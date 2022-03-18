Какие продукты подорожали и подешевели в Калуге за неделю
Продолжаем наш традиционный недельный мониторинг цен на продукты в магазинах Калуги, который мы начали на прошлой неделе.
В среду, 16 марта, мы заглянули в одну из сетевых точек и посмотрели, насколько же изменилась ситуация с ценами по сравнению с прошлой неделей?
Также мы не забыли посчитать, насколько изменились цены с самого нашего первого их фиксирования – 25 февраля.
Ценник от 9 марта.
Ценник от 16 марта.
Ценник на рыбные консервы увеличился на 11 рублей. В процентном соотношении шпроты подорожали на 13,2%.
Больше заметно подорожавших за неделю товаров на полках мы не обнаружили. Теперь взглянем на товары, которые подешевели за неделю.
Не смотря, на то, что сейчас идет большой ажиотаж на сахарный песок, цена на него вернулась к февральскому показателю. За прошедшую неделю она уменьшилась на 32 рубля или на 40%.
Общая стоимость нашей корзины за неделю уменьшилась всего на 2 рубля .Сравнение 16 марта с 25 февраля в этот раз будет весьма условным, так как мы не нашли в этот раз на полках майонеза той марки, которую сравниваем обычно, и учли в ценнике за 16 марта цену за 25 февраля, которая, кстати, совпала и с ценой 9 марта, и с ценой 4-го.
Сравнительная таблица
(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).
|
|
Товар
|
Цена 9.03
|
Цена 16.03
|
Разница цены, руб
|
Разница %
|
Разница цен 25.02 и 16.03
|
1
|
Хлеб белый
|
39
|
39
|
-
|
-
|
+ 10,3%
+ 4 руб.
|
2
|
Хлеб черный
|
37
|
37
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Курица
|
139
|
138
|
- 1
|
- 0,7%
|
- 2,2%
- 3 руб.
|
4
|
Говядина
|
450
|
450
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Свинина
|
370
|
370
|
-
|
-
|
-
|
6
|
Колбаса докторская
|
296
|
296
|
-
|
-
|
+ 9,6%
+ 26 руб.
|
7
|
Тушенка
|
228
|
228
|
-
|
-
|
+ 8,6%
+ 18 руб.
|
8
|
Рыба минтай
|
215
|
215
|
-
|
-
|
+ 26,5%
+ 45 руб.
|
9
|
Картошка
|
33
|
34
|
+ 1
|
+ 3%
|
+ 3%
+ 1 руб.
|
10
|
Шпроты
|
120
|
131
|
+ 11
|
+ 9,2%
|
+ 9,2%
+ 11 руб.
|
11
|
Молоко
|
75
|
75
|
-
|
-
|
-
|
12
|
Яйца
|
89
|
88
|
- 1
|
- 1,1%
|
- 4,5%
- 4 руб.
|
13
|
Майонез
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
14
|
Сыр
|
72
|
72
|
-
|
-
|
+ 7,5%
+ 5 руб.
|
15
|
Бананы
|
82
|
99
|
+ 17
|
+ 20,7%
|
+ 30,3%
+ 23 руб.
|
16
|
Шоколадка 100 гр.
|
100
|
100
|
-
|
-
|
+ 66,7%
+ 40руб.
|
17
|
Элитная гречка
|
126
|
126
|
-
|
-
|
- 42,9%
- 54 руб.
|
18
|
Рис
|
85
|
88
|
+ 3
|
+ 3,5%
|
+ 3,5%
+ 3 руб.
|
19
|
Макароны
|
80
|
80
|
-
|
-
|
- 7,5%
- 6 руб.
|
20
|
Сахар-рафинад
|
112
|
80
|
- 32
|
- 40%
|
-
|
|
Общая стоимость корзины
|
2848
|
2846
|
-2
|
- 0,4%
|
+3,7%
+ 101 руб.
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