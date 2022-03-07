В Калужской области 32 человека госпитализированы с коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлено 344 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 97 279, сообщили в понедельник, 7 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1367.

Госпитализированы за сутки 32 человека.

Выздоровели еще 502 пациента. Всего с болезнью справились 76 876 калужан.

По всей России выявлены за сутки 73 162 случая коронавируса. За весь период - 17 014 818. Госпитализированы за сутки – 3804. Выписаны – 122 619, за весь период – 14 690 595. За последние сутки в стране от ковида умерли 668 человек, за все время – 356 949.

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