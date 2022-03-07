В Калуге родились Фиона и Тихон

С 1 по 5 марта управлением ЗАГС города Калуги было зарегистрировано рождение 83 малышей, 36 девочек и 47 мальчиков. Среди новорождённых были 2 двойни.

В списке юных калужан с редкими именами появились Всеволод, Тихон, Оскар, Демид, Марьяна, Фиона и Стефан.

За это же время заключили семейный союз 41 пара новобрачных.

С начала года управление составило 716 записей актов о рождении и 335 о заключении брака.

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