В калужском конкурсе красоты «Мисс КГУ 2022» победила Ангелина Жукова
В Калуге стало известно имя победительницы ежегодного конкурса красоты среди студенток КГУ им. К. Э. Циолковского «Мисс КГУ 2022». Титул заслуженно получила профессиональная телеведущая Ангелина ЖУКОВА.
Победительница конкурса красоты с любимым папой Андреем Жуковым.
В течение месяца девушки были и кулинарами, и флористами, и стрелками, и бегунами. На всех этих этапах их оценивало жюри. Но то, ради чего все это было, - финал конкурса с концертной программой, который прошел в пятницу, 11 марта, на сцене Калужской областной филармонии.
Наш яркий фоторепортаж того вечера из закулисья и зрительного зала - ниже.
Театр начинается с вешалки, а «Мисс КГУ» - с гримерки. В коридоре.
Реквизит для творческого номера участницы №9 Полины Якутиной.
Будущая победительница дает интервью за полчаса до старта и даже не подозревает, чем закончится этот вечер.
Вдохновила организаторов на создание таких образов в первой части шоу Лара Крофт.
Уверенная самопрезентация.
Солисты филармонии разбавили вечер несколькими выходами на сцену.
Конкурс среди преподавателей КГУ: кто сделает больше селфи.
Сергей Иванович (справа) сделал 11 селфи и получил фирменную толстовку университета.
Зрители увидели четыре дефиле. Одна из тем - египетская.
Полина Якутина (№9) хочет стать архитектором. Здесь она рисует что-то непонятное. Но когда девушка перевернет холст, зрители увидят изображение льва.
Телерадиоведущий Дмитрий Ченцов был одним из членов жюри.
Ведущий Дмитрий Петрухин как всегда неотразим и полон энергии.
Наталия Филиппова (№10): «Я буду делать то, что просит мое сердце».
Ангелина не могла сдержать слез, у нее дрожал голос. Мисс КГУ поблагодарила своих родителей: «Это главные люди моей жизни».
Итоги конкурса:
- Мисс КГУ им. К.Э. Циолковского 2022 - Ангелина Жукова
- Первая вице-мисс и мисс спорт - Дарья Папкова
- Вторая вице-мисс и мисс зрительских симпатий - Анастасия Карпова
- Мисс фото - Екатерина Носач
- Мисс улыбка - Ирина Воркачева
- Мисс стиль - Татьяна Шарапова
- Мисс очарование - Василиса Симонова
- Мисс оригинальность - Полина Якутина
- Мисс грация - Анастасия Шишкина
- Мисс творчество - Наталия Филиппова
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