«Фанатов считают дрянью»: калужский болельщик рассказывает о Fan ID

В марте возобновился футбольный сезон в российской Премьер-лиге. А это значит, что тысячи болельщиков потянулись на стадионе. В том числе и калужские любители футбола отправились на стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Краснодара.

Правда, с 1 июня одного желания попасть на игру будет недостаточно. В России вступит в силу закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков.

Любители футбола должны будут направить заявление на оформление «паспорта болельщика» через портал Госуслуг.

В выдаче Fan ID могут отказать. Основанием для этого может стать «наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

Профессиональный фотограф и калужский болельщик Александр ЗЕРЦАЛОВ рассказал, как относятся к таким законотворческим идеям в фанатской среде, а также поделился своим видением на развития футбола в Калужской области.

Калужанин Александр Зерцалов с великим тренером Олегом Романцевым.

Становление

– Александр, ты известен в Калуге как фотограф. Я знаю, что болеешь за «Спартак». А сам футболом занимался?

– Я только за команду Бауманский играл до четвертого курса. С детства было увлечение. С пятого до одиннадцатого класса гоняли во дворе и за школу.

– Чем запомнился калужский любительский футбол?

– Своим раздолбайством. Было весело! Не важно – победа или поражение. Хотя чаще мы проигрывали, конечно.

Спортивный фотограф Александр Зерцалов.

– Когда ты занялся фотографией?

– Намного позже. Долгое время было лишь желание, душа лежала к этому. В какой-то момент появились лишние деньги. Конечно, ушли на технику! Лет тринадцать назад удалось купил фотоаппарат для себя. Постепенно посыпались предложения за какую-то денюжку что-то поснимать. Не без журналиста Николая Егорова я оказался в футбольном клубе «Калуга». Два моих увлечения встретились. Потом и московский «Спартак» начал снимать. Знакомые ­­помогли с аккредитацией. Там года два с половиной поработал. И потом снова в «Калуге» – уже почти десять лет.

– Давно болеешь за «Спартак»?

– Да с самого детства. Подсадил дедушка. Впервые с другом поехали на матч «Спартак» -– «Тюмень» в 1997 году. Тогда москвичи выиграли 2:0. По пути домой произошла драка с болельщиками ЦСКА с Киевской ветки.

Пустой вагон, и тут заходит 30 человек. Окружили нас, сели: «Ну что, за «Спартак» болеем?». Я тогда и представления не имел, что такое может быть. Ехал-то просто футбол посмотреть. После этого я понял, что на матчи нужно ездить подготовленным. Футбол в девяностые выглядел иначе, чем сейчас. Выехать на какой-то матч – целое приключение.

– Когда начал болеть за калужские команды?

– С отцом и дядей в начале девяностых, мне было лет 10. Играла «Заря» то ли с Марокко, то ли с Тунисом. Практически полный стадион «Центральный». Наши сильно выигрывали. Болельщики кричали: «Дайте африканцам забить, они нам больше бананы не пришлют». Самостоятельно я пошел уже в 1995 году на «Турбостроитель». У меня потом появился даже собственноручно сделанный шарф этой команды, разрисованный разноцветными шариковыми ручками. Но в 1996 году они перестали играть.

Александр Зерцалов на матче ФК «Калуга» в Анненках.

Стадион «Центральный»

– Сильно отличались калужские болельщики от московских?

– В 1997 году Калужскую область в чемпионате России начал представлять «Локомотив». На первом же матче увидел такую картину: мы заняли южную трибуну, на северной находились ребята лет 20 и старше с шарфами и приготовленным баннером. Я, 16-летний подросток, подошел и сказал, что также хочу «болеть». Мы остались с ними и в течение двух лет поддерживали. Потом постепенно многие пропали с сектора и примерно до 2002 года мы их сменили на «Центральном».

– В чем заключалось «боление» того времени?

– Время формирования дружбы и вражды с другими командами. Например, сдружились Калуга с Орлом. Враждовали с Брянском (болели за ЦСКА), Тулой. Беспорядки на матчах были, когда с туляками и ребятами из Брянска играли наши футболисты.

– Стадиона «Центральный» в Калуге больше нет. Это для тебя личная потеря?

– Потеря города. Главная потеря за двадцатилетие. Лишиться стадиона в центре города – выгода для бизнесменов. Когда собирались сносить стадион, мы обращались в городскую управу, всячески пытались отстаивать. То, что я услышал, показало всю циничность вопроса. С нами очень наиграно общались. Никто никогда не имел ничего против строительства спортивного объекта в Калуге. Но ведь в центре города было еще два пустыря. Сегодня на одном красуется торговый центр. На другом – разрушенный макаронный завод. Мы потеряли огромное количество зрителей.

Теперь приходится в Анненки ездить. Для профессионального футбола за последние годы не сделано ничего.

Александр Зерцалов на стадионе московского «Спартака».

– Расскажи о работе на московских матчах со «Спартаком». Ты работал в Еврокубках.

