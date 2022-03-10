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Смотрим что подешевело, а что подорожало в Калуге за неделю

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 10.03.2022 15:50 8 4904
Смотрим что подешевело, а что подорожало в Калуге за неделю

На фоне очередного санкционного кризиса первое, что интересует читателей, это то, как изменятся цены на продукты, что дешевеет, а что дорожает? С целью информирования читателей об этом мы запускаем новый проект.

Каждую неделю мы будем ходить в одни и те же магазины и смотреть цены на 20 продуктовых позиций. По каждой из них выбрали одного и того же производителя. Если во время нашего визита в магазин его товара нет на полках, то смотрим ценники на ближайший аналог.

Первый свой визит мы сделали 25 февраля, второй 4 марта, а третий вчера, 9 марта.

В этой публикации сравниваем цены от 25 февраля и 4 марта, а вечером выложим сравнение ценников 4 и 9 марта, а также разницу цен 25 февраля и 9 марта.

Все цены и их колебания мы свели в таблицу, которую дадим в конце. Там же вы найдете данные по общей стоимости всех товаров нашей корзины.

Но сначала о продуктах, которые подорожали или подешевели сильнее других.

В первую неделю весны в калужских магазинах выросли цены на шоколад и мороженую рыбу с тушенкой.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Плитка шоколада перед весенними праздниками подорожала на 40 рублей и увеличилась в цене на 66,66%. Правда, это произошло из-за акции.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Мороженная рыба поднялась в цене на 20 рублей. В процентном соотношении это 11,7%.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Консервированная тушеная свинина за этот промежуток успела повыситься в цене на 18 рублей и увеличила свой показатель на 8,6%.

Хлебобулочные изделия дешевеют

А вот два самых подешевевших товара в первую неделю весны.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Батон белого хлеба в отличие от зимнего периода подешевел на 7 рублей, что составило 19.4% от первоначальной стоимости.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Деревенские яйца первой категории в первую неделю весны просели в цене на 3 рубля и уменьшили свой показатель на 3,4%.

Роста или понижения на другие товары не наблюдалось.

По подсчетам видно, что если в конце февраля корзина продуктов составляла 2745 рублей, то на первой неделе марта она уже увеличилась на 2,8%.

Уважаемые читатели, представляем вам нашу таблицу двухнедельного мониторинга цен. Она станет постоянным атрибутом таких статей. 

Сравнительная таблица

 

 

Товар

Цена 25.02

Цена 4.03

Разница цены, руб.

Разница цены, %

1

Хлеб белый

43

36

- 7

- 19,4

2

Хлеб черный

37

37

-

-

3

Курица

141

141

-

-

4

Говядина

450

450

-

-

5

Свинина

370

370

-

-

6

Колбаса докторская

270

270

-

-

7

Тушенка

210

228

+ 18

+ 8,6

8

Рыба минтай

170

190

+ 20

+ 11,7

9

Картошка

33

33

-

-

10

Шпроты

120

120

-

-

11

Молоко

75

75

-

-

12

Яйца

92

89

- 3

- 3,4

13

Майонез

100

100

-

 

14

Сыр

67

70

+ 3

+ 4,5

15

Бананы

76

79

+ 3

+ 4

16

Шоколадка «Аленка» 100 гр.

60

100

+ 40

+ 66,666

17

Гречка элитная

180

180

-

-

18

Рис

85

85

-

-

19

Макароны «Макфа»

86

89

+ 3

+ 3,5

20

Сахар кусковой 

80

80

-

-

21

Общая стоимость корзины

2745

2822

+ 76

+ 2,8

Как только мы доделаем сравнительный анализ цен 4 – 9 марта, а также посмотрим, как на вчерашний день изменились цены в сравнении с 25 февраля, так сразу опубликуем эти данные. Следите за новостями на сайте.

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 10.03.2022 15:50 8 4904
Тэги: цены общество мониторинг
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