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Какие продукты подорожали и подешевели в Калуге за неделю

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 18.03.2022 14:16 7 1038
Какие продукты подорожали и подешевели в Калуге за неделю

Продолжаем наш традиционный недельный мониторинг цен на продукты в магазинах Калуги, который мы начали на прошлой неделе.

В среду, 16 марта, мы заглянули в одну из сетевых точек и посмотрели, насколько же изменилась ситуация с ценами по сравнению с прошлой неделей?

Также мы не забыли посчитать, насколько изменились цены с самого нашего первого их фиксирования – 25 февраля.

Ценник от 9 марта.

Ценник от 16 марта.

Ценник на рыбные консервы увеличился на 11 рублей. В процентном соотношении шпроты подорожали на 13,2%.

Больше заметно подорожавших  за неделю товаров на полках мы не обнаружили. Теперь взглянем на товары, которые подешевели за неделю.

Не смотря, на то, что сейчас идет большой ажиотаж на сахарный песок, цена на него вернулась к февральскому показателю. За прошедшую неделю она уменьшилась на 32 рубля или на 40%.

Общая стоимость нашей корзины за неделю уменьшилась всего на 2 рубля .Сравнение 16 марта с 25 февраля в этот раз будет весьма условным, так как мы не нашли в этот раз на полках майонеза той марки, которую сравниваем обычно, и учли в ценнике за 16 марта цену за 25 февраля, которая, кстати, совпала и с ценой 9 марта, и с ценой 4-го.

Сравнительная таблица

(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).

 

Товар

Цена 9.03

Цена 16.03

Разница цены, руб

Разница %

Разница цен  25.02 и 16.03

1

Хлеб белый

39

39

-

-

+ 10,3%

+ 4 руб.

2

Хлеб черный

37

37

-

-

-

3

Курица

139

138

- 1

- 0,7%

- 2,2%

- 3 руб.

4

Говядина

450

450

-

-

-

5

Свинина

370

370

-

-

-

6

Колбаса докторская

296

296

-

-

+ 9,6%

+ 26 руб.

7

Тушенка

228

228

-

-

+ 8,6%

+ 18 руб.

8

Рыба минтай

215

215

-

-

+ 26,5%

+ 45 руб.

9

Картошка

33

34

+ 1

+ 3%

+ 3%

+ 1 руб.

10

Шпроты

 

120

131

+ 11

+ 9,2%

 

+ 9,2%

+ 11 руб.

11

Молоко

75

75

-

-

-

12

Яйца

89

88

- 1

- 1,1%

- 4,5%

- 4 руб.

13

Майонез

100

100

-

-

-

14

Сыр

72

72

-

-

+ 7,5%

+ 5 руб.

15

Бананы

82

99

+ 17

+ 20,7%

+ 30,3%

+ 23 руб.

16

Шоколадка 100 гр.

100

100

-

-

+ 66,7%

+ 40руб.

17

Элитная гречка

126

126

-

-

- 42,9%

- 54 руб.

18

Рис

85

88

+ 3

+ 3,5%

+ 3,5%

+ 3 руб.

19

Макароны

80

80

-

-

- 7,5%

- 6 руб.

20

Сахар-рафинад

112

80

- 32

- 40%

-

 

Общая стоимость корзины

2848

2846

-2

- 0,4%

+3,7%

+ 101 руб.

 

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 18.03.2022 14:16 7 1038
Тэги: цены общество продукты
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