23-метровую Вавилонскую башню сожгли в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 6 марта в Калужской области прошло традиционное масштабное празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец. Мероприятие не стали отменять в связи с известными событиями, но сократили развлекательную часть.

В нынешнем году по проекту Екатерины Поляковой воздвигли Вавилонскую башню. Ее сожгли, а воспламенителем стал огромный шар из веток, в который гости помещали записки.

- Желание у всех одно, - рассказал нам один из тех, кто оставлял записку в шаре.

Вавилонская башня стала самым высоким сооружением, которое сожгли в Никола-Ленивце на Масленицу. Перед этим все желающие могли подняться на самый верх сооружения.

Как проходила Масленица, смотрите на фото Андрея Шаронова и Ксении Минской.

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