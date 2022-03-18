Какие продукты подорожали и подешевели в Калуге за неделю

Продолжаем наш традиционный недельный мониторинг цен на продукты в магазинах Калуги, который мы начали на прошлой неделе.

В среду, 16 марта, мы заглянули в одну из сетевых точек и посмотрели, насколько же изменилась ситуация с ценами по сравнению с прошлой неделей?

Также мы не забыли посчитать, насколько изменились цены с самого нашего первого их фиксирования – 25 февраля.

Ценник от 9 марта.

Ценник от 16 марта.

Ценник на рыбные консервы увеличился на 11 рублей. В процентном соотношении шпроты подорожали на 13,2%.

Больше заметно подорожавших за неделю товаров на полках мы не обнаружили. Теперь взглянем на товары, которые подешевели за неделю.

Не смотря, на то, что сейчас идет большой ажиотаж на сахарный песок, цена на него вернулась к февральскому показателю. За прошедшую неделю она уменьшилась на 32 рубля или на 40%.

Общая стоимость нашей корзины за неделю уменьшилась всего на 2 рубля .Сравнение 16 марта с 25 февраля в этот раз будет весьма условным, так как мы не нашли в этот раз на полках майонеза той марки, которую сравниваем обычно, и учли в ценнике за 16 марта цену за 25 февраля, которая, кстати, совпала и с ценой 9 марта, и с ценой 4-го.

Сравнительная таблица

(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).

Товар Цена 9.03 Цена 16.03 Разница цены, руб Разница % Разница цен 25.02 и 16.03 1 Хлеб белый 39 39 - - + 10,3% + 4 руб. 2 Хлеб черный 37 37 - - - 3 Курица 139 138 - 1 - 0,7% - 2,2% - 3 руб. 4 Говядина 450 450 - - - 5 Свинина 370 370 - - - 6 Колбаса докторская 296 296 - - + 9,6% + 26 руб. 7 Тушенка 228 228 - - + 8,6% + 18 руб. 8 Рыба минтай 215 215 - - + 26,5% + 45 руб. 9 Картошка 33 34 + 1 + 3% + 3% + 1 руб. 10 Шпроты 120 131 + 11 + 9,2% + 9,2% + 11 руб. 11 Молоко 75 75 - - - 12 Яйца 89 88 - 1 - 1,1% - 4,5% - 4 руб. 13 Майонез 100 100 - - - 14 Сыр 72 72 - - + 7,5% + 5 руб. 15 Бананы 82 99 + 17 + 20,7% + 30,3% + 23 руб. 16 Шоколадка 100 гр. 100 100 - - + 66,7% + 40руб. 17 Элитная гречка 126 126 - - - 42,9% - 54 руб. 18 Рис 85 88 + 3 + 3,5% + 3,5% + 3 руб. 19 Макароны 80 80 - - - 7,5% - 6 руб. 20 Сахар-рафинад 112 80 - 32 - 40% - Общая стоимость корзины 2848 2846 -2 - 0,4% +3,7% + 101 руб.

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