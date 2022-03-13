Тренер из Калужской области возглавил сборную России по пляжному волейболу

Пляжный волейбол уже давно стал для Калужской области своим видом спорта. Уже больше десяти лет в клубе «Обнинск» растят чемпионов.

В волейбольном клубе воспитали серебряного призера Олимпиады в Пекине, самого молодого чемпиона мира Олега Стояновского. Также на Игры из Калужской области отправлялись Анна Возакова и Екатерина Бирлова.

На молодежном уровне множество медалей самых престижных международных соревнований выиграли Артем Ярзуткин, Светлана Холомина, Мария Бочарова, Мария Воронина.

К успеху молодых волейболисток привел тренер клуба «Обнинск» Дмитрий ФЕДОТОВ. Специалист также долгие годы возглавлял молодежную сборную России. А в конце 2021 года Федотов стал главный тренером национальный команды. Теперь Дмитрий совмещает эту работу с деятельностью в калининградском «Локомотиве».

Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью рассказал о становлении пляжного волейбола в Обнинске, победах на первенствах мира и Европы и своей новой работе в национальной команде.

Владимир Путин и Дмитрий Федотов.

Обнинск – центр пляжного волейбола России

- Дмитрий, вы долгое время являлись главным тренером женской молодежной сборной России. Но в конце 2021 года сменили место работы. Теперь вы возглавили главную национальную команду. Как так вышло?

- После Олимпийских игр и чемпионата Европы мне поступило предложение от всероссийской федерации волейбола. Я воспользовался своим шансом. Ведь такие предложения поступают один раз в жизни.

- Насколько большой для вас это был вызов?

- Нужно было принимать решение быстро. Каждый специалист мечтает стать главным тренером сборной. В глубине души и мне этого хотелось. Хотя у меня и было желание подготовить еще пару поколений молодых волейболисток. Чтобы было больше спортсменок, на которых я в дальнейшем мог бы опираться. Но в моей ситуации не приходилось выбирать.

- Если это возможно, оцените свою работу на посту главной тренера молодежной сборной России.

- Мы с тренерским штабом очень неплохо потрудились. За пять-шесть лет выиграли первенство мира, 11 первенств Европы, юношеские Олимпийские игры. Два года подряд наши волейболистки побеждали на всех первенствах Старого Света, до 18, 20 и 22 лет. Так что я считаю, что мы хорошо поработали.

- Последние несколько лет отрезок с июня по сентябрь вспоминается фотографиями с крупных турниров, где вы запечатлены со своими воспитанницами на пьедестале победы. Возможно ли привыкнуть к таким успехам?

- Нет. Чемпионом ты чувствуешь себя только с момента финального свистка и до конца вечера этого дня, когда садишься в самолет и улетаешь домой.

Если ты нормальный спортсмен и хороший тренер, на следующие сутки начинаешь готовиться к новым стартам. Более того, тебе нужно становиться еще сильнее. Ведь соперники начинают серьезнее готовиться, лучше разбирают твою игру. Каждый раз надо заново доказывать, что именно ты лучший.

2015 год. Обнинск. Дмитрий Федотов вместе со своей женой Ольгой (вторая слева) и молодыми воспитанницами.

- Жена не устала от ваших вечных разъездов?

- Она у меня сама спортсменка (прим. – Ольга Федотова выступала за волейбольный клуб «Обнинск»), так что все понимает. Хотя и жена, и дети, естественно, скучают. Но у меня такая работа.

- Дмитрий, вы родились, состоялись как спортсмен и стали топовым тренером в Обнинске. Как так получилось, что первый наукоград стал знаковым местом для российского пляжного волейбола?

- Основной фактор – это руководитель всего калужского волейбола и клуба «Обнинск» Василий Ярзуткин, которого, к сожалению, уже нет с нами. Этот человек заразил, в хорошем смысле этого слова, всех пляжным волейболом.

Василий Васильевич создал великолепные условия в Обнинске для тренировок и проведения турниров, собрал вокруг себя единомышленников. Это главное.

