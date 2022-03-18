Подругу Екатерины II похоронили в калужском имении

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17 (28) марта 1744 года родилась одна из самых образованных женщин, подруга Екатерины II, участник дворцового переворота, глава двух академий, переводчик, писатель, педагог Екатерина ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА.

Она появилась на свет в семье графа Романа Илларионовича ВОРОНЦОВА и его супруги Марфы Ивановны СУРМИНОЙ. И была третьей дочерью в семье. Крестными девочки стали императрица Елизавета Петровна и великий князь, впоследствии император, Петр III.

Важное знакомство

В апреле 1745 года мать Екатерины скончалась. А её отца Романа Илларионовича интересовали только деньги, за что в обществе его прозвали «Роман – большой карман». Девочка росла у бабушки в деревне, а с четырехлетнего возраста - в доме дяди, канцлера Михаила ВОРОНЦОВА, вместе с его дочерью Анной.

Девочек учили иностранным языкам, танцам и рисованию. Русский преподавался, как писала сама Дашкова, урывками, и они знали его плохо, говорили по-французски. При этом дяде и тете было не до них.

Как пишет в мемуарах Екатерина: «С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей и хотела заинтересовать собой моих близких, но, когда, в возрасте тринадцати лет, мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества».

Однажды Екатерина заболела корью, и её отправили в деревню. Там она увлеклась чтением. И с тех пор перечитала все книги в доме и стала собирать свою библиотеку.

Интересовалась Екатерина и политикой, в детстве даже рылась в дипломатических бумагах своего дяди и любила послушать разговоры взрослых о дворцовых интригах и переворотах.

От кого-то из знакомых о Воронцовой узнала будущая Екатерина II, она посетила дом канцлера, долго разговаривала с молодой графиней. Они подружились, переписывались, хотя Воронцова была младше будущей императрицы на 14 лет.

Историки отмечают, что Воронцова-Дашкова была энергичной, властной и честолюбивой женщиной.

Страстно любила

В 16 лет Екатерина Воронцова влюбляется в красавца князя, поручика Преображенского полка Михаила ДАШКОВА. Встретила она его случайно на улице.

Об этой встрече она пишет: «Не успели мы пройти и нескольких шагов, как из боковой улицы вышел нам навстречу человек, показавшийся мне великаном. Меня это поразило, и когда он был в двух шагах от нас, я спросила свою спутницу, кто это такой.

Она назвала князя Дашкова… Будучи знаком с Самариными, он вступил в разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с какой-то застенчивой учтивостью, чрезвычайно понравившейся мне».

По словам Екатерины, Дашков вскоре почувствовал, что нашёл своё счастье. Но современники приводили и другую версию, якобы активная Екатерина, влюбившись, хитростью женила Дашкова на себе.

Французский посланник рассказывал, будто бы на балу в Петербурге Дашков мило общался с Екатериной, она не растерялась, позвала своего дядю-канцлера и сказала, что Дашков просит её руки. Молодому князю пришлось жениться.

Их свадьба состоялась в мае 1759 года. Ещё поговаривали, что как-то Воронцовой нагадали на святках, что её жениха будут звать Кондрат. И во время венчания оказалась, что Михаил Дашков был крещён, как Кондратий.

Лето после свадьбы молодожёны провели в калужском имении Троицкое, доставшемся Дашкову по наследству. Дом тогда был деревянным, и князь начал строить каменный.

Свекровь Екатерины не знала иностранных языков, из-за этого молодой княгине пришлось перейти с французского на русский, тогда она его и выучила.

Через год после свадьбы у Дашковых родилась дочь Анастасия, спустя год – сын Михаил (он проживёт всего несколько месяцев), а ещё через два года - сын Павел. Ходили слухи, что молодой князь погуливал, но Екатерина в браке называла себя счастливой.

Когда она была беременной и ждала появления на свет сына Михаила, её муж, служивший в Петербурге, вернулся в Москву. Но подхватил ангину и домой не явился, оставшись у тётки.

Об этом случайно услышала горничная и донесла Екатерине, та решает немедленно ехать к супругу. Свекровь её не пускает. «Она вытаращила глаза и, сомневаясь в моем здравом рассудке, объяснила на своем силезском наречии, что не намерена поощрять безумный поступок, не желает отвечать перед Богом за смерть невинного ребенка, так как уверена, что я рожу через несколько часов».

Но Екатерина зимой, тайком, взяв с собой акушерку, пешком идёт к Михаилу. По дороге у неё пять раз случаются схватки. Но она все же добирается до мужа, увидев его, теряет сознание. Ее быстро кладут на сани и везут домой.

