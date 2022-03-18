«Деньги потратят все»: экономист Дмитрий Тютин рассказал, до чего Калужскую область санкции доведут

Чуть ли не каждый день против России различными странами мира вводятся санкции. Так называемые рестрикции носят всевозможный характер: от ареста яхт олигархов до запрета ввоза и вывоза той или иной продукции, давления на бизнес с целью вынудить его уйти из нашей страны.

Как известно, в Калужской области открыли производства около 300 иностранных компаний. А это - большие доходы в региональный бюджет и десятки тысяч рабочих мест.

Что же будет, если бизнес-партнеры, привлечением которых Калужская область занималась долгие годы, все-таки уйдут из региона? Какие последствия это окажет на нашу жизнь? На эти темы мы поговорили с заместителем директора по научной работе, заведующим кафедрой делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала РАНХиГС, кандидатом экономических наук, доцентом Дмитрием ТЮТИНЫМ.

- Дмитрий Васильевич, какие последствия для Калужской области вы ожидаете с введениями против России санкций?

- Все зависит от того, какие санкции будут вводиться. Как показывает опыт последних лет, наши «партнеры» проявляют в данном направлении высокую активность, а где-то даже нескрываемый энтузиазм. Говорить о последствиях можно только после объявления всех санкций, с учетом их содержания и направленности на конкретные сектора экономики.

Думаю, в данной ситуации важным является не только содержание ограничений, но и то, как мы будем на них реагировать. В отношении России рестрикции применяются с 2014 года, и сейчас число действующих санкций превышает 5 тысяч.

До настоящего момента нам удавалось относительно безболезненно проходить эти этапы, не без потерь, но и без критических проявлений. А с точки зрения импортозамещения эти меры обеспечили даже положительные эффекты.

- В Калужской области множество иностранных предприятий. Но есть ключевые игроки – такие, как завод «Фольксваген». Что будет если немецкий автопроизводитель уйдет из России? Весь автомобильный кластер на этом завершит свою работу в нашем регионе?

- Я бы не был столь категоричен. Что означает «уйдет из России»? Сейчас данный вопрос рассматривается в политической плоскости, однако данное решение больше носит инвестиционный характер. Поэтому предлагаю посмотреть на него с позиций экономической целесообразности.

Расклад таков: есть перспективный российский автомобильный рынок, для проникновения на который «Фольксваген», как и другие автопроизводители региона, приложили значительные усилия, в том числе и финансовые. Очевидно, что инвесторы хотят возместить свои вложения, получить прибыль. Политически мотивированные указания на необходимость покинуть российский рынок вряд ли ими будут восприняты позитивно.

У большинства инвесторов, вложившихся в крупные индустриальные производства в Калужской области еще свежи воспоминания, как быстро они организовали здесь свои производства. Прошло не так много времени, но даже за эти несколько лет регион приобрел большой опыт. Вполне возможно, что в случае их ухода, новые инвесторы пустят корни еще быстрее. Думаю, все хорошо это понимают.

Насколько мне известно, в настоящее время имеется только один громкий политически мотивированный уход крупной иностранной компании из российской экономики – продажа 19 процентов акций «Роснефти», принадлежавших британской ВР.

В Калужской области, по последним данным, из 300 иностранных компаний остановили производство только 9. Но остановка не тождественна уходу. В значительной степени она обусловлена постпандемийными последствиями, разрывом цепей поставок и дефицитом комплектующих. Остановились автопроизводители и тех стран, которые не ввели рестрикций в отношении России.

Думаю, что в секторе автомобилестроения Калужской области в краткосрочной перспективе мы можем увидеть перенастройку цепей поставок, приход новых поставщиков, что позволит сохранить действующие производства. В случае сильного политического давления со стороны правительств стран коллективного Запада действующие в регионе автопроизводители для сохранения бизнеса могут пойти по пути бейдж-инжиниринга, переведя свои производства в юрисдикцию компаний, правительства которых не поддерживают ограничений в отношении России.

Я смотрю на этот процесс со сдержанным оптимизмом: у политиков свои цели, у бизнеса свои. В отношении отдельных секторов российской экономики в ближайшее время эти задачи не совпадут, поэтому в случае существенного политического давления будут приниматься компромиссные решения, направленные на сохранение производства и бизнеса.