Я начал работать в клубе с 2009 года. Тогда у нас были только открытые корты и не хватало понимания, как надо работать. Проходили семинары. К нам приезжали специалисты из Германии, Бразилии, Италии. Мы находились все в поисках, что же такое пляжный волейбол.

Постепенно пришло понимание, как строить тренировочный процесс, сборы, соревнования. Василий Васильевич и наша команда смогли адаптироваться одними из первых в России к правильной системе подготовки. К тому же, в Обнинске построили крытый спортивный комплекс с площадками для пляжного волейбола.

Мы вели грамотную селекционную работу, подбирали молодых талантливых ребят, которые могли прогрессировать. Были созданы и условия для этого.

Смогли договориться с интернатом спортивной школы Ларисы Латыниной, чтобы наши воспитанники там тоже жили, учились и питались. Директор Ольга Коркач пошла нам навстречу, за что ей большое спасибо. Благодаря всему этому удалось выстроить профессиональную систему подготовки.

2018 год. Обнинск. Дмитрий Федотов, Мария Бочарова, Владислав Шапша, Мария Воронина и Георгий Ряжнов.

Наши Маши

- Самые главные ваши успехи были достигнуты с игроками волейбольного клуба «Обнинск» Марией Бочаровой и Марией Ворониной. Как удалось выиграть столько турниров?

- В 2013 году руководством клуба «Обнинск» было принято решение о омоложении состава. Мы начали набирать и работать с молодыми спортсменками 14-15 лет.

У меня было тогда две группы. В старшей – Дарья Ярзуткина, Наталья Степанова, Виктория Растыкус…Еще были участницы Олимпийских игр Анна Возакова и Екатерина Бирлова. В младшей группе тренировались Светлана Холомина и Ксения Тимофеева.

Мы уже в те годы сознательно набирали волейболисток разного возраста – чтобы разница была 2-3 года. Тогда спортсменки тянулись друг за другом. Так и получилось. Первенство России до 19 лет выиграли Холомина и Тимофеева, а турнир до 16 лет – Мария Воронина и Ольга Кожадей.

Чуть позже появилась в моей группе Мария Бочарова. Она 2002 года рождения, очень сильно выделялась на фоне своих сверстниц в классическом волейболе. Был виден ее талант. Про физический данные даже говорить не хочу. Мария очень одарена в этом плане.

- Почему пара Бочарова-Воронина получилась такой успешной?

- Во-первых, нам с ними удалось пройти все этапы подготовки. Мы принимали участие во всех соревнованиях, которые были нужны для развития девушек.

Мария Воронина – очень комфортный партнер. Посмотрите, она смогла выиграть три первенства России с разными напарницами. Плюс к этому Воронина очень не любит уступать. Мария умеет, когда действительно этого хочет, подчищать, стабилизировать игру и делать своего партнера лучше.

На площадке Воронина никогда даже вида не подаст, что чего-то боится. По большей части Мария – ведущий игрок.

Бочарова – другая волейболистка. Мы ее называем Аватар. Она играет на позиции блокирующего. Большой человек, который является киллером, забойщиком. Им защитник должен уметь управлять. Отсюда и сравнение с Аватаром. У Ворониной получалось управлять Бочаровой.

И, конечно, мы с Машами очень много работали. Девушек подтягивали по игре Светлана Холомина, Ольга Кожадей – волейболистки, которые старше.

Если даже убрать первенства России, то Бочарова и Воронина установили множество рекордов. В первый их совместный сезон Маши выиграли первенства Европы среди спортсменов до 18 и до 20 лет. Такое раньше удавалось сделать только команде Польши.

Вскоре волейболистки клуба «Обнинск» Бочарова и Воронина выиграли три раза подряд первенства Европы до 20 лет. И это был еще не предел. Мария Бочарова добилась побед на трех первенствах Старого Света – до 18, 20 и 22 лет. Такого никогда никто не делал!

2017 год. Италия. Мария Бочарова, Дмитрий Федотов и Мария Воронина.

