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В калужском конкурсе красоты «Мисс КГУ 2022» победила Ангелина Жукова

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 13.03.2022 10:00 0 1439
В калужском конкурсе красоты «Мисс КГУ 2022» победила Ангелина Жукова

В Калуге стало известно имя победительницы ежегодного конкурса красоты среди студенток КГУ им. К. Э. Циолковского «Мисс КГУ 2022». Титул заслуженно получила профессиональная телеведущая Ангелина ЖУКОВА.

Победительница конкурса красоты с любимым папой Андреем Жуковым. 

В течение месяца девушки были и кулинарами, и флористами, и стрелками, и бегунами. На всех этих этапах их оценивало жюри. Но то, ради чего все это было, - финал конкурса с концертной программой, который прошел в пятницу, 11 марта, на сцене Калужской областной филармонии. 

Наш яркий фоторепортаж того вечера из закулисья и зрительного зала - ниже.

Театр начинается с вешалки, а «Мисс КГУ» - с гримерки. В коридоре. 

Реквизит для творческого номера участницы №9 Полины Якутиной. 

Будущая победительница дает интервью за полчаса до старта и даже не подозревает, чем закончится этот вечер. 

Вдохновила организаторов на создание таких образов в первой части шоу Лара Крофт.

Уверенная самопрезентация.

Солисты филармонии разбавили вечер несколькими выходами на сцену.

Конкурс среди преподавателей КГУ: кто сделает больше селфи. 

Сергей Иванович (справа) сделал 11 селфи и получил фирменную толстовку университета. 

Зрители увидели четыре дефиле. Одна из тем - египетская. 

Полина Якутина (№9) хочет стать архитектором. Здесь она рисует что-то непонятное. Но когда девушка перевернет холст, зрители увидят изображение льва. 

Телерадиоведущий Дмитрий Ченцов был одним из членов жюри. 

Ведущий Дмитрий Петрухин как всегда неотразим и полон энергии. 

Наталия Филиппова (№10): «Я буду делать то, что просит мое сердце».

Ангелина не могла сдержать слез, у нее дрожал голос. Мисс КГУ поблагодарила своих родителей: «Это главные люди моей жизни».

Итоги конкурса:

  • Мисс КГУ им. К.Э. Циолковского 2022 - Ангелина Жукова
  • Первая вице-мисс и мисс спорт - Дарья Папкова 
  • Вторая вице-мисс и мисс зрительских симпатий - Анастасия Карпова 
  • Мисс фото - Екатерина Носач 
  • Мисс улыбка - Ирина Воркачева 
  • Мисс стиль - Татьяна Шарапова 
  • Мисс очарование - Василиса Симонова 
  • Мисс оригинальность - Полина Якутина 
  • Мисс грация - Анастасия Шишкина 
  • Мисс творчество - Наталия Филиппова

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Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 13.03.2022 10:00 0 1439
Тэги: красота конкурс красоты кгу талант филармония финал
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