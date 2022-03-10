В Калуге африканки станцевали с фруктами на голове

В Областном молодёжном центре в 9-й раз прошёл конкурс «Мисс-Этно».

Это мероприятие всегда собирает полный зал. Поддержать девушек приходят их семьи, друзья, однокурсники, с плакатами, букетами цветов, небольшими презентами.

Пока они занимают свои места, за кулисами идут последние приготовления. В коридоре то и дело пробегают девушки в умопомрачительных национальных нарядах, кто-то в окружении своей группы поддержки старается справиться с волнением, а кто-то вносит последние штрихи в причёску и макияж.

В этом конкурсе нет никаких стандартов красоты. Главное - эффектно представить свою национальную культуру.

За девять лет на сцене Молодёжного центра перебывали участницы из самых разных стран, и не только представительницы национальных диаспор, живущих в нашем городе, но и иностранные студентки из Франции, Китая, Японии, Бирмы, Мадагаскара и Африканского континента

В этот раз в конкурсе участвовала яркая, харизматичная Лидивина да ГРАСА ФАРИЯ ШИКАКА из Анголы. Она появилась на сцене под бурные аплодисменты и восторженные крики (группа поддержки у Лидивины была сама большая и активная) и зажигательно станцевала ламбаду.

Помимо красавицы из Анголы в конкурсе участвовали ещё пять девушек - представительницы узбекской, грузинской, армянской диаспор. Две конкурсантки представляли русскую культуру.

Всем предстояло пройти три этапа. В самопрезентации они рассказывали о себе, своих увлечениях и угощали жюри национальным блюдами - русскими блинами, узбекскими лепёшками, грузинскими хинкали, армянскими сладостями.

А Лидивина да Граса приготовила традиционные ангольские Фунж (что-то типа нашей манной каши) и Муамба де галинья из курицы.

Затем было дефиле в национальных костюмах. Здесь, опять же, отличилась Людивина, устроившая дефиле африканских причёсок. Помогали ей в этом подруги. Они вышли на сцену, держа на голове миски с грушами, бананами, луком.

Со всеми этими фруктами и овощами умудрились станцевать, периодически снимая миски с головы и демонстрируя пышные волосы и африканские косички.

Завершился конкурс творческими номерами. Уровень подготовки у всех был достаточно сильный. Поэтому жюри предстоял нелёгкий выбор.

Минут двадцать они совещались и пробовали национальные блюда. Затем торжественно объявили победительниц.

«Мисс-Оригинальность» стала Лидивина да ГРАСА ФАРИЯ ШИКАКА из Анголы.

«Мисс-Национальный колорит» Севара САВУРБАЕВА, представляющая узбекскую автономию,

«Мисс-Артистичность» - Анастасия ЯВОРСКАЯ (русская культура),

«Мисс-Золотой голос» – Элиза ХАЧАТРЯН, представляющая армянскую культуру,

Титул «Вице-мисс Этно 2022» завоевала София ДЗАРГУАШВИЛИ, представляющая грузинскую культуру.

Титул «Мисс-Этно 2022» жюри присудило представительнице русской культуры Дарье КРОЙТОР.

17-летняя Анастасия ЯВОРСКАЯ представляла русскую культуру.

Анастасия родилась в Калуге, учится в школе № 7. Является членом Всероссийского патриотического движения «Юнармия». Со школьным караулом несла вахту памяти на посту № 1.

Участвовала вместе со школьной командой во всероссийских патриотических соревнованиях в Сочи и Санкт-Петербурге, завоевав призовые места.

С 5 лет танцует в ансамбле эстрадного танца «Чао». И уже четыре года занимается вокалом в студии эстрадной песни «Акцент». А недавно Анастасия попробовала себя в роли аниматора.

15-летняя улыбчивая Севара САВУРБАЕВА о своей родине – Узбекистане рассказала в четверостишье, которое сочинила сама.

Севара учится на «четверки» и «пятёрки», активно участвует в школьной жизни, а также в конкурсах и фестивалях, таких, как «Ладья», «Тюбетейка», «Азбука национальностей».

14-летняя Элиза ХАЧАТРЯН родилась в Калуге в армянской семье.

- Хотя мы и не живём в Армении, но родители привили мне любовь к родине, к её культуре, - поясняет Элиза. - Благодаря родителям я знаю родной язык.

Моя семья – музыкальная, мы любим петь и играть на разных инструментах. И когда мне было 7 лет, я поступила в музыкальную школу, играла на фортепьяно и пела в хоре.

Люблю и эстрадные песни, участвовала во всероссийских и международных конкурсах, занимала призовые места. Мне нравится петь на русском, английском и национальном языке. А ещё я занимаюсь армянскими танцами.

Лидивина, выйдя на сцену, сразу поздравила всех девушек с 8 Марта.

Лидивина да ГРАСА ФАРИЯ ШИКАКА приехала в Россию из Анголы всего два месяца назад изучать русский язык в КГУ.

- Все мои подруги хотят стать врачами, а я не хочу быть как все. Я хочу стать психологом-криминалистом, - поделилась планами Лидивина. – А в свободное время мне нравиться танцевать и проводить время с моими подругами.

Для африканских девушек ходить и даже танцевать с корзиной на голове - привычное дело.

15-летняя София ДЗАРГУАШВИЛИ блистательно представила грузинскую культуру.

- На сцене я с четырёх лет. Занимаюсь грузинскими танцами в ансамбле «Лиле». Танцы – часть моей жизни. Благодаря им у меня появились друзья, с которыми я росла. А в будущем я планирую статья врачом, - рассказала София.

Для жюри София приготовила грузинские хинкали.

Дарья Кройтор очарова всех композицией, посвященной Дню семьи, любви и верности.

Победительница конкурса «Мисс ЭТНО 2022» 14-летняя Дарья КРОЙТОР покорила жюри яркими танцевальными номерами, эффектными костюмами и позитивом. Девушка рассказала, что её имя «Дарья» переводится, как сильная, побеждающая, делающая добро. На сцене Дарья держалась очень уверенно.

- Я пою уже около 9 лет, поэтому волнения особо не ощущала, - поделилась впечатлениями победительница. – Серьёзно отнеслась к конкурсу, готовилась более двух месяцев и счастлива, что получила такую награду. За меня болели мои близкие. А первой меня поздравила мама.

После того, девушек наградили и занавес закрылся, зрители за кулисами ещё долго поздравляли конкурсанток и фотографировались с ними.

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