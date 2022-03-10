Смотрим что подешевело, а что подорожало в Калуге за неделю

На фоне очередного санкционного кризиса первое, что интересует читателей, это то, как изменятся цены на продукты, что дешевеет, а что дорожает? С целью информирования читателей об этом мы запускаем новый проект.

Каждую неделю мы будем ходить в одни и те же магазины и смотреть цены на 20 продуктовых позиций. По каждой из них выбрали одного и того же производителя. Если во время нашего визита в магазин его товара нет на полках, то смотрим ценники на ближайший аналог.

Первый свой визит мы сделали 25 февраля, второй 4 марта, а третий вчера, 9 марта.

В этой публикации сравниваем цены от 25 февраля и 4 марта, а вечером выложим сравнение ценников 4 и 9 марта, а также разницу цен 25 февраля и 9 марта.

Все цены и их колебания мы свели в таблицу, которую дадим в конце. Там же вы найдете данные по общей стоимости всех товаров нашей корзины.

Но сначала о продуктах, которые подорожали или подешевели сильнее других.

В первую неделю весны в калужских магазинах выросли цены на шоколад и мороженую рыбу с тушенкой.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Плитка шоколада перед весенними праздниками подорожала на 40 рублей и увеличилась в цене на 66,66%. Правда, это произошло из-за акции.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Мороженная рыба поднялась в цене на 20 рублей. В процентном соотношении это 11,7%.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Консервированная тушеная свинина за этот промежуток успела повыситься в цене на 18 рублей и увеличила свой показатель на 8,6%.

Хлебобулочные изделия дешевеют

А вот два самых подешевевших товара в первую неделю весны.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Батон белого хлеба в отличие от зимнего периода подешевел на 7 рублей, что составило 19.4% от первоначальной стоимости.

Ценник от 25 февраля.

Ценник от 4 марта.

Деревенские яйца первой категории в первую неделю весны просели в цене на 3 рубля и уменьшили свой показатель на 3,4%.

Роста или понижения на другие товары не наблюдалось.

По подсчетам видно, что если в конце февраля корзина продуктов составляла 2745 рублей, то на первой неделе марта она уже увеличилась на 2,8%.

Уважаемые читатели, представляем вам нашу таблицу двухнедельного мониторинга цен. Она станет постоянным атрибутом таких статей.

Сравнительная таблица

Товар Цена 25.02 Цена 4.03 Разница цены, руб. Разница цены, % 1 Хлеб белый 43 36 - 7 - 19,4 2 Хлеб черный 37 37 - - 3 Курица 141 141 - - 4 Говядина 450 450 - - 5 Свинина 370 370 - - 6 Колбаса докторская 270 270 - - 7 Тушенка 210 228 + 18 + 8,6 8 Рыба минтай 170 190 + 20 + 11,7 9 Картошка 33 33 - - 10 Шпроты 120 120 - - 11 Молоко 75 75 - - 12 Яйца 92 89 - 3 - 3,4 13 Майонез 100 100 - 14 Сыр 67 70 + 3 + 4,5 15 Бананы 76 79 + 3 + 4 16 Шоколадка «Аленка» 100 гр. 60 100 + 40 + 66,666 17 Гречка элитная 180 180 - - 18 Рис 85 85 - - 19 Макароны «Макфа» 86 89 + 3 + 3,5 20 Сахар кусковой 80 80 - - 21 Общая стоимость корзины 2745 2822 + 76 + 2,8

Как только мы доделаем сравнительный анализ цен 4 – 9 марта, а также посмотрим, как на вчерашний день изменились цены в сравнении с 25 февраля, так сразу опубликуем эти данные. Следите за новостями на сайте.

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