В Калуге предложили вспомнить детство без компьютеров, смартфонов, интернета

Время летит, и не замечаешь, как быстро всё меняется. Еще 20, 30, 40 лет назад мы жили совсем в других реалиях.

Не было компьютеров, смартфонов, но мы не скучали! Вы помните своё детство? Раньше на улице всегда было много детей. Дружили всем двором, все друг друга знали. Вместе носились, играли в прятки, в догонялки, в казаки-разбойники, в царя горы, в футбол, закапывали «секретики», запускали в ручьях кораблики, лазили по деревьям, строили шалаши и штабы.

Все перемазанные, поцарапанные, но счастливые. Бабушки на лавочках присматривали за нами и иногда ворчали.

Ещё мы ходили в парк на аттракционы и в кинотеатр «Пионер» - на мультики, обменивались марками, календариками, открытками, выжигали по дереву.

Зимой летали на санках и картонках с ледяных гор, строили крепости, прорывали под снегом ходы, катались на коньках на залитой школьной площадке.

Столько приключений и впечатлений! Домой не загнать даже поесть. И никакой компьютер не нужен, главное, что есть друзья.

Борис Домашников «Черёмуха»

Ушедшие годы

У каждого - свои воспоминания о детстве. Разные поколения расскажут свою интересную историю. Сегодня отправиться в прошлое можно, заглянув во флигель музея изобразительных искусств. Там до 10 апреля проходит выставка «Город детства».

Первые посетители уже смогли с теплотой вспомнить ушедшие годы.

- Какая королева! – восхищались две калужанки портретом маленькой девочки на террасе, написанном в 1950 году. Потом долго стояли возле работы «Материнство» Татьяны Духановой, где изображена женщина с новорожденным малышом.

Елена Шегаль «Девочка на террасе», 1950 год. Та самая королева.

Татьяна Духанова «Материнство», 1985 год.

Некоторые картины – целая история. На большом полотне художника КОТЕЛЬНИКОВА «Беглецы-романтики» мальчишки с чемоданами сидят в милиции. Хотели сбежать в поисках приключений - не удалось. Теперь им влетит от родителей.

Александр Котельников «Беглецы-романтики», 1972 год. Интересно, сейчас они тоже убежали бы, или сидели за компьютером.

Разные эпохи

- Эту выставку я задумал давно, больше двух лет назад, - говорит сотрудник музея изобразительных искусств, искусствовед Станислав БАРАНОВ. - Изучал фонды музея, просматривал работы и обнаружил много детских портретов.

Сразу подумал, что можно сделать интересный проект. Отобрал несколько работ. Мы стали планировать небольшую камерную выставку «Детство».

Георгий Абрамов «Трудные годы», 1947 год.

- Потом планы поменялись, выставку пришлось отложить. Но я продолжал смотреть фонды, и в мой список добавлялось всё больше работ. Набралось их около пятидесяти.

И я переосмыслил проект, понял, что он вышел за рамки портретов, что это уже концепция целого детского мира. Так появилась выставка «Город детства». Мир, в котором жили наши бабушки, дедушки, мамы и папы. Время без мобильных телефонов, компьютеров.

Я его тоже застал. Помню, как летом во время каникул утром мы просыпались и отправлялись куда-нибудь гулять с друзьями. Изучали окрестности, ходили в лес, на речку, брали с собой картошку, запекали в углях.

Я жил на Правом берегу. В тот момент это была окраина города. Рядом - огромные леса, поля. Сейчас вместо них уже стоят современные микрорайоны. А раньше были необъятные просторы для наших путешествий. Возвращались мы домой поздно вечером. Получали от родителей за то, что не предупредили их, куда уходим.

Олег Закоморный «Песчаные замки», 2007 год, бронза.

- Так что выставка получилась ностальгическая и не только для зрителей, но и для меня, как куратора. Очень теплая, добрая, она - о мире, любви, обо всём светлом в нашей жизни.

Здесь около 40 работ: живопись, графика, скульптура. Все - из собрания Калужского музея изобразительных искусств. Разные художники, разные эпохи.

Есть и работы калужских живописцев, например, Всеволода Левандовского, жившего в нашем городе вначале ХХ века. Это замечательный калужский художник, первый директор нашего музея. Он писал потрясающие портреты.

Игорь Солдатенков «Над Ангарой».

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