- Стоит ли ожидать серьезного всплеска безработицы в России, в частности в Калужской области?

- Рост безработицы в российской экономике мы наблюдали в начале пандемии covid-19. Она не выглядела критичной, но, тем не менее, была.

В настоящее время на постковидные тренды рынка труда накладываются новые вызовы, связанные с введенными ограничениями и теми, которые еще будут вводиться.

Рост безработицы вероятен, однако сейчас вводимые секторальные санкции не сильно затрагивают экономику Калужской области. Скорее всего, мы будем видеть рост безработицы в результате влияния перенастройки цепей поставок. Пока это не произойдет, будут перебой в снабжении, обеспечении комплектующими, связанные с поиском новых поставщиков, что скажется на динамике производственных процессов и росте безработицы.

- Панические настроения калужан выливаются в отсутствие сахара на полках в магазинах и ускоренном росте цен на продукты. Стоит ли паниковать? Сильно ли взлетят цены на товары первой необходимости?

- Вы знаете, я тоже калужанин, у меня достаточно много знакомых, паники в продовольственных магазинах я не заметил. Да, в определенные периоды нестабильности некоторая часть населения наращивает продовольственные и бытовые запасы, но потом оказывается, что это была ложная тревога. Учить и советовать здесь, полагаю, бесполезно, каждый организует свое потребление и формирует структуру расходов, исходя из собственного понимания окружающей действительности. Но однозначно - панические состояния это не лучший момент для принятия решения.

Очевидно, что сахар, тушенка, гречневая крупа, макаронные изделия, средства гигиены производятся из запасов сырья, которое было получено в прошлом году.

Резервы в настоящий момент имеются, а принимаемые санкционные ограничения дефицит не создают. Но нехватку товаров создаем мы, поддаваясь паническим призывам закупаться впрок.

Важно и то, что значительная часть сырья для производства товаров первой необходимости производится в России и не попадает под санкции. Влияние ограничений не будет иметь прямого характера. То есть, грубо говоря, вряд ли возникнут санкции против производителей сахара, гречневой крупы или средств личной гигиены.

Рестрикции могут коснуться финансирования их деятельности, материально-технического обеспечения, предоставления специфических услуг. Например, страхование. Если это случится, то последствия мы увидим значительно позже. Сейчас подобные шоки практически исключены.

Прогнозировать динамику роста цен не берусь, поскольку в текущей ситуации подобные предсказания являются результатом соотношения субъективных оптимистических и пессимистических ожиданий. Очевидно, рост цен будет, а какова его динамика мы сможем увидеть к концу второго квартала текущего года. Необходимо понимать, что повышение стоимости для различных категорий потребителей будет неодинаково: для приверженцев потребления с высокой долей импорта скажется более ощутимо по причине высокой валютной составляющей в цене. Патриотично настроенные потребители заплатят меньше. Но, к сожалению, деньги потратят все.

- В Калужской области активно строят жилье, крупные инфраструктурные объекты. Рост цен на стройматериалы будет также значительным?

- Продолжая предыдущую логику – рост цен будет. Его интенсивность обусловлена большим числом факторов, в том числе и санкционных. При этом я хотел бы заметить, что в пандемийный период значительная часть сбережений населения была направлена именно в сектор строительства и недвижимости. И кратный рост цен на строительные материалы отмечен был уже тогда. То есть, можно надеяться, что часть спекулятивной ликвидности, которая могла уйти на рынок недвижимости, уже туда направлена, и дальнейшего роста цен на строительные материалы и объекты недвижимости не будет связан с «бегством от денег».

С другой стороны, надо понимать, что строительство жилья, возведение инфраструктурных объектов являются своеобразными «локомотивами» экономики, поскольку охватывает широкий спектр отраслей (и не только смежных) и создает большое число рабочих мест. В этой связи правительством России уже принят пакет мер, направленных на поддержание строительной индустрии и сдерживание роста цен на строительные материалы.

Интенсивность удорожания строительных материалов будет определяться наличием импортозамещающих технологий, производств и продуктов. В Калужской области компании из данных сфер представлены достаточно хорошо. Представляется, что текущая ситуация дает некоторый шанс для дальнейшего развития отрасли.

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