Правительство Калужской области объяснило причину повышения цен на продовольственные товары

В понедельник, 14 марта, на еженедельном совещании правительства Калужской области обсуждался вопрос поддержки людей и сдерживания цен на продукты питания.

По словам регионального министра конкурентной политики Николая ВЛАДИМИРОВА, существенного изменения цен в регионе не наблюдается, а дефицит сахарного песка связан с повышенным спросом населения.

Руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Калужской области Дмитрий КАРЕТИН сказал, что они ограничены в возможности влияния на ценовую политику в торговле. По его мнению, для пресечения ценового злоупотребления антимонопольное законодательство нуждается в доработке, так как оно распространяется только на доминирующие товарные рынки и не охватывает конкурирующие сегменты.

В результате, губернатор Владислав ШАПША заметил, что действовать нужно более жёстко и попросил отнестись к этой работе серьёзнее.

- Существенных изменений цен на продовольственные товары 13 марта не наблюдалось, - сказал министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров. – Сохраняется дефицит по сахару-песку, в связи с повышенным спросом населения, в основном в федеральных сетях. В воскресенье сахар-песок был в продаже в отдельных магазинах по цене от 58 рублей за килограмм до 67. В несетевых магазинах сахар-песок имеется в продаже по цене от 80 рублей. Кусковой сахар имеется в продаже в сетевых и в несетевых магазинах по цене от 70 до 120 рублей за 500 граммов. О повышенном спросе населения свидетельствует факт увеличения продаж. На примере одного гипермаркета: 6 марта было продано полторы тонны сахара, 13 марта - 8 тонн.

По данным сайта sugar.ru, за прошедший период с 1 по 11 марта средняя цена общероссийских поставщиков сахарного песка повысилась на 24% - с 58 рублей 70 копеек до 73 рублей.

- По остальной группе товаров есть повышенный спрос, но я надеюсь, что в результате совместной работы с нашими представителями федеральных торговых сетей и наших региональных продавцов эта проблема должна сняться, - подчеркнул Владимиров. - Работа в данном направлении будет продолжена и реально, на наш взгляд, решить этот вопрос по сахару возможно до конца недели, в случае отпуска торговым сетям от заводов-производителей в том объёме товар, который необходим для снятия напряжённости в Калужской области.

- ФАС России проведен анализ цен на отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров, а именно говядину, свинину, баранину, мясо птицы, крыло куриное от производителей до организаций торговли, - рассказал руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Калужской области Дмитрий Каретин. – Основными факторами, повлиявшими на повышение цен на указанные товары являлись рост себестоимости затрат на основные виды сырья, рост стоимости кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, повышения логистических расходов, рост стоимости упаковки.

В отношении плодово-овощной продукции установлено, что рост цен обусловлен существенным сезонным сокращением предложений старого урожая и увеличением объёмов продаж импортной продукции. В производстве растениеводческой продукции присутствует импортная составляющая. Это заметная доля импортных семян необходимых для посева, кукуруза - 25%, подсолнечник - 73%, соя - 26%, сахарная свёкла - 98%, картофель - 88%, средства защиты растений - около 33 %, также на цену влияет стоимость комплектующих и деталей для посевной и уборочной техники.

В животноводческой продукции присутствует импортная составляющая в части закупки племенного поголовья, индейка-бройлер - до 100 %, инкубационного яйца, ветеринарных препаратов и кормовых добавок - от 40 до 100 %, витамины - до 100 %, рассказал Каретин.

- Таким образом, изменение курса рубля в силу зависимости отечественного растениеводства и животноводства от импортной составляющей приводит к удорожанию продукции, - пояснил он. - Также это оказывает давление на перерабатывающую промышленность.

Правительством приняты следующие меры. Первое, расширение возможности использование резервного госфонда для стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию внутри стран. Продукцию из фонда будут продавать при подорожании на 10% и более от средней цены за последние 3 года. В поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники направлено 12 миллиардов рублей. Сельскохозяйственным производителям предоставлено право полугодовой отсрочки платежей и предусмотрены кредитные каникулы. Постоянно проверяется порядок формирования цен на 24 категории социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости в федеральных и региональных торговых сетях.

Дмитрий Каретин отметил также, что многие товарные рынки, особенно представители розничного сегмента, включая посредников, являются конкурентными, поэтому существующие запреты на ценовые злоупотребления по действующим нормам антимонопольного законодательства на них не распространяются. По его словам, в этом случае ФАС России ограничен в полномочиях и инструменты для их вмешательства в ценообразование отсутствуют. Поэтому представители антимонопольной службы направили ряд предложений об изменении законодательства в государственную думу.

- Дмитрий Вячеславович, вы в целом позитивно всё сказали, только я не понял, - сказал губернатор Владислав Шапша, - а что по Калужской области? Конкретно, есть ли какие-то выявленные факты, есть ли реакция с вашей стороны на конкретные нарушения наших сетей или продавцов, или поставщиков по текущей ситуации?

- У нас, как правило, открыты филиалы Федеральных торговых сетей, - ответил руководитель УФАС по Калужской области, - поэтому мы мониторинг проводим и всю информацию передаём в центральный аппарат, и он уже принимает соответствующие меры. А нами выданы соответствующие предупреждения о прекращении нарушений антимонопольного законодательства двум торговым сетям в связи с завышением ими цен на продовольственные товары по сравнению с аналогичными товарами на территории городского округа город Калуга. Фактов ценового сговора, противоправных действий крупных торговых сетей при заключении договоров поставки продовольственных товаров, а также сговора поставщиков продукции, импортёров и фирм посредников на территории Калужской области не установлено. Что касается ситуации с сахарным песком. В настоящее время этим вопросом занимается центральный аппарат федеральной антимонопольной службы. О результатах будет сообщено дополнительно, предположительно в течение недели какая-то уже будет информация. Наши коллеги из центрального аппарата направили крупнейшим производителям сахара рекомендации по возможной корректировке цен и новые ценовые политики, из 68 сахарных заводов, принял 61 сахарный завод. Аналогичные запросы направлены производителям гречневой крупы. Ждём обратную информацию от них.

- Дмитрий Вячеславович, я так и не услышал конкретных позиций, по которым вы вынесли замечания, - сказал губернатор Калужской области, - но я уверен, что ваша служба должна максимально эффективно работать по этому направлению. Это самое болезненное для людей ситуация, когда они видят ежедневный рост цен на продовольственные продукты в магазинах, а реакция со стороны власти недостаточно жесткая, недостаточно активная. Я понимаю, что мы живем все в рыночных условиях и у нас нет задачи этот механизм ликвидировать, но у нас есть задача с вами его контролировать очень детально сейчас, очень внимательно. Поэтому я прошу вас вместе с нашим министерством конкурентной политики этой работой заняться серьёзнее.

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