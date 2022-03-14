Сын Шурочки из «Служебного романа» привёз в Калугу друзей-художников

В музее изобразительных искусств открылся проект «Пространство и время. Разные сравнения».

Проект посвятили 150-летию первой выставке передвижников. Столичные художники решили повторить эту идею, объединиться, собрать самые разные работы и проехать с ними по городам России.

Выставка уже побывала в 15-ти городах и завершается в 16-м городе - Калуге.

Экспозиция сменила выставку ШИШКИНА, которую за три с половиной месяца посетило 8 тыс. человек. Теперь в трех залах разместили работы 19 современных московских и коломенских художников: живопись, графика, скульптура, арт-объекты, эскизы театральных декораций и костюмов, книжные иллюстрации.

Не расстаются с института

Восемь авторов выставки приехали на открытие. Большинство их них в нашем городе впервые, но говорят, что частенько выезжают на пленэры в наш регион, а у кого-то в Калужской области находится и мастерская.

Художники говорят, что эта работа Игоря ЛУКШТА «Лето в Перевлавле» олицитворяет выставку.

Валерий АРХИПОВ «Кружева», акварель.

О Калуге все они отзывались очень тепло, говорили, что приехали поздновато, всего час успели погулять, но город уютный, красивый. И приняли их здесь очень доброжелательно. Художники прошлись по залам, пофотографировались, оценили экспозицию.

- Смотри, как здорово здесь смотрится Новожилов, - заметила Эльмира ПЕТРОВА.

Андрей НОВОЖИЛОВ «Умберто Эко «Баудолино», темпера, оргалит.

Семья художников Эльмира и Дмитрий ПЕТРОВЫ рисуют в стиле реализма, преподают. Эльмира и Дмитрий поженились, когда учились в Суриковском художественном институте и с тех пор всегда вместе. И в наш город приехали вместе.

- Прогулялись по Калуге, город замечательный. Погода сегодня хорошая, солнечная. Такая радость на душе, - поделился эмоциями Дмитрий.

Эльмира и Андрей ПЕТРОВЫ (слева) долго рассматривали экспозицию.

У Петровых четверо детей: три сына - Тимофей, Андрей, Даниил и дочь Мария. Семья творческая, в ней рисуют все.

И верующая. На полотнах Петровых красота природы, храмы, сцены из повседневной жизни их семьи, портреты детей: Данила – в наушниках с книжкой, Андрей – «Маленький полководец» на стуле выстраивает игрушечных солдатиков.

- Мы хотим показать, как прекрасна жизнь, показать семейные ценности - говорит Эльмира.

Работа Эльмиры Петровой «Данилка», холст, масло.

Сын знаменитой актрисы

Приехал в Калугу и заслуженный художник России Иван МИЛЯЕВ – живописец, преподаватель и сын любимой всеми актрисы Людмилы ИВАНОВОЙ, известной по роли Шурочки из фильма «Служебный роман». Иван не стал, как мама артистом, но с театром всегда был связан – как художник сделал более 40 спектаклей.

Кроме того, был художником-постановщиком нескольких музыкальных клипов и одного художественного фильма. Иван Валерьевич любит импрессионистов, свободно говорит по-французски. И не раз выставлялся во Франции.

Иван Миляев рассказал, что выставка в Калуге далась художникам не просто.

Миляев выделялся из группы столичных гостей: высокий, худощавый, очень артистичный. Он был в отличном настроении, открывал выставку. Эффектно вышел к микрофону и сразу стал шутить:

- У меня личное отношение к Калуге. Потому что Калуга – это рыба… особо ценных пород, очень редкая, её уже нет.

Во-вторых, моя семья связана с Тарусой. Помню, как много лет назад я ещё молодой человек тогда, приезжал с родителями на открытие музея семьи Цветаевых в Тарусе. У меня папа – физик-бард, мама – актриса. Они любили Тарусу. И у меня была несколько лет назад были выставки в Тарусе, в Калуге.

К сожалению, Калужская область не избалована художественными проектами. Правда, вчера здесь ещё был Иван Иванович Шишкин, он уехал. Но мы его достойно пытаемся менять.

Такая трудная ситуация сейчас получилась в стране. Наш шеф сказал, что не поедет. А я ответил ему: «Моя мама – почетный гражданин города Тарусы, я не могу ни по каким соображением подвести калужан, мы поедем несмотря ни на что».

Кто отказался – это его дело. Но все ребята, которые остались, добавили пару работ, я тоже погрузил свои работы. Мы сделали эту выставку и закрываем в Калуге наш большой проект.

Эскизы костюмов и макет декораций к «Чайке» Чехова - работа худодника Андрея ДАНОВСКОГО.

Рисунки Андрея НИКУЛИНА к поэме-стёбу Алексея ШЛЫКОВА «Муха», бумага, карандаш, компьютерная графика.

Александр ВЕРСТОВ «Лиза. Пёрышко».

Выставка будет работать до 10 апреля. Художники говорят, что она очень своевременная, потому что искусство всегда объединяет, а не разъединяет.

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