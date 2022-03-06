«Я – здесь, они – там»: матушка Неонила из Калужской области – о побеге с Донбасса, бизнесе, бандитах и отвернувшихся родственниках

В четверг, 3 марта, районная газета «Козельск» под руководством главного редактора Максима ВАСЮНОВА отпраздновала 105-летие. Мы отправились в гости к нашим коллегам.

По случаю юбилея газеты в краеведческом музее открылась фотовыставка талантливого внештатного фотографа Виталия ВЕРЕСКУНА.

Одной из центральных фигур на снимках, а их было 17, стала матушка Неонила. Сейчас она живет под Козельском в деревне Драгуны. Экспозиция фотографий с ее участием держалась от матушки в секрете.

Переезд

– Матушка Неонила, как вы оказались в России?

– На Донбасс приехал мужчина и предложил мне замуж в 35 лет. Я согласилась и приехала к нему в 2000 году. Жили неподалеку от станции метро Домодедовская. На Украине жизнь была невозможная. Бандиты все забрали, я осталась на улице.

Потом муж грубо со мной начал обращаться. Я боялась за свою дочь. После развода работала в Видном (город в Подмосковье, - прим. ред.) кондуктором, снимала жилье. Пусть переезд случился через неудачное замужество, я благодарна Богу за это.

– Жизнь до и после – какая она?

– Жила я в Славянске. У меня был бизнес – торгово-закупочное предприятие, занималась вагонными поставками. Бизнес шел хорошо. Ещё я загорелась проведением экскурсий для туристов. У нас же Святогорская лавра. Но…

…Украли мою маленькую дочь. Это случилось перед ее первым классом летом. Требовали выкуп.

Бандиты меня предупредили, что будет, если где-то расскажу про них: вывезли в лес и показали, что бывает с простыми людьми. Две березы наклоняют, привязывают человека посередине и отпускают. Человека разрывает на две части. Сказали, сделают это с моей дочкой и матерью. Шел 96-й год. С бывшим председателем колхоза, впоследствии фермером, так и расправились. Ему лет 40 было. Двое детей сиротами остались.

К счастью, с моей дочкой тогда всё обошлось, жива-здорова сейчас, уже замужем.

В самый сложный период жизни я попала к пятидесятникам (протестанты, Евангельские христиане, последователи Всемирного пятидесятнического братства, - прим. ред.). Они меня спасли. Бандиты и на наркотики пытались меня подсадить. Деньги все забрали, квартиры лишили. Они к маме моей приезжали, разворошили квартиру, думали, я деньги прячу там. Мама умоляла меня покончить с бизнесом. Я поклялась. Всё сразу бросила. Лучше я уборщицей буду, чем всё это терпеть.

Дьякон мне сказал: «Ты не мсти им». Дал напутствие отпустить, простить их за все, что они сделали. Просила я Бога: «Господи, Ты видишь всё – моё сердце, их дела. Я отдаю эту проблему в Твои руки. Я им всё прощаю. Как ты решишь, так все и будет. А я забываю об их поступках». И мне действительно стало легче. Я говорила с Богом от всего сердца. Простила по-настоящему. Что я могу сделать им? Ничего. Мне проще простить.

– Этих людей наказали?

– Они сами себя наказали. Спустя время меня нашел один из бандитов, был уже на костылях.

Рассказал, что его сообщников убили. А он живой остался. Пришел просить у меня прощения. Сказал, что из их компании только он деньги мои тогда себе не брал.

– Если по воле Господа все так справедливо, почему же невинных детей сегодня убивают?

– В 2014 году после начала войны я задалась этим вопросом. Почему дети погибают? Несправедливость. За что они отвечают? Почему Россия страдает? В одной православной книге нашла ответ: расплата за предков. Наши предки уничтожали храмы, а в них живет Господь. Храм разрушен – ангел плачет перед Богом.

В Библии всё ведь про нас пишут – избранный народ. Иисус Христос говорил: брат на брата пойдет, отец – против сына. Но это еще не конец.

– Провидица Ванга неоднократно говорила о войне. Вы ей верите?

– Нет. Человек, который молится Богу, не гордится. Её сила от нечистого.

– Извините за поднятие больной темы. Вы вскользь упомянули в своем выступлении перед открытием выставки, что родственники от вас отказались. В связи с чем?

