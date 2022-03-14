Фейки в связи с событиями на Украине: безработица, химическое оружие и Инстаграм

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

С каждым днем недостоверной информации о ней становится все больше. Она затрагивает различные сферы жизни россиян.

Мы продолжаем публиковать дайджест с самыми лживыми вбросами, которые были замечены нами в информационном поле. Многие из них имеют целью напугать, вызвать панику.

Фабула фейка. Если Генпрокуратура признаёт корпорацию Meta (владелец сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистскими организациями, то все пользователи этих сервисов могут быть привлечены к ответственности, - пишет российский оппозиционный телеграм-канал

Что его выдает. Даже если граждане России будут использовать средства обхода блокировок, заходить в свои аккаунты и продолжат вести социальные сети Facebook и Instagram, санкции им не грозят, заявил председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Что касается WhatsApp, то доступ к этому мессенджеру не будет ограничен, так как этот сервис не входит в реестр распространителей информации. Ничего не изменится и для держателей акций Meta на своих брокерских счетах, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Корпорация Meta 10 марта изменила правила и разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию по отношению к РФ. Правда, Конституционный суд РФ пока не давал разъяснения по этому вопросу. Время покажет.

Фабула фейка. Россия может применить химическое оружие – об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Он подчеркнул, что это будет военным преступлением.

Что его выдает. У России уже несколько лет нет химического оружия. Все его запасы были полностью уничтожены к 2017 году. Это официально подтвердила международная Организация по запрещению химического оружия. Об этом писали также и украинские издания. В то же время на Украине при поддержке США велись разработки оружия массового поражения. Во время спецоперации была обнаружена сеть биолабораторий, в которых работали со смертельно опасными патогенами. Этот факт подтверила заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Правда, сайт американского посольства удалил все документы, связанные с лабораториями.

Фабула фейка. В твиттере, среди китайских пользователей, распространяется трогательное фото украинского солдата. Он на прощание целует свою беременную жену в живот, перед тем, как отправиться воевать.

Что его выдает. Солдат не прощается, а здоровается — ведь он только что вернулся после «командировки» из Афганистана домой, в Словакию. Фото сделано в 2012 году и размещено на официальном портале Министерства обороны Словакии.

Фабула фейка. Жители Крыма массово продают квартиры и стремятся уехать с полуострова. Цены на недвижимость обрушились, - пишут украинские СМИ.

Что его выдает. Фейк был одновременно вброшен в украинские СМИ и соцсети и активно продвигается. На самом деле цены на квартиры растут и растут существенно. В перспективе российские курорты будут еще более востребованы. Крымские застройщики готовятся выводить на рынок совсем небольшие квартиры в 12-20 квадратных метров по цене в 3-4 млн рублей — эти цены сравнимы с московскими.

Фабула фейка. В России резко упадет качество интернета из-за отключения двух крупных провайдеров от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX. Сообщается, что трафик пойдет через Азию, и это создаст задержки в передаче сигнала.

Что его выдает. Скорость интернета для россиян останется прежней. Интернет-трафик провайдеров, проходящий через Лондон, снижался в последние годы, и в конце прошлого года российский провайдер планировал завершить сотрудничество в 2022 году. Блокировка трафика лондонской LINX не повлияет на качество сервисов.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!