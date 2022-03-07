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Студентка из Калуги стала всероссийской Красой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2022 16:42 0 404
Студентка из Калуги стала всероссийской Красой

В Самаре завершился финал национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России-2022» XXX фестиваля «Российская студенческая весна». В нем принимали участие девушки, которые учатся в высших и профессиональных образовательных организациях.

Соревнования стартовали 1 марта. В течение недели 60 участниц из 51 региона страны показывали себя с разных сторон, проходя испытания. Затем 12 суперфиналисток ждали новые конкурсы - самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление.

Как отмечали организаторы, этот конкурс в первую очередь является творческим, поэтому особое внимание было уделено талантам девушек.

Главную корону получила Камилла Прахова из Казанского исследовательского технологического университета. Калужанка Екатерина Беляева из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства получила специальный приз фестиваля и титул всероссийская Краса среди студенток профессиональных образовательных организаций. Девушка также награждена поездкой на всероссийский фестиваль «Российская студенческая Весна», который пройдет в июне в Челябинске.

- Я очень рада такому результату, - поделилась впечатлениями Екатерина. - На конкурсе была хорошая атмосфера. Борьбы между участницами практически не чувствовалось, я в свою сторону никакого негатива не получала, 12 супер-финалисток вообще очень сплотились и сдружились, и мы работали как команда. Самым сложным для меня было дефиле и номера для финала, все ставилось в кротчайшие сроки, нужно было добиться максимальной синхронности с другими участницами, чтобы на сцене наше выступление смотрелось максимально красиво.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2022 16:42 0 404
Тэги: общество конкурс красота краса
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