– Очень круто, когда есть аккредитация. Захожу через один вход с VIP-персонами. На Еврокубках работал не так много. Лучше всего запомнил матч с «Фенербахче», он был самым острым. Турки русских фанатов обычно встречают не дружелюбно. В Стамбуле жгли баннеры, автобусы закидали фаерами, разбили стекла. Наша полиция работает на опережение. Особенно последнее время.

– Что запомнилось из зарубежных выездов?

– Многое отличается, конечно, от поездок по нашей стране. Особенно ощущается заграницей сплоченность.

Лондон, «Спартак» – «Челси» в 2010 году. Всегда мы ровнялись на английских фанатов. Было очень интересно посетить футбольный стадион «Стэмфорд Бридж». Но такого количества пьяных болельщиков я не видел нигде в России. Орут, кидаются стаканами. И все это нормально. Вратарь «Калуги» Алексей Чернов приезжал и рассказывал, как дерби проходит в Дании. С фаерами, все в дыму, все горит, поле закидано туалетной бумагой. Перед матчем все убрали. Игра спокойно началась. Не понимаю, откуда у нас появилась коллективная ответственность. Почему, если ты стоишь на каком-то секторе, уже ответственен за то, что делает стоящий рядом человек?

Калужанин Александр Зерцалов на футбольных стадионах.

Fan ID

– Учитывая, что фанатам каждый год гайки закручивают, почему они не бросают свое дело?

– Иногда меня это, правда, самого удивляет. У нас просят на международном уровне не мешать спорт с политикой. Однако внутри страны именно это и происходит. Для меня это странно.

– В чем политика введения Fan ID (паспорт болельщика — российская пластиковая карточка с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей, – прим. ред.)?

– Это политическое решение. Кто вспомнит последние футбольные беспорядки на футболе в России за десятилетие? Их не было. Зачем сейчас вводить, непонятно. Мне не посчастливилось побывать на чемпионате мира из-за того, что попал в больницу. Но я знаю многих людей, которые не были замечены когда-либо в драках, пойманы, задержаны, но они не получили Fan ID! Несмотря на покупку билетов в том числе. Собирались ехать семьями.

Fan ID лишает людей возможности спонтанного посещения футбола. Фанатов превратили в неприятную субстанцию, отделили. Считают дрянью.

Для многих поход на футбол - это хобби. Но у кого-то это работа. Например, заводящие. А им запрещают посещать матчи.

Фанат – это душа футбола. Да и в фаерах ничего страшного нет, хотя сейчас их приравняли к холодному оружию.

Многие болельщики останутся вне футбола.

– Футбольный клуб «Калуга» до сих пор не дошел до медалей. В чем проблема?

– Однозначно не в клубе. Нет стадиона. Где играть-то? Не видно желания областного и городского руководства развивать у нас футбол. С чего у ребенка может появиться любовь к игре? Пацана мотивирует видимость яркого будущего и примера в ком-то перед собой. Те же олимпийские чемпионы. Это куда больше сподвигнет двигаться дальше, чем синие площадки, натыканные по всему городу.

– Ты долго фотографировал матчи волейбольного клуба «Ока». В самые лучшие времена команда постоянно побеждала, а болельщики не знали, где им сесть на трибунах.

– Почему-то волейбол для меня никогда не был в топе. Но когда увидел вживую, понял, насколько круто. Семейной атмосферы такой нигде не чувствовал на футболе. Учитывая, что это был маленький зал спортивной школы, особо неприспособленный. Регулярно ходил смотреть. Клубы, кино – это все хорошо. Но с семьей ходить на соревнования по волейболу – дорогого стоит! Это должно стать привычным досугом.

Александр Зерцалов сыграл в эпизоде фильма «Околофутбола».

– Ты ведь и актером стал благодаря футболу. Снялся в небольшой роли. Расскажи про фильм «Околофутбола». Как удалось там засветиться?

– 2012 год. Вернулись с чемпионата Европы в Польше и Украине. Поползли слухи, что собираются снимать кино про болельщиков. Мне удалось попасть на съемочную площадку в качестве фотографа киношного процесса. Увидел всю внутреннюю кухню.

Очень зауважал сложную профессию актера. Съемочный день 14 часов. Все время на площадке. Они учили текст, входили в роль, не отвлекались.

Продюсеров зацепила моя внешность. Так и спросили, не хочу ли я попробовать. Мой диалог с режиссером проекта Антоном Борматовым начался с откровения, что я боюсь камер. Так себе признание, конечно. Слова мне не достались, снялся в массовке. Заплатили и как фотографу, а как актеру.

– Спортивная фотография – отдельный вид искусства. Не каждый сможет?!

– Не каждый. Но тут дело в заинтересованности, в первую очередь. Я понимаю, что нужно снимать. Меня заряжает спортивная атмосфера.

– Со стороны спорта, чего в Калуге не хватает и над чем стоит поработать?

– Сложно рассуждать, что что-то появится, когда ты этого ждешь 25 лет. За все это время столько презентаций, проектов, надежд было. И все в никуда. Хотелось бы стадион поближе к центру тысяч на пять-семь. Не Анненки или Правый берег. Это последняя надежда на возрождение калужского футбола.

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