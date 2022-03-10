Игроки «Калуги» поздравили с юбилеем мэтра областного футбола Юрия Игнатова

7 февраля одному из самых известных футбольных деятелей Калужской области Юрию Игнатову исполнилось 85 лет.

Отпраздновал юбилей легендарный игрок, тренер и судья в кругу своих воспитанников и семьи.

Футбольный клуб «Калуга» в это время готовился к весенней части сезона. Как только игроки и тренеры вернулись с тренировочного сбора в Новороссийске, они отправились к Юрию Петровичу. Поздравление получилось неформальным и теплым.

Сам юбиляр по-прежнему рад поделиться своими опытом и знаниями. А заодно и вспомнить славные футбольные времена для Калужской области.

ФК «Калуга» поздравляет Юрия Игнатова с юбилеем.

Преемственность поколений

Юрий Петрович Игнатов – живая легенда. Проживает прославленный игрок, тренер и судья в скромной квартире на улице Гагарина вместе со своей дочерью Ириной. К ним в понедельник, 7 марта, и пришли футболист клуба «Калуга» Николай Суханов и в прошлом великолепный нападающий, а ныне главный тренер молодежного состава ФК Евгений Лосев. Ему Игнатов, хорошо знающий Лосева был очень рад.

Юрий Петрович – ходячая большая энциклопедия калужского футбола. Он знает все об игре номер один в нашем регионе. С 1969 по 1990 год мэтр возглавлял калужскую команду «Заря». В те времена наш футбол гремел и на всесоюзном уровне. Были выиграны Кубки СССР среди коллективов физической культуры. Также Игнатов судил игры чемпионата Советского Союза. Их в карьере юбиляра несколько сотен.

А главные победы Игнатова – это те игроки, которым он дал путевку в большой футбол. Виталий Сафронов, Эдуард Дёмин, Владимир Скоков, Алексей Маркелов, Дмитрий Митрофанов, Сергей Болдин – всех и не перечислишь.

Юрий Петрович, вспоминая последние матчи «Калуги», которые он видел вживую, сказал про одного нападающего футбольного клуба: «Быстрый, хороший парень, но ему надо добавить хитрости». Эти слова были адресованы 21-летнему Николаю Суханову. Молодой форвард лично получил наставления от легендарного тренера, который ему показал, как должен быть закреплен носок ноги, и куда надо открываться во время атаки.

Евгений Лосев в конце встречи подарил Юрию Петровичу именную футболку «Калуги» с номером 85. А для нас мэтр Игнатов уделил еще несколько минут, чтобы рассказать о своих ощущениях от мира футбола современного времени.

Юрий Петрович постоянно обращался при разговоре к футбольным книгам. Их в квартире Игнатова очень много. Достал юбиляр и свои конспекты. На протяжении всей тренерской карьеры он все записывал: составы, счета, делал пометки по тактическим схемам и перемещениям футболистов. Даже выставлял оценки игрокам.

Юрий Игнатов на стадионе в Анненках.

Найти нового Игнатова

- Юрий Петрович, какой самый памятный день рождения для вас?

- Они все в принципе проходят одинаково. Приходят знакомые, мои воспитанники с женами. Посидим, повспоминаем наши матчи. В этом году пришла вся футбольная команда, 12 человек. Сели на кухне, общались. Всех наших футбольных приключений и не вспомнишь.

Вот случай был в Киргизии. Поехали в город Фрунзе. «Заря» пробилась тогда в полуфинал Кубка СССР. Киргизы выставили в состав пять человек из команды мастеров. Мы выиграли, три мяча забил Сергей Болдин. Один из голов был особенно интересным. Судьи из Еревана просто не могли найти мяч после удара нашего нападающего, он застрял между штангой и перекладиной и оказался за линией ворот.

- Вы были игроком, тренером и судьей. В какой футбольной ипостаси вы чувствовали себя лучше всего?

- Тренером, конечно, лучше всего быть. Судейство – это хобби. А игроцкая жизнь пронеслась очень быстро, так, что я ее и не заметил.

