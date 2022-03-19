На Театральной площади Калуги прошел митинг в честь 8-летия возвращения Крыма

В пятницу, 18 марта, в Калуге прошел митинг в честь 8-летия возвращения Крыма.

Именно 18 марта в 2014 году по итогам референдума был подписан межправительственный договор, согласно которому полуостров и город Севастополь были приняты в состав нашей страны и стали ее субъектами.

Мы побывали на этом мероприятии, поговорили с калужанами и сделали подборку плакатов и транспарантов, с которыми калужане пришли отпраздновать некруглую дату.

- Ежегодно участвую в митинге с товарищами, - поведал нам участник мероприятия Сергей КОРОЛЕВ. - Обидно, что ДНР и ЛНР в то время пришлось тяжело. Решение о присоединении Крыма считаю правильным. Наших соотечественников нельзя было бросать. Я это поддерживаю всей душой и сердцем.

- Пришла с подругами, чтобы поддержать не только решение о присоединении Крыма, но и наших солдат, которые сейчас на Украине, - рассказала Светлана Александровна. - Каждый год участвую в митинге. Пропустила только один раз, в самый разгар пандемии. Рада за крымчан, что все мы вместе.

- Как вспомню события 2014 года, так сразу плакать хочется, - сказала Ольга МАТУХИНА. - В связи со сменой власти на Украине в то время, жители Крыма просто не знали, куда им деваться, не говоря уже про ДНР и ЛНР. Полностью согласна с решением о его принятии в состав нашей страны. За Крым, за свободу, за Россию!

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