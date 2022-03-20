Жители Калуги увидели прыжки в четыре оборота в исполнении звезд Олимпийских игр

В новом дворце спорта в областной столице впервые был зафиксирован аншлаг. Около трех тысяч зрителей пришли посмотреть в пятницу, 18 марта, на ледовое шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Любители спорта увидели катание чемпионов и призеров Олимпийских игр. Также впервые на льду «Центрального» впервые были исполнены прыжки в четыре оборота.

Для тех, кто не смог достать лишний билетик на шоу мирового масштаба, мы приготовили фото- и видеоотчет.

С серебряным призером Олимпийских игр Ильей Авербухом мы договорились об эксклюзивном интервью. Но знаменитый российский фигурист смог выделить всего пять минут. Причина тому уважительная. Авербух встречался со спортивным руководством Калужской области.

- Вполне возможно, что в скором времени мы сможем открыть в Калуге отделение моей школы «Наследие», - сказал Заслуженный мастер спорта. – Такие отделения уже работают в нескольких регионах нашей страны. Почему бы и в прекрасном калужском дворце спорта не начать воспитывать новых чемпионов.

Через пять минут после того, как Авербух сказал эти слова, калужские зрители уже встречали его аплодисментами. В «Центральном» в этот вечер яблоку негде было упасть.

Ведущим шоу, естественно, был сам Илья Авербух.

И вот все началось. Первыми из звездных фигуристов вышли на лед призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Призер чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

На льду чемпионка Европы Софья Самодурова.

Призеры Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт на льду в Калуге!

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев станцевали танго.

Калужскую публику покорил Олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк. В течение вечера он исполнил 5 прыжков в четыре оборота.

Прославленные чемпионы долго не хотели уходить от калужских зрителей.

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