- Юрий Петрович, когда вы в последний раз были на футболе?

- В прошлом году. Ходил на матч ФК «Калуга». У меня есть претензии к качеству игроков, у них много технических изъянов. В футбольном клубе «Калуга» неплохая перспективная молодежь, но когда она вырастет? Надо ждать еще три-четыре года.

- Какой можете дать совет молодым калужским футболистам?

- Надо найти такого же тренера, как Юрий Игнатов. Специалиста, который проедет по Калужской области и найдет всех талантливых игроков. Мне три года пришлось пахать, чтобы создать боеспособную команду – с 1969 по 1971.

- Какой у вас самый памятный матч в тренерской карьере?

- Все финалы Кубка СССР среди коллективов физической культуры. Например, в 1977 году «Заря» играла в Крыму, в городе Армянск. Там мы победили со счетом 5:0. Я тогда выпустил на замену во втором тайме молодого футболиста Пугачева. А он взял и сразу три мяча забил. Вот так надо развивать молодежь.

Судья Юрий Игнатов делает последнее предупреждение динамовцу Александру Бубнову.

- В судействе много было сложных матчей?

- В основном были легкие игры. Но это для меня. Я все-таки 400 матчей отработал. Но некоторые матчи в памяти остались. Например, «Спартак» - «Динамо» (Киев).

- С кем из известных футбольных людей вы хорошо общались?

- Их очень много. Назову только тех, кого все знают. Бесков, Севидов, Семин, Якушев. С ними лично знаком, хорошо общался.

- Вы сразу видели талантливых ребят?

- Нет. Например, шло первенство Калужской области среди юношей, в котором играло 12-14 команд. Я смотрел много матчей, наблюдал за игроками, делал выводы. Из тех, кто мне понравился, брал в «Зарю».

Такую команду можно собрать и сейчас. Только для этого нужно очень много времени и терпения.

- Кого вы считаете самым талантливым из своих воспитанников?

- Одного выделить не могу. Перечислю нескольких. Жданович, Смольянинов, Болдин, Дмитриков, Карч, Прохоров, Азаров. Все эти футболисты были очень талантливыми.

- Из последних ваших воспитанников выделяется Виталий Сафронов, который впоследствии тренировал футбольный клуб «Калуга».

- Я его передал с рук на руки Константину Бескову. Потом несколько раз приезжал в Москву с отцом Виталия. Сафронов был талантливым футболистом. Поэтому он смог заиграть в московском «Динамо».

1979 год. Финал Кубка СССР. «Заря» под руководством Юрия Игнатова после матча с командой из Каменск-Шахтинска.

- То есть пока у калужского футбола без такого тренера нет перспектив?

- Наоборот. В районах Калужской области должно появится много талантливых футболистов. Построены физкультурно-оздоровительные комплексы с большими игровыми залами. Там должны вырасти хорошие спортсмены. Останется только их рассмотреть и пригласить в «Калугу». Этим должны заниматься главные тренеры основной команды и дублирующего состава. Правда, рассмотреть игрока – это великая вещь. Нужно указать на все ошибки, найти место в расстановке, на тренировках по полю десять раз провести, чтобы футболисту было все ясно.

Вся инфраструктура для развития игроков сейчас есть. Посмотрите, сколько футбольных полей построили. Нужно только правильно выстроить работу с юношами.

Юрий Игнатов в свои 85 лет всегда рад видеть гостей.

- Что надо сделать, чтобы в Калуге процветал футбол?

- Сейчас люди работают на то, чтобы стать капиталистами, миллионерами. Все копят деньги. Но ни один не будет вкладывать в футбол. Даже если у них будет состояние, исчисляемое миллиардами. Не любят в Калуге футбол, не тот народ.

Хорошо, что хотя бы Олег Митрофанов тянет наш клуб. И то он родился в Тульской области. Нужно, чтобы таких людей, больных футболом, было как можно больше. Тогда и команда будет играть, и болельщики пойдут на стадион.

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