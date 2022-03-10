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Сравниваем цены в Калуге 4 – 9 марта: гречка с макаронами подешевели, а сахар-рафинад наоборот

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 10.03.2022 20:00 1 779
Сравниваем цены в Калуге 4 – 9 марта: гречка с макаронами подешевели, а сахар-рафинад наоборот

Продолжаем знакомить вас с динамикой роста цен на продукты в магазинах Калуги. Напомним, ранее мы опубликовали первый обзор со сравнением цен 25 февраля и 4 марта

А после праздников в среду, 9 марта, снова зашли в магазин и посмотрели, насколько же изменилась ситуация за этот.

Ниже обзор того, что подорожало и подешевело больше всего и сравнительная таблица.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Ценник на рыбу с конца февраля не сбавляет обороты и после весенних праздников увеличился еще на 25 рублей. Минтай снова подорожал на 13,2%.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Вареная колбаса тоже подорожала почти на такую же сумму, как и рыба, она прибавила в цене 26 рублей. В процентном соотношении это +9,6%.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Праздничные дни принесли нам ажиотажный спрос на сахарный песок. Магазины даже ввели ограничения на покупку. Приобрести можно было не более пяти килограмм. Возможно в связи с этим подскочила цена и на рафинад. Она прибавила 32 рубля, что составляет 40%. И это без учета скидки.

Песка на полках нет, но как только появится по вашим просьбам, которые уже поступают к нам, мы переключимся на него.

Теперь посмотрим на тройку товаров, которые после праздников подешевели сильнее всего.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Самый спекулятивный в информационном пространстве в кризисное время продукт – гречка - за время праздников подешевела на 54 рубля или на 43%. Напомним, мы взяли для мониторинга элитный сорт.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Как и гречка макароны тоже удивили своим удешевлением ценника на 9 рублей. А со скидкой и на все 24.

Сравнивая цены 4 – 9 марта, стоимость нашей корзины повысилась на 36 рублей или 1,3%.

В таблице ниже мы даем сравнение цен не только 4 – 9 марта, но и с 25 февраля – 9 марта. С этого обзора мы будем так делать всегда, чтобы посмотреть, как меняются цены с самого нашего первого их фиксирования.

Сравнительная таблица

(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).

 

 

Товар

 

Цена 4.03

Цена 9.03

Разница цены, руб

Разница %

Разница цен  25.02 и 9.03

1

Хлеб белый

36

39

+ 3

+ 8,3

+ 10,3%

+ 4 руб.

2

Хлеб черный

37

37

-

-

 

3

Курица, 1 кг

141

139

- 2

- 1,4

-1,4%

- 2 руб.

4

Говядина, 1 кг

450

450

-

-

-

5

Свинина, 1 кг

370

370

-

-

-

6

Колбаса докторская, 1 кг

270

296

+ 26

+ 9,6

+ 9,6%

+ 26 руб.

7

Тушенка

228

228

-

-

+ 8,6%

+ 18 руб.

8

Рыба минтай

190

215

+ 25

+ 13,2

+ 26,5%

+ 45 руб.

9

Картошка, 1 кг

33

33

-

-

-

10

Шпроты

120

120

-

-

-

11

Молоко

75

75

-

-

-

12

Яйца

89

89

-

-

- 3,4%

- 3 руб.

13

Майонез

100

110

+ 10

+ 10

+ 10%

+ 10 руб.

14

Сыр

70

72

+ 2

+ 2,9

+ 7,5%

+ 5 руб.

15

Бананы

79

82

+ 3

+ 3,8

+ 7,9%

+ 6 руб.

16

Шоколадка «Аленка» 100 гр.

100

100

-

-

-

17

Элитная Гречка

180

126

- 54

- 43

- 42,9%

- 54 руб.

18

Рис

85

85

-

-

-

19

Макароны «Макфа»

89

80

- 9

- 11,25

- 7,5%

- 6 руб.

20

Сахар-рафинад

80

112

+ 32

+ 40

+ 40%

+ 32 руб.

 

Общая стоимость корзины

2822

2858

+ 36

+ 1,3

+ 4,1%

+ 113 руб.

 

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 10.03.2022 20:00 1 779
Тэги: цены общество мониторинг
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