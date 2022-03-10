Сравниваем цены в Калуге 4 – 9 марта: гречка с макаронами подешевели, а сахар-рафинад наоборот
Продолжаем знакомить вас с динамикой роста цен на продукты в магазинах Калуги. Напомним, ранее мы опубликовали первый обзор со сравнением цен 25 февраля и 4 марта.
А после праздников в среду, 9 марта, снова зашли в магазин и посмотрели, насколько же изменилась ситуация за этот.
Ниже обзор того, что подорожало и подешевело больше всего и сравнительная таблица.
Ценник от 4 марта.
Ценник от 9 марта.
Ценник на рыбу с конца февраля не сбавляет обороты и после весенних праздников увеличился еще на 25 рублей. Минтай снова подорожал на 13,2%.
Ценник от 4 марта.
Ценник от 9 марта.
Вареная колбаса тоже подорожала почти на такую же сумму, как и рыба, она прибавила в цене 26 рублей. В процентном соотношении это +9,6%.
Ценник от 4 марта.
Ценник от 9 марта.
Праздничные дни принесли нам ажиотажный спрос на сахарный песок. Магазины даже ввели ограничения на покупку. Приобрести можно было не более пяти килограмм. Возможно в связи с этим подскочила цена и на рафинад. Она прибавила 32 рубля, что составляет 40%. И это без учета скидки.
Песка на полках нет, но как только появится по вашим просьбам, которые уже поступают к нам, мы переключимся на него.
Теперь посмотрим на тройку товаров, которые после праздников подешевели сильнее всего.
Ценник от 4 марта.
Ценник от 9 марта.
Самый спекулятивный в информационном пространстве в кризисное время продукт – гречка - за время праздников подешевела на 54 рубля или на 43%. Напомним, мы взяли для мониторинга элитный сорт.
Ценник от 4 марта.
Ценник от 9 марта.
Как и гречка макароны тоже удивили своим удешевлением ценника на 9 рублей. А со скидкой и на все 24.
Сравнивая цены 4 – 9 марта, стоимость нашей корзины повысилась на 36 рублей или 1,3%.
В таблице ниже мы даем сравнение цен не только 4 – 9 марта, но и с 25 февраля – 9 марта. С этого обзора мы будем так делать всегда, чтобы посмотреть, как меняются цены с самого нашего первого их фиксирования.
Сравнительная таблица
(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).
|
|
Товар
|
Цена 4.03
|
Цена 9.03
|
Разница цены, руб
|
Разница %
|
Разница цен 25.02 и 9.03
|
1
|
Хлеб белый
|
36
|
39
|
+ 3
|
+ 8,3
|
+ 10,3%
+ 4 руб.
|
2
|
Хлеб черный
|
37
|
37
|
-
|
-
|
|
3
|
Курица, 1 кг
|
141
|
139
|
- 2
|
- 1,4
|
-1,4%
- 2 руб.
|
4
|
Говядина, 1 кг
|
450
|
450
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Свинина, 1 кг
|
370
|
370
|
-
|
-
|
-
|
6
|
Колбаса докторская, 1 кг
|
270
|
296
|
+ 26
|
+ 9,6
|
+ 9,6%
+ 26 руб.
|
7
|
Тушенка
|
228
|
228
|
-
|
-
|
+ 8,6%
+ 18 руб.
|
8
|
Рыба минтай
|
190
|
215
|
+ 25
|
+ 13,2
|
+ 26,5%
+ 45 руб.
|
9
|
Картошка, 1 кг
|
33
|
33
|
-
|
-
|
-
|
10
|
Шпроты
|
120
|
120
|
-
|
-
|
-
|
11
|
Молоко
|
75
|
75
|
-
|
-
|
-
|
12
|
Яйца
|
89
|
89
|
-
|
-
|
- 3,4%
- 3 руб.
|
13
|
Майонез
|
100
|
110
|
+ 10
|
+ 10
|
+ 10%
+ 10 руб.
|
14
|
Сыр
|
70
|
72
|
+ 2
|
+ 2,9
|
+ 7,5%
+ 5 руб.
|
15
|
Бананы
|
79
|
82
|
+ 3
|
+ 3,8
|
+ 7,9%
+ 6 руб.
|
16
|
Шоколадка «Аленка» 100 гр.
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
17
|
Элитная Гречка
|
180
|
126
|
- 54
|
- 43
|
- 42,9%
- 54 руб.
|
18
|
Рис
|
85
|
85
|
-
|
-
|
-
|
19
|
Макароны «Макфа»
|
89
|
80
|
- 9
|
- 11,25
|
- 7,5%
- 6 руб.
|
20
|
Сахар-рафинад
|
80
|
112
|
+ 32
|
+ 40
|
+ 40%
+ 32 руб.
|
|
Общая стоимость корзины
|
2822
|
2858
|
+ 36
|
+ 1,3
|
+ 4,1%
+ 113 руб.
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