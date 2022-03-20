Согревает нос, скрывает прыщи и защищает от перегара: почему в Калуге люди продолжают носить маски

Как мыуже писали, в Калужской области во вторник, 15 марта, отменили масочный режим.

Между тем в городе все еще можно встретить людей, которые несмотря на это продолжают носить маски.

На улицах города мы поприставали к таким людям с вопросом: «Почему вы продолжаете носить маски?»

Студентка 2 курса Анастасия ГАЛКИНА

- Ношу маску, чтобы не заболеть. Хоть и отменили режим, но по привычке продолжаю это делать. Каждому свое, лично я не могу отвыкнуть. Я не любительница платить всякие штрафы. Хочу просто спокойно идти по дороге, никого не беспокоя.

Завуч Татьяна Александровна

- Меня раздражает чихание и кашель, а у некоторых еще и перегар. Поэтому я продолжаю носить маску даже после отмены режима. Привыкла уже с ней ходить.

Пенсионерка Кира Витальевна

- Когда это должно было все-таки произойти. Сейчас на фоне других событий, коронавирус испугался и покинул нас.

До отмены режима тоже постоянно ходила в маске, боялась за себя очень. Был страх, что заболею. Маска - это как защита. И сейчас тоже продолжаю носить, потому что считаю, что это модно, подходит под одежду.

Промоутер Мария Александровна

- По привычке после работы забыла снять маску.

Думаю, что отменять масочный режим бессмысленно. Коронавирус никуда не делся. Неизвестно, каким образом это обернется в будущем.

Студент 2 курса Данил КИМ

- Я продолжаю носить маску из-за того, что у меня небольшая сыпь на лице. Даже побриться пока не могу. Может, еще неделю похожу в маске, в зависимости от ситуации со здоровьем. Как только все пройдет, сразу сниму.

Студент 3 курса Станислав Михайлов

- Я беспокоюсь за свое здоровье. Думаю, что не до конца прошла пандемия коронавируса.

Все мои знакомые до сих пор по привычке надевают маски, но только на кассах в магазинах. Преподаватели в колледже до сих пор продолжают в них ходить.

Пенсионер Александр Васильевич

- Каждый по желанию может носить маску, запрета на это нет. Я ее надеваю, потому два месяца назад сильно переболел коронавирусом. До сих пор в себя толком не пришел.

В транспорте все чихают и кашляют. Считаю, что маска - это не лишняя защита. Меняю их ежедневно.

Продавец Александра ТИТОВА

- Продолжаю носить маску, потому что месяц назад переболела коронавирусом. Не хочется еще раз через все это проходить.

Считаю, что масочный режим снимать рано. До лета все должны носить маски, как минимум. Неизвестно, чего ожидать дальше.

Студент 1 курса Станислав БЕЛОВ

- Насчет снятия ограничений не знал. Ношение маски уже в привычку вошло. Честно говоря, не мешает.

Вот когда заходишь в автобус, в основном пожилые люди очень просили сразу ее надеть. Беспокоятся, конечно, в первую очередь за свое здоровье. Бывало, что забывал это сделать, и они еще сильнее возмущались.

Пенсионер Александр Иванович

- Честно признаюсь, я не знал про отмену масочного режима. В магазин не зайдешь, сразу требуют ее надевать. Ежедневно не меняю, на год сгодится.

Когда домой прихожу на полчаса маску вешаю на гвоздик, и она сутки просто висит. Сниму, когда окончательно потеплеет, она нос согревает от мороза.

Уважаемые читатели, а вы продолжаете соблюдать масочный режим даже после его отмены? Почему? Пишите свои ответы в комментариях!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.