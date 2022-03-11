125 лет назад в Калуге не было разводов

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе. Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Недавно стало известно, что на начало 2022 года в нашем регионе проживает 1 019 668 человек. Население Калуги выросло с 341 до 392 тысяч человек.Это показали первые итоги переписи населения, которая прошла осенью прошлого года.

Интересно, что, когда в конце ХIХ века проводилась первая в России перепись, жителей в нашей губернии было больше, а в самой Калуге - гораздо меньше.

Серьёзный подход

Первая всеобщая перепись населения в России прошла 9 февраля (28 января по старому стилю) 1897 года. Калугастат рассказал, какие данные тогда удалось собрать о нашей губернии.

Готовились к первой переписи полтора года. Государству она обошлась в 7 миллионов рублей. Для её проведения по всей стране было привлечено более 135 тысячи счётчиков.

Для такой трудной по тем временам работы отбирали образованных людей – в основном учителей и духовенство, а также представители интеллигенции. Счётчики выполняли свою работу и за плату, и безвозмездно.

Учителям за эту работу продлевалось время каникул. Центральной комиссией на нужды переписи было заказано свыше 40 тысяч пудов бумаги для бланков, 60 тысяч чернильниц и 60 тысяч портфелей для сельских счётчиков.

Так как перепись проводилась впервые, к оформлению документов был серьезный подход. В сельской местности листы заранее заполнялись счётчиком, а в городах их раздавали хозяевам домов или квартир за пару недель до начала переписи.

Обработка данных в общей сложности заняла более 8 лет.

Председателями губернских комиссий назначались губернаторы. Они должны были организовать губернские и уездные комиссии и представить в Центральную переписную комиссию полный поименный список их членов, а также доставить для уездов списки населённых мест, для городов - списки дворовых мест.

Во время проведения переписи губернатором в Калуге был князь Николай Дмитриевич ГОЛИЦЫН. Он пробыл на этом посту четыре года, и калужане относились к нему с уважением.

Современники отзывались о нём, как о человеке «изысканно вежливом, без всякого начальнического тона». Губернатор активно занимался народным образованием повсюду заработали учебные заведения и библиотеки, способствовал открытию музея в палатах Коробовых, циклодрома для любителей велоспорта, работного дома для бедных.

А за проведение переписи Голицын был отмечен темно-бронзовой медалью на ленте цветов государственного флага. 7 ноября 1897 года он уехал из Калуги, назначен губернатором в Тверь.

11 уездов

Калужская губерния в конце ХIХ века делилась на 11 уездов: Калужский, Боровский, Жиздринский, Лихвинский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Мосальский, Козельский, Перемышльский и Тарусский.

Плотность населения составляла 41,68 чел. на 1 кв. версту. Наиболее густо были населены Калужский, Лихвинский, Козельский уезды, граничащие с Тульской губернией.

Меньше всего народу было в Медынском уезде, а также в Боровском, Малоярославецком, не смотря на близость к Москве.

Женщин больше

Результаты переписи 1897 года показали, что в губернии проживало 1 132 843 человека, из них 501 573 мужчин и 631 270 женщин.

Причем, крайне мало мужчин оказалось в возрасте 20-29 лет (на 1 000 мужчин приходилось 1 513 женщин) и в возрасте 30-39 лет (на 1000 мужчин приходилось 1 436 женщин).

По семейному состоянию 69,9% мужчин и 55,9% женщин находились в браке. Вдов было 16,3%. Разведенных мужчин - 0,02%, а женщин - 0,05%.

Хотя историки говорят, что фактически распавшихся семей в то время было гораздо больше. Решение о разводе до революции выносила церковь, что было крайне редко.

И. как показала перепись, на 1000 человек каждого пола приходилось в среднем по 1 разведённому мужчине и по 2 разведённые женщины.

В городах жили 95 295 человек (8,41%), в селе – 1 037 548 человек или 91,59%. В Калуге насчитывалось 49 513 жителей (половина всего городского населения губернии). Свыше 5 000 человек жили только в Боровске, Жиздре, Козельске, Сухиничах.

В селе много детей и долгожителей

В уездах почти треть сельского населения (29%) составляли дети в возрасте до 9 лет, а вот в возрасте 10-19 лет их было уже меньше - 20,6%, что указывало на сравнительно большую детскую смертность.

В городах детей в возрасте до 9 лет было 18, 9%.

Большую часть городского населения составляли люди в возрасте 20-29 лет (21,6%), 30-39 лет (13,5%).

По данным переписи, в Калужской губернии насчитывалось 87 человек, перешагнувших 100-летний возраст (29 мужчин и 58 женщин). В основном это были сельские жители, лишь 9 долгожителей оказались горожанами.

Больше всего – крестьян и мещан

Сословный состав губернии был следующим: дворяне – 10 735 человек, лица духовного звания – 9 204 человека, купцы – 2 752 человека, мещане – 77 362 человека, крестьяне – 102 2796 человек, иностранные подданные - 349 человек, остальные сословия – 9 645 человек.

Не обучались грамоте

Грамотных калужан насчитали 220 554 человека (25,53% всего населения старше 10 лет).

При этом женщин из них оказалось всего 6,2%.

Из общего числа грамотных только 11 838 человек (6 676 мужчин и 5 162 женщины) получили образование выше начального. Почти все они (7 380 человек) - городские жители.

Чем занимались калужане

Самостоятельное население губернии составляло всего 24,1%. Свыше половины (54,2%) – крестьяне, занимающиеся сельским хозяйством.

Следующую, довольно значительную группу, составляли работники обрабатывающей промышленности и горного промысла (19,2%).

Затем - люди, живущие на доходы от имущества и содержащиеся за счет казны (5,71%), и, наконец, работники торговли и транспорта (5,17%).

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