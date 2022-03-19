Исчезающая красота: «Шанель» в Калуге дают по два в руки

Продолжаем наш цикл публикаций о том, что происходит в различных сферах с ценами. Предыдущая публикация была, напомним, о ценах в Калуге на компьютерную технику и электронику. В этот раз поговорим о женском.

Не только в продуктовых магазинах ажиотаж. Калужанки бросились запасаться импортной косметикой.Она стремительно дорожает. За месяц продавцы за уже не раз поменяли ценники.

Некоторые люксовые бренды объявили об уходе из страны, что заставило калужских модниц ринуться скупать остатки роскоши.

В крупной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии смели Chanel. Причем, и женский парфюм, и мужской.

В магазине мы увидели полупустые полки! В центре витрины - табличка, что количество товара ограничено, дают всего по 2 в руки.

Ещё осталось немного туалетной воды и духов, но выбор невелик. Цены - от 12 до 26 тысяч рублей.

- Всё разобрали! - говорит консультант в зале. – Когда будет – неизвестно, сейчас ничего не понятно. Уже цены подняли, недавно сильное повышение было, мы ценники меняли. На какие-то бренды цена немного повысилась, на другие – значительно.

Калужане, видимо, к Chanel питают особые чувства: другие люксовые бренды, в том числе и Dior, который тоже объявил, что уходит из России, представлен в гораздо большем ассортименте, но вот стоимость взлетела до небес.

С косметикой среднего ценового сегмента дела обстоят получше, выбор есть. Цены пока не сильно повысились.

Дефицита косметики пока не наблюдается.

В другой крупной парфюмерно-косметической сети пустых полок мы не увидели. Стоит и Chanel, но ассортимент ограничивается Coco Mademoiselle, Chanel No. 5, Chance Chanel. Если позволяют средства, можно успеть прикупить флакончик.

В магазине профкосметики народу полно, в кассу выстраиваются очереди, продавцы – нарасхват. Здесь ещё что-то можно найти по прежней цене. Поддавшись ажиотажу, беру шампунь Bonacure по 665 рублей, со кидкой, выходит 632.

- Не успеваем подставлять товар на полки, – продавец открывает ключиком стеклянную дверь витрины, достает мне последний флакон. – Только выставим - сразу разбирают, особенно то, что пока по старым ценам. Хотя на некоторые позиции ценники уже подняли на 50-70%.

Средства для волос сильно подскочили в цене. Лак Osis еще пару недель назад был в районе 800-1000 рублей, сегодня - почти в два раза дороже.

- Когда будет ближайшая поставка? - интересуемся.

- Не знаем. Звоним поставщикам, некоторые даже трубку не берут, потому что сказать нечего. Schwarzkopf до апреля поставок точно не будет. Надеемся, все наладится, иначе с чем мы работать будем?

Сильно подорожали средства для волос, особенно краска. Если L’Oreal Preference ещё в начале марта была по 400-500 рублей в зависимости от магазина, сейчас – по 600-900 рублей. Но и по такой цене её сметают.

Женщина лет 60-ти берёт сразу пять штук – про запас. Боится, что импортные средства могут исчезнуть вообще.

В одной сети краска для волос стоит около 600 рублей. Это уже со скидкой.

В другом магазине таже краска заметно дороже.

Wella, Londa, Matrix поняли закупочные цены почти на треть. Из-за заграничного сырья российские бьюти-бренды подорожали на 20-50%.

Калужские предприниматели говорят, что за новый товар им выставили такие счета, что приходится поднимать цены на старый завоз, чтобы его оплатить. Влияет повышение курса доллара и евро, есть проблемы с логистикой.

В маленьком магазине косметики в центре города также покупателей заметно прибавилось. Пол заставлен пустыми коробками.

- Вот видите, у меня всю декоративку смели, как саранча прошла, - разводит руками девушка-продавец. – Когда новое будет – неизвестно. Вчера краску L’Oreal привезли, но всего один оттенок. Средства Schwarzkopf только в остатке, это - Германия, а она жестко закрыла все поставки. И по какой цене в следующий раз всё будет, тоже не знаем.

Ближе к вечеру 17 марта покупателей значительно прибавилось. Одни, глядя на цены, возмущались вслух, другие с гордостью поделились, что успели запастись всем необходимым на год вперед, пришли ещё чего-нибудь докупить.

А кто-то говорил, что проживём и без Chanel. Действительно, отсутствие люксового парфюма и косметики - последнее из-за чего сейчас стоит переживать.

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