Калужане запасаются хлебом и макаронами дороже 100 рублей

С началом марта в Калуге случился ажиотаж на сахар. Калужане буквально смели его с полок и ряду магазинов даже пришлось вводить фасовку по 10 килограмм.

И на традиционный опрос мы в этот раз связали с ним.

На улицах Калуги мы задавали горожанам вопросы: «Запасаетесь ли вы продуктами? Если да, то какими, если нет, то почему?»

Пенсионерка Ольга Александровна

- До сих пор продолжаю запасаться впрок куриным мясом. Перед праздниками еще закупаю побольше картошки и бананов с яблоками, чтобы не выходить лишний раз из дома.

Сейчас бы, конечно, сахарным песком запастись побольше, лето на носу нужно варенье сделать, но только сахара нигде нет.

Пенсионерка Марина Николаевна

- Сахарный песок иногда беру, но сейчас его нет совсем. Рыбные консервы еще покупаю всегда пару раз в неделю, когда прихожу в магазин.

К сожалению, не столько много возможностей, чтобы запасаться вдоволь.

Пенсионер Андрей Львович

- Покупаю молоко, курицу, разные овощи и хлеб с солью. Так же запасаюсь гречкой и макаронами. Остальные продукты долго не храню. Купил и за пару дней съел, а то испортится все.

Студент 3 курса Игорь АСТАХОВ

- Покупаю рис, гречку и макароны с тушенкой. Любимой марки этих продуктов нет. Беру все, что дороже 100 рублей, потому что товары дешевле этой цены оказались невкусными.

Эти товары иногда беру с запасом. За остальными продуктами пару раз в неделю ходим в магазин.

Пенсионер Николай Иванович

- Иногда покупаю картошку с колбасой, а вот хлеб почаще. Но не храню его долго, а то заплесневеет. Сахарный песок беру тоже, одной упаковки мне хватает на пол месяца. Еще бывает возьму свинину или курицу хорошего качества.

Я один живу, поэтому особо много продуктов дома не храню. Два раза в неделю хожу в магазин за продуктами.

Пенсионерка Лилия Анатольевна

- Больше всего покупаю курицу, люблю готовить борщ. Она дешевле, чем говядина. Покупаю все только в сетевых магазинах, на рынки не хожу, потому что не доверяю им. Непонятно, каким мясом там торгуют продавцы.

Самый любимый продукт - это капуста. Сама ее заквашиваю осенью и потом запасы лежат в погребе. На всю зиму хватает. Еще бывает запасаюсь макаронами. Их можно по-разному приготовить, в том числе и с мясом.

Программист Георгий ФИНАШИН

- Чаще всего покупаю хлеб, макароны и молоко. Остальные продукты каждый раз беру разные и в небольшом количестве.

Особо не коплю еду. Хожу в магазин, когда дома все продукты кончаются. Или если гости придут, тогда можно и чего-нибудь сладкого взять. Пару раз в неделю закупаюсь всем необходимым.

Пенсионер Евгений Николаевич

- Белый хлеб в основном покупаю, остальное на даче выращиваю. С запасом не беру, а то заплесневеет. Из личных продуктов с огорода: картошка, помидоры, огурцы и морковь.

Студент 4 курса Дмитрий МИХАЙЛЮКОВ

- Каждый день в магазине покупаю большое количество еды. В основном беру молоко c колбасой. Кроме этого еще покупаю картошку с помидорами, яблоки и бананы с киви. Много продуктов не запасаю. Привык по списку все брать на определенную сумму.

Студентка 4 курса Ангелина АПОЛЛОНОВА

- В магазине покупаю молоко, яйца и хлеб. Хожу довольно часто. Остальные продукты закупаю по необходимости. Больше всего в доме, конечно, молока.

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