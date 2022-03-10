Смотрим что подешевело, а что подорожало в Калуге за неделю
На фоне очередного санкционного кризиса первое, что интересует читателей, это то, как изменятся цены на продукты, что дешевеет, а что дорожает? С целью информирования читателей об этом мы запускаем новый проект.
Каждую неделю мы будем ходить в одни и те же магазины и смотреть цены на 20 продуктовых позиций. По каждой из них выбрали одного и того же производителя. Если во время нашего визита в магазин его товара нет на полках, то смотрим ценники на ближайший аналог.
Первый свой визит мы сделали 25 февраля, второй 4 марта, а третий вчера, 9 марта.
В этой публикации сравниваем цены от 25 февраля и 4 марта, а вечером выложим сравнение ценников 4 и 9 марта, а также разницу цен 25 февраля и 9 марта.
Все цены и их колебания мы свели в таблицу, которую дадим в конце. Там же вы найдете данные по общей стоимости всех товаров нашей корзины.
Но сначала о продуктах, которые подорожали или подешевели сильнее других.
В первую неделю весны в калужских магазинах выросли цены на шоколад и мороженую рыбу с тушенкой.
Ценник от 25 февраля.
Ценник от 4 марта.
Плитка шоколада перед весенними праздниками подорожала на 40 рублей и увеличилась в цене на 66,66%. Правда, это произошло из-за акции.
Ценник от 25 февраля.
Ценник от 4 марта.
Мороженная рыба поднялась в цене на 20 рублей. В процентном соотношении это 11,7%.
Ценник от 25 февраля.
Ценник от 4 марта.
Консервированная тушеная свинина за этот промежуток успела повыситься в цене на 18 рублей и увеличила свой показатель на 8,6%.
Хлебобулочные изделия дешевеют
А вот два самых подешевевших товара в первую неделю весны.
Ценник от 25 февраля.
Ценник от 4 марта.
Батон белого хлеба в отличие от зимнего периода подешевел на 7 рублей, что составило 19.4% от первоначальной стоимости.
Ценник от 25 февраля.
Ценник от 4 марта.
Деревенские яйца первой категории в первую неделю весны просели в цене на 3 рубля и уменьшили свой показатель на 3,4%.
Роста или понижения на другие товары не наблюдалось.
По подсчетам видно, что если в конце февраля корзина продуктов составляла 2745 рублей, то на первой неделе марта она уже увеличилась на 2,8%.
Уважаемые читатели, представляем вам нашу таблицу двухнедельного мониторинга цен. Она станет постоянным атрибутом таких статей.
Сравнительная таблица
|
|
Товар
|
Цена 25.02
|
Цена 4.03
|
Разница цены, руб.
|
Разница цены, %
|
1
|
Хлеб белый
|
43
|
36
|
- 7
|
- 19,4
|
2
|
Хлеб черный
|
37
|
37
|
-
|
-
|
3
|
Курица
|
141
|
141
|
-
|
-
|
4
|
Говядина
|
450
|
450
|
-
|
-
|
5
|
Свинина
|
370
|
370
|
-
|
-
|
6
|
Колбаса докторская
|
270
|
270
|
-
|
-
|
7
|
Тушенка
|
210
|
228
|
+ 18
|
+ 8,6
|
8
|
Рыба минтай
|
170
|
190
|
+ 20
|
+ 11,7
|
9
|
Картошка
|
33
|
33
|
-
|
-
|
10
|
Шпроты
|
120
|
120
|
-
|
-
|
11
|
Молоко
|
75
|
75
|
-
|
-
|
12
|
Яйца
|
92
|
89
|
- 3
|
- 3,4
|
13
|
Майонез
|
100
|
100
|
-
|
|
14
|
Сыр
|
67
|
70
|
+ 3
|
+ 4,5
|
15
|
Бананы
|
76
|
79
|
+ 3
|
+ 4
|
16
|
Шоколадка «Аленка» 100 гр.
|
60
|
100
|
+ 40
|
+ 66,666
|
17
|
Гречка элитная
|
180
|
180
|
-
|
-
|
18
|
Рис
|
85
|
85
|
-
|
-
|
19
|
Макароны «Макфа»
|
86
|
89
|
+ 3
|
+ 3,5
|
20
|
Сахар кусковой
|
80
|
80
|
-
|
-
|
21
|
Общая стоимость корзины
|
2745
|
2822
|
+ 76
|
+ 2,8
Как только мы доделаем сравнительный анализ цен 4 – 9 марта, а также посмотрим, как на вчерашний день изменились цены в сравнении с 25 февраля, так сразу опубликуем эти данные. Следите за новостями на сайте.
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