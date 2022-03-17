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Бытовые товары в магазинах Калуги подорожали на 37-90%

Автор: Станислав Стрелков. Фото автора.
Опубликовано: 17.03.2022 11:56 1 323
Бытовые товары в магазинах Калуги подорожали на 37-90%

На прошлой неделе мы запустили новый проект, в рамках которого сравниваем цены на продукты в магазинах Калуги.

Наши читатели в комментариях обратили внимание на то, что бытовая химия поднялась в цене весьма значительно, и мы подготовили небольшой обзор прошлогодних и нынешних ценников на непродовольственные товары.

Для сравнения мы взяли электронные чеки одной из сетей, и выбрали из них те бытовые товары, которые наши сотрудники покупали в марте прошлого года. Вот что у нас получилось.

Чуть больше, чем за год ценник вырос на 37,5%.

По сравнению с прошлогодним последним зимним месяцем, в нынешнюю весну цена на эту туалетную бумагу подскочила в цене на 45 рублей.

С прошлогодних весенних праздников цена увеличилась на 70%.

По сравнению с началом прошлой весны, в среду, 16 марта 2022 года, ценник на этот непродовольственный товар другой марки подорожал на 105 рублей.

Нынешний ценник по сравнению с прошлогодним поднялся на 52,4%.

С середины предыдущего марта губки для мытья посуды подорожали на 11 рублей.

Это единственный товар из нашего сравнения, который подешевел. За год стоимость упаковки упала на 6,8%.

При этом цена за прошлый год, указанная в таблице, это стоимость упаковки за «увлажняющий крем+минералы» 4х90 грамм, а в этом году производитель увеличил вес куска до 100 грамм со снижением цены.

Чуть меньше, чем за год ценник поднялся на 43,2%.

В настоящем марте по сравнению с прошлогодним цена увеличилась на 16 рублей.

Спустя чуть меньше года цена подскочила на 90,8%.

По сравнению с концом прошлогоднего марта, в нынешнем цена на эту туалетную бумагу подскочила в цене на 119 рублей.

Сравнительная таблица

 

Товар

 

Цена 2021 21.02-27.03

Цена 2022

16.03

Разница цены, руб

Разница %

1

Бумага TOL.L 3слоя 8рул

 

120

165

+ 45

+ 37,5

2

Бумага ZEWA 3слоя 8рул

 

150

255

+ 105

+ 70

3

Губки для мытья посуды ECON

 

21

32

+ 11

+ 52,4

4

Мыло DURU

 

157

147

- 10

- 6,8

5

Бумажные платочки TOL.PL

 

37

53

+ 16

+ 43,2

6

Бумага ZEWA ромашка 2слоя 8рул

 

131

250

+ 119

+ 90,8

 

Общая стоимость корзины

616

902

+ 286

+ 46,4

Как видим, больше всего поднялись цены на двухслойную туалетную бумагу с ароматом ромашки. Они выросли почти в два раза, а общая стоимость корзины этих товаров поднялась на 46,4% Уважаемые читатели, а у вас сохранились чеки на бытовые товары, купленные до нынешнего кризиса? Присылайте точные наименования продукции, цены и даты покупки в комментарии или на электронную почту str@kp.kaluga.ru. А мы посмотрим, сколько они стоят сейчас.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Автор: Станислав Стрелков. Фото автора.
Опубликовано: 17.03.2022 11:56 1 323
Тэги: общество цены
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