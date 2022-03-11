Сахар в магазины Калуги не успевают подвозить

Мы уже писали о дефиците сахарного песка в магазинах. Представители торговых сетей как тогда, так и сейчас подтверждают, что продолжается ажиотаж на этот товар.

Все полки опустели еще в канун праздников и с тех пор наблюдаются перебои с поставками.

Перед выходными в пятницу, 11 марта, мы снова прошлись по магазинам Калуги и посмотрели, завезли ли новую партию сахарного песка, не забыв и о рафинаде. Посетили 5 магазинов трех сетей.

Сахар в упаковках - альтернатива целой пачки песка.

- Разбирают не только песочный, но и кусковой сахар - сказала продавец Маргарита СЕРЕБРЯКОВА. - Остались только небольшие упаковки, но их никто не берет. Неизвестно, когда новую партию привезут, песочный сахар еще разобрали в праздники 7 и 8 марта.

За пару часов скупили 50 килограмм сахарного песка.

- Сахарного песка нет совсем, все полки пустые, - говорит продавец другого магазина Юлия САМОХИНА. - Даже не знаем, когда привезут. Последнюю пачку песка скупили еще во вторник, 8 марта.

- К сожалению, сахар не привезли еще, - рассказала продавец Наталья ЧУСОВА. - После праздников должны были быть поставки. Сегодня в пятницу, 11 марта, тоже ничего не ожидается. Может, на выходных завезут.

- По мере того, как песочный сахар появляется на полках, его сразу разбирают, - прокомментировала ситуацию продавец следующего магазина Яна ЧУЛИКОВА. - Завезли 50 килограмм в обед в четверг, 10 марта, но разобрали уже все к вечеру того же дня. Теперь неизвестно, когда снова ожидать новые поставки.

Неизвестно, когда будут новые поставки.

- Песочный сахар почти закончился, остался только рафинад, - рассказала еще одна продавщица Ольга БУЛКИНА. - Последний раз его привозили 8 марта. Выдавали в ограниченном количестве, не более одной пачки по пять килограммов каждому покупателю.

В пресс-службе министерства конкурентной политики Калужской области, куда мы обратились за комментариями, со ссылкой на руководителей розничных торговых сетей, действующих на территории области, сообщили, что запасов сахара сейчас хватает на 9 дней с учётом реального спроса. Розничные сети закупили дополнительные объемы и к выходным должны полностью закрыть потребность. В одном из сетей вводится сахар расфасовкой по 10 килограммов.

В несетевых магазинах ценовая ситуация по сахару сложнее, так как они покупают сахар у посредников–оптовиков, цена поставки у которых составляет 71-74 руб./кг.

Уважаемые читатели, а вам удалось купить сахар? Где он в Калуге водится? Пишите в комментариях!

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