В 11 часов вечера она оказывается в свой спальне и приходит в себя. А через час рожает сына. Как пишет сама Дашкова: «Не надо забывать, что мне было всего семнадцать лет и что я страстно любила».

Однако долго Дашковы не прожили. В 21 год Екатерина осталась вдовой. Михаил сильно простудился и умер в возрасте 28 лет.

После похорон выяснилось, что у мужа было множество долгов. Екатерина расплачивалась по ним в течение пяти лет, оказавшись в тяжелом материальном положении.

Со свекровью она рассорилась. Её отец и братья почти порвали с ней отношения, обвиняя в том, что она не хотела счаться своей сестре Елизавете-фаворитке Петра III, и в том, что присвоила себе драгоценности, подаренные сестре.

Князь Дашков при крещении получил редкое имя Кондратий, но в память о деде его все звали Михаилом.

Интриги и тайные заговоры

Екатерина Дашкова постоянно была замешана в придворных интригах. Императрица Елизавета Петровна сильно болела. В мемуарах Дашкова пишет: «Вся моя семья и в особенности мой дядя, канцлер, были погружены в глубокую печаль, которую я искренно разделяла, так как любила всем сердцем императрицу, мою крестную мать».

Все знали, что императором вскоре станет Пётр. А старшая сестра Дашковой, графиня Елизавета Воронцова, была его фавориткою. Семья Воронцовых мечтала, чтобы она стала женой государя.

За несколько дней до кончины Елизаветы Петровны, Дашкова заболела, но она смогла встать с постели и поздно вечером прийти к своей подруге Екатерине Алексеевне, чтобы узнать, какой у той план действий на случай смерти императрицы. Уверяла довериться ей, клялась в любви и преданности.

В Рождество Елизавета Петровна скончалась. Новый император Петр III сразу приглашает Дашкову к себе. Но она, сказав, что больна, отказывается.

Однако приглашения от императора продолжают поступают. Сестра ей пишет, что Пётр начинает гневаться, считая болезнь Дашковой притворной. Тогда Екатерина приходит. При этом ведёт себя вызывающе, так, что «собравшиеся в один голос произнесли: «Это бес, а не женщина!»

Новый император веселился, хотя Елизавету ещё не похоронили. Дашкова пишет: «Тело её стояло шесть недель, около него попеременно дежурили статс-дамы...

Иначе вел себя Петр III. Он редко заходил в похоронную комнату, а если и бывал, то как будто для того, чтобы показать всю свою пустоту и презрение к собственному достоинству.

Он шептался и смеялся с дежурными дамами, передразнивал попов и замечал недостатки в дисциплине офицеров и даже простых часовых, недостатки в одежде, в повязке галстуков, в объеме буклей и в покрое мундиров».

Дашкова рассказывает, что была душою заговора против императора. Она настроила против Петра аристократию и помогала Екатерине и графу ОРЛОВУ совершить переворот.

Дашкова пишет: «С каждым днем росли симпатии к императрице и презрение к её супругу. Он как бы намеренно облегчал нам нашу задачу свергнуть его с престола».

После убийства Петра, круг общения и доверия императрицы изменился, Дашкова этого не ожидала.

А когда она узнала о связи Екатерины II с Орловым, демонстративно показывала Орловым своё презрение. И те мстили ей, наговаривая гадости императрице. В итоге, отношения двух Екатерин стали прохладными.

Заграничные приключения

Дашкова решает уехать за границу, долго добивается разрешения на это. Получает его и даже 4000 pуб. от императрицы на дорогу. Но Дашкова недовольна такой смехотворной, по её мнению, суммой.

Современники, кстати, отмечали, что княгиня была чрезвычайно скупа. Говорили, что она собирала старые гвардейские эполеты и рассучивала их на золотые нити.

За границу Дашкова оправилась инкогнито под фамилией Михайлова, якобы чтобы не посещать знатные дворы, однако при дворах частенько появлялась.

Была она в Берлине, Париже, где, по её словам, виделась с ДИДРО почти непрерывно. Затем посетила юг Франции и Женеву, там заехала к ВОЛЬТЕРУ, который, как она говорила, принял её чрезвычайно хорошо.

Когда Дашкова вернулась в Россию, императрица встретила её с радостью и пожаловала денег. Но через пару лет отношения их опять разладились.

Дашкова снова просится за границу. Посещает Варшаву, Берлин, живёт в Эдинбурге, где сын её поступил в университет. И вспоминает это, как самое прекрасное время.

Ее окружали приятные, умные люди, лучшие профессора университета. После этого Дашкова путешествует по Франции и Италии, Чехии, Прибалтике.