– Я – здесь, они – там. Родственники не понимают, почему я всё бросила и ушла к Богу. Говорят: «Ты им не верь, – России. Мы в подвалах сидим. Ты можешь представить, как мы больную мать туда спускаем? Ракеты летают. Вдруг в нас попадут?! Ты тут не находишься. Почему мы страдаем, а не ты?».

– Вы считаете себя русской или украинкой?

– Я ходила в русскую школу. В городах тогда были русские школы, в деревнях – украинские. Украинского языка я и не понимаю. Мы – русские. Нас-то Ленин сделал. Он просто наши земли отдал. Мы виноваты?

Путь к Богу

– Вы из религиозной семьи?

– Нет, пришла к этому сама. Первые «заходы» начались в 2011-м. Мы так и назывались – «заходилами». Свечку поставить, постоять, толком не помолиться.

Но отложилось из детства, – верующая бабушка водила меня в храм. Детство оставило свой отпечаток в воспоминаниях – образы Бога, ангелов.

Православие научило смотреть меня на людей с добротой. Раньше я алкоголиков ненавидела, даже драки случались, теперь нет. Мы сами внутри должны меняться, тогда и мир вокруг изменится. В деревне Драгуны таких людей тоже полно. Но теперь я их должна любить. Я понимаю, что их зависимость – это болезнь. Но сколько в них доброты, как они хотят жить, хотят меняться! И такое, действительно, случается.

– Когда вы дошли до веры, что вы ожидали получить от Бога и дать миру?

– Получить – прощения за все грехи: обижала, обманывала. В том числе на фоне работы. Когда дочь украли, я закурила. Совесть начала мучить. Совесть и есть Бог. В первую очередь я думала, как очиститься.

– На сегодняшний день у вас есть спокойствие в душе и уверенность в завтрашнем дне?

– Нет, уверенность только в Боге. На все милость Божья. Я ложусь спать и не знаю, что завтра будет. Если Ему угодно, чтобы я умерла через два часа, я к этому должна быть готова. Благодарю Бога, что всё это со мной произошло. Если бы этого не было, я бы не познала, что Бог живой. Он видит всё. Глаза – это зеркало человеческой души, ими плачут и смеются, ими можно всё сказать. Спокойствие души можно получить только в мире со всеми и с Богом.

– Какой у вас распорядок дня?

– 4:30 или 5:00 – подъем. В 6 утра – двухчасовая молитва. Потом свои дела, можно и чай попить. Кушать на кухне готовлю на всех до 14 часов. Обед. Потом ещё часовая молитва. 18:00 – двухчасовая молитва. Перерыв. 22:00 и 3:00 – молимся тоже.

Выставка

– А теперь непосредственно о выставке. Первые ваши мысли, когда вы вошли и увидели на фотографиях себя.

- Я была в шоке! Виталий очень талантлив! Я вообще всегда себя стеснялась из-за внешности. А он раскомплексовал!

Фото: Виталий Верескун.



Фото: Виталий Верескун.

– Как вы познакомились с Верескуном?

– Ко мне летом прошлого года сначала его коллега по газете Евгения Симонова приехала. После знакомства Женя начала нам очень помогать, и люди другие подключились, глядя на её пример. Очень эмоциональная, живая, сердобольная. Она тоже верующим человеком стала! Пускай верит по-своему… Если что-то случится, мы ждём Женю всегда. Премия у неё бывает – накупит продуктов. Человечек большой души.

Через недельку после знакомства с Женей она привезла Виталика. Я даже не могла представить, что он так снимает! Столько искусства. Виталик тоже очень помогает, тоже от себя отрывает! Бога нет, говорят, а как же такие прекрасные люди тогда появляются вокруг нас?!

– Расскажите о своих планах.

– Хотим скит женский открыть. Не знаем, как организовать. Никто не хочет брать нас, потому что мы бедные. Но если приедете в Драгуны и познакомитесь с народом, удивитесь. Судьба каждого уникальна и интересна.

Выставка фотографа Виталия Верескуна продлится до 31 марта. Все желающие могут посетить ее по адресу: Козельск, ул. Большая Советская, д. 75 (музейно-краеведческий центр Дом Цыплаковых). Вход свободный.

Если вы хотите посодействовать строительству женского скита, карта для перевода: 2202 2004 7589 1584 (Александр Борисович К.).

А ниже мы публикуем несколько снимков с церемонии открытия и самой выставки:

Козельская рок-группа «OVERPRINT».

Слепая бабушка. Деревенские считают ее женщиной голубых кровей.

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