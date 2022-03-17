Бытовые товары в магазинах Калуги подорожали на 37-90%

На прошлой неделе мы запустили новый проект, в рамках которого сравниваем цены на продукты в магазинах Калуги.

Наши читатели в комментариях обратили внимание на то, что бытовая химия поднялась в цене весьма значительно, и мы подготовили небольшой обзор прошлогодних и нынешних ценников на непродовольственные товары.

Для сравнения мы взяли электронные чеки одной из сетей, и выбрали из них те бытовые товары, которые наши сотрудники покупали в марте прошлого года. Вот что у нас получилось.

Чуть больше, чем за год ценник вырос на 37,5%.

По сравнению с прошлогодним последним зимним месяцем, в нынешнюю весну цена на эту туалетную бумагу подскочила в цене на 45 рублей.

С прошлогодних весенних праздников цена увеличилась на 70%.

По сравнению с началом прошлой весны, в среду, 16 марта 2022 года, ценник на этот непродовольственный товар другой марки подорожал на 105 рублей.

Нынешний ценник по сравнению с прошлогодним поднялся на 52,4%.

С середины предыдущего марта губки для мытья посуды подорожали на 11 рублей.

Это единственный товар из нашего сравнения, который подешевел. За год стоимость упаковки упала на 6,8%.

При этом цена за прошлый год, указанная в таблице, это стоимость упаковки за «увлажняющий крем+минералы» 4х90 грамм, а в этом году производитель увеличил вес куска до 100 грамм со снижением цены.

Чуть меньше, чем за год ценник поднялся на 43,2%.

В настоящем марте по сравнению с прошлогодним цена увеличилась на 16 рублей.

Спустя чуть меньше года цена подскочила на 90,8%.

По сравнению с концом прошлогоднего марта, в нынешнем цена на эту туалетную бумагу подскочила в цене на 119 рублей.

Сравнительная таблица

Товар Цена 2021 21.02-27.03 Цена 2022 16.03 Разница цены, руб Разница % 1 Бумага TOL.L 3слоя 8рул 120 165 + 45 + 37,5 2 Бумага ZEWA 3слоя 8рул 150 255 + 105 + 70 3 Губки для мытья посуды ECON 21 32 + 11 + 52,4 4 Мыло DURU 157 147 - 10 - 6,8 5 Бумажные платочки TOL.PL 37 53 + 16 + 43,2 6 Бумага ZEWA ромашка 2слоя 8рул 131 250 + 119 + 90,8 Общая стоимость корзины 616 902 + 286 + 46,4

Как видим, больше всего поднялись цены на двухслойную туалетную бумагу с ароматом ромашки. Они выросли почти в два раза, а общая стоимость корзины этих товаров поднялась на 46,4% Уважаемые читатели, а у вас сохранились чеки на бытовые товары, купленные до нынешнего кризиса? Присылайте точные наименования продукции, цены и даты покупки в комментарии или на электронную почту str@kp.kaluga.ru. А мы посмотрим, сколько они стоят сейчас.

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