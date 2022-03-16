Что творится с ценами на оргтехнику в Калуге, и как калужанам с этим жить

Начинаем серию публикаций с экспертами в различных областях, которые расскажут о ситуации в их сфере и дадут советы калужанам.

Первой публикацией станет обзор того, что творится на рынке электроники, компьютерной и фототехники.

Вопросами мы попытали нашего старого знакомого, калужанина Андрея ШАРОНОВА, который более 20 лет занимается обслуживанием и ремонтом компьютерной, оргтехники, планшетов, смартфонов, фотоаппаратов и прочей электроники.

Дефицит и айфоны

- Андрей, насколько серьезно повысились цены на то «железо», что есть сейчас на рынке?

- Ну, в первую очередь рынок оргтехники и компьютеров напрямую завязан на курсе доллара. На некоторые позиции стоимость изменилась пропорционально изменениям курса рубля. Но есть вещи, на которые цены будут повышаться и далее в силу отсутствия прямых поставок.

- Нет ли в Калуге дефицита на компьютерные комплектующие?

- Дефицит есть, конечно. Многие сети магазинов замораживали и отменяли даже оплаченные крупные заказы.

- Компания Apple больше не работает в нашей стране. Хотя еще можно купить айфоны и макбуки. Насколько сильно увеличились спрос и цена на них?

- Спрос на Apple именно у моих заказчиков не увеличился, потому что я никогда и никому не советовал покупать эту технику.

Значение Apple для рынка очень переоценено, на мой взгляд, как и сама их продукция. Комплектующие у Apple только оригинальные, ремонт всегда дорогой, и ломается все. А помните историю, когда компания программно заставляла свои смартфоны тормозить? Это вообще через край. Не понимаю, как можно покупать такую технику?

Нишу Apple никто не займет. У этой компании есть свои фанаты, и они будут только с ней. Хотя данный факт логике не поддается.

Возвращаясь к росту цен и дефициту электроники в целом, то сейчас мы стоим у самого входа в эту «кроличью нору», а насколько она глубока, станет понятно, я думаю, ближе к осени.

Цены

- Цены будут еще повышаться в ближайшее время? Ничего дешевого ждать не стоит?

- Конечно, нет. А когда цены понижались у нас? Торговые и логистические связи разрушены. И они не будут восстановлены. Нужно придумывать новые и действовать в обход.

- Какова ситуация на рынке фотоаппаратуры?

- Цены повысились в два раза. Стоимость хороших китайских товаров тоже увеличилась. Внутренний курс на AliExpress - 145 рублей за доллар. Многие передовые фирмы уходят с российского рынка, и эту нишу заполнить будет тяжело.

Можно по-разному относиться к действиям России на мировой арене, но факт остается фактом - наши западные партнеры пытаются затормозить нас и откатить назад.

Недавно совсем заказывал фотовспышку. Стоила 14 тысяч рублей. Я успел купить за 16. Сейчас эта же фотовспышка стоит от 28 000 до 60 000 рублей. Вот такая математика. Это вещи серьезные и нужные всем фотографам для работы. Это вам не сахар скупать по магазинам…

- Ждать ли еще больших скачков цен?

- Да, к осени. Сейчас весна. Дело идет к лету. Все думают про отдых, отпуск. Подготовка к школьному сезону начнется в августе. Будут новые студенты, новые старшеклассники. И компьютеры сейчас нужны всем, плюс требования к технике растут. Задачи усложняются, увеличиваются возможности.

А с обилием удаленной работы покупка новой современной техники для многих актуальна.

- Насколько цены повысились в сравнении с началом года?

- От 70 до 300%. Может, даже больше на некоторые позиции.

- То есть не стоит ждать лучших времен?

- Да. Если и покупать, то сейчас. Дешевле не станет, это точно.

Мошенники на «Авито»

Если нет возможности купить новую технику, всегда можно найти нужный аппарат, уже бывший в употреблении. Но и тут цены скачут в диком танце, к которому, как оказалось, присоединяются еще и мошенники.

Наш читатель Игорь К., пожелавший не озвучивать свое имя публично, недавно стал обладателем годовалого MacBook Pro 15 и поделился с нами своим опытом купли-продажи техники в сети.

- С уходом компаний Microsoft, Apple, Asus произошло повышение цен на технику в магазинах, - говорит Игорь. - У реселлеров Apple даже было закрытие продаж техники, так как из-за повышения курса доллара и евро в России техника компании стоила дешевле, чем во всех странах мира.

Многие наши предприимчивые соотечественники захотели нажиться на этой ситуации и начали продавать технику за очень дорого на «Авито» (в основном это Айпады и Макбуки).

Также создается тонна левых объявлений, чтобы заманить наивного покупателя, - рассказывает Игорь о том, с чем столкнулся, когда искал товар на этом сайте. - А потом сразу же продавец присылает ссылку покупателю на объявление дороже. Это еще полбеды. А если человек приехал бы с немалой суммой денег в другой город на радостях, а тут ему говорят: либо бери на 40% дороже, чем в объявлении, либо уезжай. А может, и вообще что-то страшное произойдет…

Поэтому самое главное при покупке на «Авито», смотрите сначала на отзывы (правда, и с этим тоже уже начали мухлевать), когда был создан профиль, есть ли у продавца другие объявления а-ля продаю лопату, диски, ноутбук. То есть убедитесь, что человек продает всегда свои личные вещи. И никогда сразу не звоните человеку, пусть пишет в чат. Если что-то пойдет не так, у вас будут доказательства его мошеннических действий.

На описание также стоит обращать внимание. Шаблонный текст, одно фото – не вызывают доверия. Или продавец не может вам в чат фотографию товара с другого ракурса прислать. Тогда стоит задуматься о его честности.

Когда вы договорились с человеком о встрече, лучше, конечно, не выбирать места на улице. Предложите увидеться у продавца дома/в офисе, чтобы вы досконально проверили товар и только после этого оплатили.

Также есть сервис доставки на «Авито» - отличное изобретение. Вы приносите вашу вещь в боксберри, сотрудник сверяет товар с описанием, и только после этого он может начать упаковывать. Как раньше кирпич в коробку уже не положишь.

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