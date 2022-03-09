Фейки о спецоперации на Украине на 9 марта: снятие наличных, отчисление студентов и закрытие магазинов

Мы продолжаем наш проект, в рамках которого раскрываем фейки, которые появляются в СМИ и соцсетях в связи со спецоперацией российских войск на Украине.

В среду, 9 марта, мы вновь обошли стороной новости, касающиеся взрывов и мин.

По-прежнему находим явную дезинформацию, которая спамится в сотнях телеграмм-каналах.

Фабула фейка. Регулярно появляются сообщения о закрытии крупных отечественных и зарубежных бизнесов, ведущих деятельность на территории РФ. Так, в число «закрытых» попали «Л’Этуаль», Faberlic, Toyota, Uniqlo.

Что его выдает. Некоторые предприятия действительно умерили свои производственные мощности, однако такая мера носит временный характер и связана в основном с проблемами в части логистики. К примеру, крупная парфюмерная компания «Л’Этуаль» объявила, что не собирается закрывать свои магазины в России. «Все наши 1000 магазинов в 250 городах страны, а также интернет-магазин letu.ru работают для вас в обычном режиме!», - заявили представители бренда в своем официальном аккаунте в VK. Сегодня мы уже опровергали этот фейк. В компании Faberlic также официально опровергли слухи о прекращении работы и увольнении 70% своих сотрудников - напротив, производство и лаборатория переходят в еще более интенсивный режим. В Faberlic подчеркивают, что компания продолжает взаимодействовать с партнерами в ЕС и других странах, чтобы наладить поставки сырья и комплектующих по новым логистическим маршрутам. Но не только российские торговые сети продолжили свой работу. В частности, японский ритейлер Fast Retailing (владеет брендом одежды Uniqlo) также заявил о своем намерении остаться в России. «Одежда - это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», - заявил президент Fast Retailing Тадаси Янай. Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota также принял решение в скором времени вернуться в РФ. В компании пояснили, что поставки приостанавливались исключительно из-за проблем с логистикой. Как только этот вопрос будет урегулирован, автомобили снова начнут поступать на рынок.

Фабула фейка. Соцсети буквально заспамили стихотворением про «херсонского врача», который лечил «русского солдата», попавшего в плен.

Что его выдает. На самом деле стихотворение было написано еще в 2015 году, и речь в нем шла, наоборот, об украинском военном, обстреливавшем Донбасс, и донецком медике, который его лечил, потому что «так надо». В стихотворении заменили «донецкий врач» на «херсонский врач», «здесь каждый Киев проклинает» на «здесь каждый русских проклинает» - и выпустили в сеть.

Фабула фейка. Студентов призывного возраста отчисляют из российских вузов якобы для пополнения резерва армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что его выдает. Это Призыв начнется только 1 апреля. Никакой информации в новостях или соцсетях о массовом отчислении нет. Единственный непрофильный источник этих данных – Генштаб ВСУ.

Фабула фейка. Владимир Зеленский находится в Киеве. Так утверждает в своих соцсетях сам президент Украины.

Что его выдает. Вокруг перемещений президента Украины строится много теорий, утверждается, что он уже давно покинул страну или, как минимум, столицу. В качестве доказательства обратного Зеленский записал два видео якобы из Киева, но тем самым еще больше добавил сомнений. Вначале президент записывает видео на телефон, затем идет монтажная склейка и переход на ТВ-камеру, здесь и начинаются странности. Обратите внимание на картину за спиной, она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице. Очевидно, что первая часть видео была записана заранее. Утреннее видео с улицы, похоже, записано на хромакее, а фон подложен. На четвертой секунде, Зеленский немного двигает головой, а фон не двигается. На фоне нет ни одного объекта в динамике.

Фабула фейка. Visa и Mastercard перестают работать из-за санкций, россиянам необходимо срочно снять с карт всю наличность, чтобы не потерять свои сбережения. Звонки с таким содержанием поступают клиентам различных банков в России.

Что его выдает. Звонки осуществляют роботы с украинских номеров. Делается это с очевидной целью - создать в отделениях банков очереди и, как следствие, посеять панику. Выпущенные российскими банками карты платежных систем Visa и Mastercard с 10 марта не смогут работать за рубежом, однако расплачиваться ими внутри России можно без каких-либо проблем. Кроме того, в ближайшее время Альфа-Банк, Тинькофф и Сбербанк начнут выпускать кобейджинговые карты «МИР» - UnionPay, которые можно будет использовать и в России, и за рубежом.

МНЕНИЕ

Николай Любимов – губернатор Рязанской области

- Сейчас нам всем очень важно быть сплоченными. Россия не воюет с украинским народом — Россия защищает его от преступного националистического режима. Мы — один народ. Наш президент неоднократно говорил об этом.

Специальная военная операция, которую сейчас проводят наши вооруженные силы вместе с подразделениями ДНР и ЛНР, — вынужденная мера, направленная на демилитаризацию и денацификацию нынешней украинской власти. И я полностью поддерживаю эти решения главы государства.

Восемь лет безнаказанно погибали мирные жители Донбасса. Националистический режим на Украине подавлял и притеснял тех, кто выступал за сохранение русского языка, тех, кто боролся за сбережение отношений двух братских народов. Этим воспользовались внешние силы, которым не нужны сильная Россия, сильная Украина. Им нужны санкции, которые сегодня и запустили на полную катушку. Но они плохо нас знают. Или, может, просто забыли, как внешняя угроза, трудности сплачивают нас и делают непобедимыми.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!