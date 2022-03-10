Сравниваем цены в Калуге 4 – 9 марта: гречка с макаронами подешевели, а сахар-рафинад наоборот

Продолжаем знакомить вас с динамикой роста цен на продукты в магазинах Калуги. Напомним, ранее мы опубликовали первый обзор со сравнением цен 25 февраля и 4 марта.

А после праздников в среду, 9 марта, снова зашли в магазин и посмотрели, насколько же изменилась ситуация за этот.

Ниже обзор того, что подорожало и подешевело больше всего и сравнительная таблица.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Ценник на рыбу с конца февраля не сбавляет обороты и после весенних праздников увеличился еще на 25 рублей. Минтай снова подорожал на 13,2%.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Вареная колбаса тоже подорожала почти на такую же сумму, как и рыба, она прибавила в цене 26 рублей. В процентном соотношении это +9,6%.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Праздничные дни принесли нам ажиотажный спрос на сахарный песок. Магазины даже ввели ограничения на покупку. Приобрести можно было не более пяти килограмм. Возможно в связи с этим подскочила цена и на рафинад. Она прибавила 32 рубля, что составляет 40%. И это без учета скидки.

Песка на полках нет, но как только появится по вашим просьбам, которые уже поступают к нам, мы переключимся на него.

Теперь посмотрим на тройку товаров, которые после праздников подешевели сильнее всего.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Самый спекулятивный в информационном пространстве в кризисное время продукт – гречка - за время праздников подешевела на 54 рубля или на 43%. Напомним, мы взяли для мониторинга элитный сорт.

Ценник от 4 марта.

Ценник от 9 марта.

Как и гречка макароны тоже удивили своим удешевлением ценника на 9 рублей. А со скидкой и на все 24.

Сравнивая цены 4 – 9 марта, стоимость нашей корзины повысилась на 36 рублей или 1,3%.

В таблице ниже мы даем сравнение цен не только 4 – 9 марта, но и с 25 февраля – 9 марта. С этого обзора мы будем так делать всегда, чтобы посмотреть, как меняются цены с самого нашего первого их фиксирования.

Сравнительная таблица

(на мобильных устройствах используйте горизонтальный свайп для прокрутки колонок).

Товар Цена 4.03 Цена 9.03 Разница цены, руб Разница % Разница цен 25.02 и 9.03 1 Хлеб белый 36 39 + 3 + 8,3 + 10,3% + 4 руб. 2 Хлеб черный 37 37 - - 3 Курица, 1 кг 141 139 - 2 - 1,4 -1,4% - 2 руб. 4 Говядина, 1 кг 450 450 - - - 5 Свинина, 1 кг 370 370 - - - 6 Колбаса докторская, 1 кг 270 296 + 26 + 9,6 + 9,6% + 26 руб. 7 Тушенка 228 228 - - + 8,6% + 18 руб. 8 Рыба минтай 190 215 + 25 + 13,2 + 26,5% + 45 руб. 9 Картошка, 1 кг 33 33 - - - 10 Шпроты 120 120 - - - 11 Молоко 75 75 - - - 12 Яйца 89 89 - - - 3,4% - 3 руб. 13 Майонез 100 110 + 10 + 10 + 10% + 10 руб. 14 Сыр 70 72 + 2 + 2,9 + 7,5% + 5 руб. 15 Бананы 79 82 + 3 + 3,8 + 7,9% + 6 руб. 16 Шоколадка «Аленка» 100 гр. 100 100 - - - 17 Элитная Гречка 180 126 - 54 - 43 - 42,9% - 54 руб. 18 Рис 85 85 - - - 19 Макароны «Макфа» 89 80 - 9 - 11,25 - 7,5% - 6 руб. 20 Сахар-рафинад 80 112 + 32 + 40 + 40% + 32 руб. Общая стоимость корзины 2822 2858 + 36 + 1,3 + 4,1% + 113 руб.

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