- Бочарова и Воронина с 2021 года перешли из «Обнинска» в калининградский «Локомотив». Даже у меня в голове сейчас есть сомнения. Как за них теперь переживать, как называть. Они все-таки для болельщиков в Калужской области остаются нашими Машами?

- Мария Воронина – уроженка города Обнинск. Ее привела в спортивную школу олимпийского резерва Александра Савина тренер Елена Мосалева. Воронина получила в наукограде волейбольное образование.

Мария Бочарова приехала в Калужскую область, когда ей было 13 лет.

Девушки прошли большой путь, научились всему тому, что умеют, в Обнинске. Калининградская и Калужская области сейчас договариваются о взаимном зачёте, чтобы на международных соревнованиях Бочарова и Воронина выступали за два региона.

Если завершать про это разговор, то и участница Олимпийских игр Светлана Холомина –спортсменка из Обнинска. Она сейчас выступает за московское «Динамо». Но родилась и тренировалась в самые важные годы в Обнинске.

Мы можем вспомнить и серебряного призера Олимпиады Олега Стояновского. Да, он родом из Москвы, сейчас выступает за новоуренгойский «Факел». Но уверен, что не забывает, где научился играть в пляжный волейбол. Именно в Калужской области, в городе Обнинск.

- Как вы находили общий язык с Бочаровой и Ворониной? Они все-таки не самые простые спортсменки.

- Нужно было искать личный подход. С Марией Бочаровой не было проблем в тренировочном процессе. Но она хулиганка. Она постоянно пыталась свернуть на другой путь.

Марию Воронину нужно было вовремя снять с тарзанки, чтобы она куда-нибудь не прыгнула. Часто было тяжело и в тренировочном процессе. Воронина любит работать в режиме энергосбережения. Чтобы Машу «сдвинуть», мне нужно было очень сильно эмоционально гореть на тренировке.

- Как происходил селекционный отбор в «Обнинск» и молодежную сборную России?

- В Калужской области периодически проходили всероссийские соревнования среди девушек по классическому волейболу. Естественно, я посещал и финальные турниры первенств страны в других городах. Смотрел, записывал информацию о волейболистках. Потом разговаривал с тренерами, родителями.

Много было девушек, которые имели перспективы, но зачастую вмешивались различные обстоятельства. Не хотели отдавать спортсменов из «классики» в пляжный волейбол.

Могу вспомнить Арину Федоровцеву. Она сейчас является игроком сборной России и выступает за турецкий клуб «Фенербахче».

У тренера Елены Ефимовой, которую я считаю одним из лучших специалистов по юношескому волейболу в нашей стране, был хороший подбор девочек 2003-2004 годов рождения. Я следил за ними. Арина мне сразу бросилась в глаза. По поводу нее мы разговаривали с Еленой Николаевной, общались с мамой Арины. Но было предложение от казанского «Динамо» - шестикратного чемпиона России. В итоге Арина уехала в Татарстан. Сейчас она является одной из самых перспективных волейболисток в мире. Уверен, что у Федоровцевой было бы большое будущее и в пляжном волейболе.

Декабрь 2021 года. Главный тренер сборной России Дмитрий Федотов со своей командой в Обнинске.

Новые вызовы

- Ваше приглашение во взрослую сборную выглядит логичным. После таких успехов на молодежном уровне. До Олимпийских игр в Париже есть еще три года. Какие цели перед вами поставлены?

- Задачи перед сборной России всегда одни – медали на международных турнирах, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх.

Главная наша пара на данный момент – уроженка Обнинска Светлана Холомина и Надежда Макрогузова. Этих девушек только нужно укрепить – психологически и технически. Светлана и Надежда должны на каждом турнире бороться за медали.

Еще нужна одна, а лучше две пары, которые могли бы на равных сражаться с командами из мировой элиты пляжного волейбола. Надо сделать так, чтобы два тандема сборной Росси отбирались на Олимпийские игры по очкам в Мировой серии, без каких-либо дополнительных турниров.

