День работников ЖКХ: благоустройство и капитальный ремонт в Калужской области

В воскресенье, 20 марта, по всей России будет отмечаться День работников жилищно-коммунального хозяйства.

Эта отрасль, вне зависимости от всего, что происходит вокруг, является одной из самых важных для жителей нашего региона.

В преддверии праздника о работе в сфере благоустройства и ходе капитального ремонта многоквартирных домов мы поговорили с начальником управление жилищного хозяйства, благоустройства и городской среды министерства строительства и ЖКХ Калужской области Василием ТЕТЕРИНЫМ.

Благоустройство

- Василий Владимирович, как сложился 2021 год в плане благоустройства территорий и капитального ремонта в Калужской области? Насколько он получился успешным?

- Год, безусловно, не был простым. Но, тем не менее, в части благоустройства все запланированные работы в Калужской области были выполнены. На это выделялось более 400 миллионов рублей.

Уже пятый год успешно работает региональная программа «Формирование современной городской среды» федерального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство территорий в 2021 году прошло в 55 муниципальных образований нашего региона. Новую жизнь получили 14 парков, 20 скверов, 60 общественных зон, 8 детских площадок, а также 171 двор.

Были также реализованы пять больших проектов в населенных пунктах-победителях всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений. В Кондрово благоустроили набережную реки Шаня, в Боровске – площадь Ленина, в Сухиничах – городские родники, в Сосенском – общественные территории в районе Дома культуры «Горняк», в Жукове – городской пруд.

Все объекты были завершены в срок, где-то даже сдали работы с опережением графика.

- Всегда возникает вопрос о качестве. У населения не было никаких нареканий?

- У объектов по благоустройству в рамках национального проекта есть отличительная черта. Приемка этих работ осуществляется не только со стороны подрядчика и заказчика, привлекаются также местные депутаты, инициативные жители представители Общероссийского народного фронта. Даже если какие-то нюансы и недостатки выявляются, то их сразу же устраняют. Обязательным условием также является пятилетняя гарантия на все виды работ.

Выбор местных жителей

- Территории, которые будут благоустроены, выбирают местные жители?

- Действительно, это так. Ключевая роль по принятию решения о благоустройстве отводится населению. В 2021 году впервые было также проведено всероссийское онлайн-голосование. В Калужской области в нем приняли участие более 82 тысяч человек. Жители выбрали те объекты, которые мы будем реализовывать в 2022 году.

К настоящему времени все конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций завершены. С наступлением благоприятных погодных условия начнутся работы по благоустройству.

- Откуда большинство подрядных организаций?

- В основном работы выполняют компании из Калужской области. В большинстве своем они имеют опыт в благоустройстве региональных объектов. Новых названий мы практически не видим.

- Какие объемы по благоустройству в этом году?

- Мы планируем привести в порядок 79 территорий в 53 муниципалитетах Калужской области.

- Что в 2022 году выбрали жители?

- Основная масса работ приходится, естественно, на общественные территории. Их сейчас несколько меньше, чем в 2021 году, но эти проекты более капиталоемкие.

- Какие самые глобальные работы по благоустройству мы увидим в ближайшее время?

- В Калуге начато благоустройство набережной реки Ока. В трех городах области на полученный грант в размере 170 миллионов рублей будут реализованы масштабные проекты.

В Кирове благоустроят пешеходные зоны на пересечении улиц Пролетарской и Степана Разина, в Мосальске - центральную часть города, в Юхнове - территорию «Городка» на реке Угра.

- В 2021 году все ощутили на себе рост цен на строительном рынке. В нынешней ситуации стоимость материалов явно не уменьшится.

- Мы проводим постоянный мониторинг цен. Всегда готовы также к диалогу с нашими муниципальными образованиями, подрядными организациями, чтобы в случае повышения стоимости на стройматериалы найти аналоги, какую-то замену.

Капитальный ремонт

- Василий Владимирович, сколько домов удалось отремонтировать в 2021 году?

- 258 многоквартирных домов, в которых проживают более 25 тысяч человек. Отремонтировано 168 крыш, 38 фасадов, 19 инженерных сетей, заменено 53 лифта. Все работы были выполнены в установленные сроки. Несмотря на то, что были определенные проблемы со строительными материалами. Приемка всех отремонтированных домов проводилась комисионно, с участием общественности.

- Поставщики стройматериалов привлекаются из нашего региона?

- Естественно, хочется, чтобы все финансовые средства оставались в Калужской области. Стараемся по возможности, чтобы поставщики были из нашего региона.

- Как происходит контроль качества капитального ремонта со стороны министерства строительства и ЖКХ?

- Контроль выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется Фондом, независимым строительным контролем, муниципалитетом, специалистами государственной жилищной инспекции и с 2022 года Общероссийским народным фронтом. При необходимости специалисты министерства также выезжают на ремонтируемые многоквартирные дома. В большинстве случаев это приходится делать, когда возникает неопределенность, кто должен выполнять те или иные работы - Фонд капитального ремонта или управляющая компания.

- Как узнать год капитального ремонта своего дома?

- Во-первых, информация есть на сайте Фонда капитального ремонта. Во-вторых, можно зайти на портал «Реформы ЖКХ». Там можно увидеть даты проведения капремонта, накопления дома, размеры платежа.

- Можно ли приблизить дату начала капитального ремонта?

- Безусловно. Программа достаточно гибкая. Мы стараемся помогать в таких случаях. Но для начала жителям надо обратиться в свой муниципалитет. Нужно также документально подтвердить документально, что дом требует капремонта. Это можно сделать предписанием Жилищной инспекции или заключением специализированной организацией. Тогда муниципалитет должен пойти навстречу и включить в очередной план капитального ремонта.

Такие обращения поступают и к нам в министерство строительства и ЖКХ. Мы уже от лица жителей взаимодействуем с муниципальными образованиями.

- Сколько домов будет капитально отремонтировано в 2022 году?

- Планируется отремонтировать 268 многоквартирных домов, в которых проживают 28,5 тысяч человек.

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