся даже за тысячи километров, принимали это на свой счет, закупались крупой, устраивали убежище.

А другие понимали: где Фукусима, и где – я. Понимали, что жизнь продолжается.

- Градус агрессии и негатива сейчас зашкаливает, что сильно влияет на эмоциональный фон.

- Я про это и говорю. Любые доводы в пользу успокоения будут вызывать агрессию, люди станут говорить: «Нельзя быть равнодушным, посмотри, что происходит!»

Статья, которую мы с вами готовим, тоже вызовет агрессию. Общество больно.

Нельзя в целом влиять на ситуацию. Нельзя прекращать невроз. Невозможно лечить пульпит теми способами, что и кариес.

Повилять на ситуацию можно только локально, если есть люди, у которых сохранились остатки здравомыслия. Им даже наша статья не нужна, они будут вести себя по-человечески.

Перевести эмоцию в действие

- Калужане опустошили магазины, почему мы так легко поддаёмся ажиотажу?

- Люди склонны к групповому чувству, все бегут - и я бегу. И это свойственно большому количеству людей. Они как раз и взвинчивают ажиотаж, создают искусственный дефицит.

Это - привычка, доставшаяся, наверное, от предков, которые жили в голодные годы. Есть рефлекс: если что-то случается, надо делать запасы. Иногда это помогало, иногда – нет.

- Это делается для собственного успокоения. Закупился сахарам и спокоен - хватит надолго. Купил нужные лекарства и тоже можно не переживать, что потом не найдёшь.

- Разумеется. Есть такая история: чтобы успокоится, надо перевести эмоцию - в действие. Не всегда это действие рациональное, лишь бы что-то делать.

Физиологически это понятно: отрицательную эмоцию лучше сжечь физическими усилиями: кто-то займётся спортом, а кто-то - побегает за продуктами.

- Запасаются продуктами ещё потому, что боятся, что всё резко подорожает.

- Люди много чего боятся, можно перечислять очень долго. Они не мыслят широкой перспективой, что есть исторический процесс, воля Божия, в конце концов.

Мало кто готов смиренно смотреть на происходящее, уповать на некие внешние силы, и при этом жить той же жизнью, которой и жил. Люди высокого уровня развития могут позволить себе не поддаваться на всё это.

- Как успокоится и не вестись на массовый ажиотаж?

- Никак. Нельзя добро причинять насильно. Это - плохая идея.

Спокойных людей много

- За последние годы мы привыкли к хорошему уровню жизни.

- Это проблема людей. Иллюзии. Человек даже в спокойное время может не знать, что у него в сосуде - тромб, и он до вечера не доживёт. Люди, которые попадают в смертельное ДТП, с утра на такое развитие событий тоже не рассчитывают.

И это касается любых времён. Иллюзия думать, что со мной ничего не произойдет. Лишь тот человек спокоен, который морально готов в любой момент расстаться со всем.

- Новое поколение выросло в других реалиях.

- Новое поколение избалованное, испорченное интернетом, соцсетями, не готовое к вызовам.

Вот, например, исчезли сахар, гречка. Но есть другие крупы, да и эти всё равно появятся, не может быть такого, чтобы не появились. Люди уже проживали 1990-е годы, кризисы 1997-го, 2008-го. Старшее поколение, кому за 70, не удивишь: ну не будет гречки, посадим картошку.

Вот для тех, кому нужны не сахар и картошка, а путешествия, Инстаграм, брендовые шмотки, новые айфоны, престижные машины, это - удар, но не из-за того, что в мире что-то происходит, а потому что они позволили себе впасть в зависимость от большого количества разных явлений.

Тех, кого не коснулся культ потребления, чувствуют себя также, как и раньше. Спокойных людей много, просто они менее заметны.

Истерики, которые устраивают безобразия в соцсетях, разборки в интернете, выяснение отношений, видны больше. И возникает иллюзия, что большая часть общества – психопаты. Это не так. Просто фриков в толпе легче разглядеть.

Те, кто сейчас чрезмерно активно принял какую-то сторону, дергаются и дергают других, создают ажиотаж в магазинах, заставляют поставщиков повышать цены. Сами себя разрушают и пытаются разрушить других. И кому-то это даже удается.

То, что в мире происходит что-то необычное, – иллюзия, ещё одна ошибка мозга. Спокойно никто никогда не живет – если не война, так эпидемия, не эпидемия, так неурожай.

Надо понимать, что мир - не розовый и пушистый, спокойный. Он – разный. И чтобы приобрести спокойствие, это только заняться дауншифтингом, уйти как Агафья Лыкова в тайгу, и то пока журналисты коронавирус туда не привезут.

- Коронавирус как внезапно начался, также внезапно и закончился.

- Это - развенчание иллюзий, конец большого фейка. Наконец это стало более очевидно.

Что на нас влияет

- Как на любителях соцсетей отразиться уход из Инстаграма?

- Это - частный случай зависимости. Те, кому без разницы: есть Инстаграм, или нет, живут спокойной жизнью.

Люди приучили себя к тому, что на них сказывается всё подряд, даже погода и фазы луны. И они позволяют этому всему сказываться дальше.

- Один знакомый пожаловался мне: «Без Инстаграма скучно!»

- Скука - детская эмоция. Если человек испытывает скуку, это говорит о его незрелости.

Общество - слабое, инфантильное. И поэтому поддаётся управлению других людей, которые обладают другими свойствами: стабильностью, устойчивостью психики, спокойствием, пониманием того, что всё, что происходит - закономерно.

Вообще, главное противоядие - понимание закономерности. Всё происходящее - это следствие соединение причин и условий. И большинство из нас от них не зависит.

А человека приучили считать, что он обладает какой-то магической силой влиять на происходящее. И он очень удивляется, когда это оказывается не так.

Разная адаптивность

- Мы быстро приспособимся к новым условиям?

- Адаптивность у всех разная. Стресс-иммунитет - разный. Если стресс- иммунитет здоровый, человек будет приспосабливаться и не воспринимать ничего, как нечто ужасное.

А есть люди, которые живут эмоциями, в основном негативными. Таких много. И им постоянно нужен повод создать этот негатив.

Но, всё, что мы говорим по поводу адаптивности, эмоционального интеллекта, стресс-иммунитета, надо делать не тогда, когда происходит кризис, а он, прежде всего – в головах.

Боржоми пить поздно, уже надо позволить невротикам быть невротиками, психотикам - психотиками.

А нормальные люди пусть аккуратно себя защищают от безобразия, которое вокруг них происходит.

- Как в семье всех успокоить?

- Не надо никого успокаивать. Пусть обратятся к врачу, он выпишет препараты.

Если в семье все тревожатся, надо задать себе вопрос: как получилось, что у меня такая тревожная семья?

В моей семье, у моих родственников, такого нет. Потому что люди подбираются: спокойные - к спокойным, невротичные – к невротичным.

А при работе с тревогой можно дать рекомендацию «Три «Д»: медленно думай, медленно дыши, медленно двигайся.

К людям, которые родились там, где может что-то происходить, применима только спокойная планомерная внутренняя работа в выстраивании своей психики.

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