- Мария Бочарова и Мария Воронина будут играть в разных парах?

- Все может быть. Сейчас Воронана перенесла операцию на колене, идет процесс реабилитации.

- Есть еще одна очень перспективная пара в «Обнинске» - Арина Ряжнова и Елизавета Губина. Каковы планы на этих девушек на ближайший сезон?

- Это очень молодые девочки. Им нужно еще доказать свою состоятельность на международном уровне по своему возрасту. У Елизаветы уже, правда, есть две победы, но она играла в паре с Машей Бочаровой.

Арина – фактурная волейболистка, дочь экс-главного тренера сборной, обнинца, моего хорошего товарища Георгия Ряжнова.

- Кстати, как вы сейчас общаетесь с Георгием Евгеньевичем?

- Мы ведь работали с ним в тандеме. Я отвечал за молодежный состав сборной, он – за главную сборную. Если честно, у нас замечательные отношения, мы дружим. Нас просто поменяли сейчас местами.

Новое поколение чемпионок клуба «Обнинск» - Арина Ряжнова и Елизавета Губина - вместе с Дмитрием Федотовым.

- Шансы у Ряжновой и Губиной будут в этом сезоне показать себя на международном взрослом уровне?

- Ряжнова – блокирующая. Таких габаритных игроков у нас не так много в пляжном волейболе. У Арины есть задатки лидерских качеств. Но с ней предстоит еще очень много работы. Ряжнова – перспективная волейболистка.

- Все-таки в ближайшее время молодые волейболистки клуба «Обнинск» будут выступать на международных соревнованиях?

- В «Обнинске» сейчас собраны девушки, которые практически все становились победителями первенств страны. Но решать, кто будет выступать на международных соревнованиях среди молодежи, будет уже Георгий Ряжнов. Конечно, смотря на результаты, а не на клубную принадлежность. Это было и при мне, когда я являлся главным тренером молодежной сборной. На любой турнир должны ехать сильнейшие.

Но если сейчас даже открыть статистику и посмотреть результаты, то последнее первенство России до 19 лет выиграли обнинские волейболистки Арина Ряжнова и Елизавета Губина, а среди спортсменок до 16 лет лучшими стали Екатерина Шевцова и Маргарита Григорьева. До 2021 года была похожая ситуация.

- Вы с 2021 года стали тренером клуба «Локомотив» из Калининграда. Там очень амбициозные планы по развитию пляжного волейбола.

- В Калининграде в ближайшее время будет построен современный пляжный комплекс и открытый стадион с трибунами. Все на высшем уровне. Иначе там работать просто не умеют.

«Локомотив» хочет стать командой номер один в России. Я с радостью помогу это сделать.

Со стороны губернатора Калининградской области Антона Алиханова, генерального директора «Локомотива» Александра Косырькова, всех менеджеров есть абсолютное понимание, как и для чего развивать пляжный волейбол. Что особенно мне нравится, все заряжены на результат.

- В мужском пляжном волейболе есть Олег Стояновский и Вячеслав Красильников – чемпионы мира и серебряные медалисты Олимпийских игр. У женщин таких результатов нет. Что вам с тренерским штабом сборной надо сделать в ближайший олимпийских цикл, чтобы подобные победы появились у сборной России?

- Прежде всего, работать надо. Каждый день и много. Также должно сопутствовать везение. Но, повторюсь, мы выиграли последние пять первенств Европы до 22 лет подряд. Золотые медали завоевывали три разные пары. Пять лет сильнее россиянок в Европе никого нет. А время идет. Смена поколений в женском пляжном волейболе происходит. Поэтому думаю, что наше время скоро настанет.

- В 2022 году сформирована новая система розыгрыша в международных соревнованиях. Только российские спортсмены отстранены от участия в турнирах. Где будут играть волейболисты сборной?

- Очень ждём и надеемся, что ситуация поменяется, и мы сможем принимать участие в международных соревнованиях. Пока игроки сборной сосредоточены на чемпионате России.

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