Она была представлена Марии Антуанетте. А неаполитанскому королю подала идею устроить музей, где были бы собраны все найденные в Помпее предметы.

Всё это время Дашкова переписывается с императрицей. В Петербург она возвращается летом 1782 года.

Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова стала первой женщиной в мире, которая управляла Академией наук.

Наводит порядок в имении

Вернувшись, Дашкова частенько приезжает и в калужское имение, одно время живёт там. Приводит Троицкое в порядок.

Она пишет: «По возвращении из Круглова в Троицкое я занялась новыми постройками. Четыре дома были окончены, и я развела цветники - совершенный рай, по крайней мере для меня.

Здесь не было ни одного дерева, ни одного куста, посаженного если не моей собственной рукой, то под моим непосредственным надзором… я искренне была убеждена, что мое Троицкое - самое очаровательное загородное место, какое я видела где-либо.

Высшее достоинство его заключалось в счастливом положении крестьян. В продолжение сорокалетнего моего владения их число возросло с восьмисот сорока до тысячи пятисот пятидесяти девяти…

Я продолжала постепенно обогащать библиотеку новыми приобретениями, и теперь она была очень велика. Нижний этаж моего дома был устроен для моего житья осенью».

Во главе двух академий

Императрица приняла Дашкову в свой личный кружок, разрешила купить на казенные средства дом. А 24 января 1783 года последовал именной указ: «дирекция над С.-Петербургскою Академиею Наук препоручается статс-даме княгине Дашковой».

Академией Екатерина Романовна управляла 12 лет. Однажды Дашкова сказала императрице, что необходимо содействовать развитию русского языка, нужно создать для этого специальное учреждение. Императрице эта идея понравилась.

И 30 сентября 1783 года она повелела создать Российскую Академию. Возглавила её тоже Дашкова.

Однако уже через год Екатерина Романовна заявила, что уезжает в двухлетний отпуск. И отправляется в свои имения. Отпуск затянулся, Дашкова больше не виделась с Екатериной II.

Как отмечают историки, «Дашкова была очень деятельным человеком и лично занималась многими вещами - устанавливала цены на книги, издаваемые Академией Российской, самовольно решала, когда и на ком следует жениться её крепостным крестьянам и т. д.

Она обладала прямым характером, не боялась открыто высказывать своё мнение, в то же время была нервной и раздражительной, в связи с чем была плохим политиком и не могла участвовать в придворных интригах екатерининского двора».

Сын Дашковой Павел, по словам современников, отличался весёлостью, беспечностью и склонностью ко всякого рода удовольствиям. Его крестная - императрица Екатерина II, говорила о Павле: «Простак и пьяница».

Быстро состарилась

Когда императором стал Павел, он сразу отстранил Дашкову от всех должностей и приказал жить в её Новгородском имении, но после письменного прошения разрешил вернуться в калужское село Троицкое.

После смерти Павла, с Дашковой опалу сняли. Российская Академия просила её вернуться, но княгиня отказалась, сказав, что уже нет прежних сил.

Историки отмечают: «Дашкова была журналистом, писала пьесы, стихи, эссе, увлекалась чтением научной литературы и говорила на нескольких иностранных языках. При этом она обладала слабым здоровьем и быстро состарилась».

Последние годы она была одинока, со своими детьми не общалась.

Дочь Анастасию она выдала замуж за Андрея ЩЕРБИНА. Супруги подолгу жили врозь, часто ругались и периодически расходились.

Анастасия была скандалисткой, беспорядочно тратила деньги и влезала в долги.

Дашкова лишила дочь наследства и запретила впускать к себе даже для последнего прощания. Детей у Анастасии не было, и она воспитывала троих незаконных детей брата Павла от любовницы (сына и двух дочерей), которым дала фамилию своего мужа.

Конфликт Екатерины Дашковой с сыном Павлом разгорелся из-за его легкомысленной женитьбы на купеческой дочери.

Современники об этом рассказывали так: «долго не задумался, взял, да и женился, не быв даже серьёзно влюблён».

Дашкова писала: «Когда уже все сплетники Петербурга знали о его свадьбе, он просил у меня позволения на нее. Я, между тем, успела собрать достаточно сведений относительно его молодой жены и её семейства и тем более отчаивалась в его выборе.

Признаюсь, уронить меня ниже в общем мнении никто не мог, и одна мысль о насмешках над моим участием в этом браке лишала меня чувств».

Супруги прожили вместе недолго. Дашкова не посетила сына даже, когда он умирал. А невестку впервые увидела после смерти Павла, через девятнадцать лет после их свадьбы.

Скончалась Дашкова 4 января 1810 года в Москве. Её похоронили калужском селе Троицком, но надгробие не сохранилось.

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