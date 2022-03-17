Бытовые товары в магазинах Калуги подорожали на 37-90%
На прошлой неделе мы запустили новый проект, в рамках которого сравниваем цены на продукты в магазинах Калуги.
Наши читатели в комментариях обратили внимание на то, что бытовая химия поднялась в цене весьма значительно, и мы подготовили небольшой обзор прошлогодних и нынешних ценников на непродовольственные товары.
Для сравнения мы взяли электронные чеки одной из сетей, и выбрали из них те бытовые товары, которые наши сотрудники покупали в марте прошлого года. Вот что у нас получилось.
Чуть больше, чем за год ценник вырос на 37,5%.
По сравнению с прошлогодним последним зимним месяцем, в нынешнюю весну цена на эту туалетную бумагу подскочила в цене на 45 рублей.
С прошлогодних весенних праздников цена увеличилась на 70%.
По сравнению с началом прошлой весны, в среду, 16 марта 2022 года, ценник на этот непродовольственный товар другой марки подорожал на 105 рублей.
Нынешний ценник по сравнению с прошлогодним поднялся на 52,4%.
С середины предыдущего марта губки для мытья посуды подорожали на 11 рублей.
Это единственный товар из нашего сравнения, который подешевел. За год стоимость упаковки упала на 6,8%.
При этом цена за прошлый год, указанная в таблице, это стоимость упаковки за «увлажняющий крем+минералы» 4х90 грамм, а в этом году производитель увеличил вес куска до 100 грамм со снижением цены.
Чуть меньше, чем за год ценник поднялся на 43,2%.
В настоящем марте по сравнению с прошлогодним цена увеличилась на 16 рублей.
Спустя чуть меньше года цена подскочила на 90,8%.
По сравнению с концом прошлогоднего марта, в нынешнем цена на эту туалетную бумагу подскочила в цене на 119 рублей.
Сравнительная таблица
|
|
Товар
|
Цена 2021 21.02-27.03
|
Цена 2022
16.03
|
Разница цены, руб
|
Разница %
|
1
|
Бумага TOL.L 3слоя 8рул
|
120
|
165
|
+ 45
|
+ 37,5
|
2
|
Бумага ZEWA 3слоя 8рул
|
150
|
255
|
+ 105
|
+ 70
|
3
|
Губки для мытья посуды ECON
|
21
|
32
|
+ 11
|
+ 52,4
|
4
|
Мыло DURU
|
157
|
147
|
- 10
|
- 6,8
|
5
|
Бумажные платочки TOL.PL
|
37
|
53
|
+ 16
|
+ 43,2
|
6
|
Бумага ZEWA ромашка 2слоя 8рул
|
131
|
250
|
+ 119
|
+ 90,8
|
|
Общая стоимость корзины
|
616
|
902
|
+ 286
|
+ 46,4
Как видим, больше всего поднялись цены на двухслойную туалетную бумагу с ароматом ромашки. Они выросли почти в два раза, а общая стоимость корзины этих товаров поднялась на 46,4% Уважаемые читатели, а у вас сохранились чеки на бытовые товары, купленные до нынешнего кризиса? Присылайте точные наименования продукции, цены и даты покупки в комментарии или на электронную почту str@kp.kaluga.ru. А мы посмотрим, сколько они стоят сейчас.
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