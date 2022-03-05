Фейки о спецоперации на Украине на 5 марта: «Звездные воины», Coca-Cola и старые фотографии

Мы продолжаем наш проект, в рамках которого раскрываем фейки, которые появляются в СМИ и соцсетях в связи со спецоперацией российских войск на Украине.

В субботу, 5 марта, мы вновь обошли стороной новости, касающиеся взрывов и мин.

По-прежнему находим явную пропагандистскую информацию, которая усиливается старыми архивными фото с разных частей мира.

Фабула фейка. Компании Coca-Cola и Danone покидают российский рынок, ритейлер Metro закрывает свои торговые центры в России.

Что его выдает. Все упомянутые компании уже публично заявили о продолжении работы на территории России в штатном режиме. Российское подразделение Metro сообщило о стабильных поставках, отлаженных логистических цепочек и опровергло нехватку продуктов. В последнее время компания показала стабильный рост и уходить с российского рынка не планирует. Компания Danone также подтверждает продолжение бизнеса в России: ключевые системы, инфраструктура и логистика компании работают штатном режиме, уточнили в пресс-службе. Представители Coca-Cola напомнили о своей ответственности «перед партнерами, обществом и тысячами российскими сотрудниками» и объявили, что все операционные, производственные и логистические мощности компании работают стабильно.

Фабула фейка. Удары российских войск по Харькову приводят к разрушениям и ранениям местных жителей. Доказательства приводит Дмитрий Гордон в своем телеграм-канале, публикуя фотографии этих зверств, сделанных Аленой Мозговой.

Что его выдает. Гордон опубликовал фотографию 2018 года, которая относится к событиям сирийской военной кампании. Снимок принадлежит фотографу Мохаммеду Бадра, он сделан в Восточной Гуте близ Дамаска.

Фабула фейка. На Украине посреди трассы упал военный самолет, - репортаж израильского телеканала Channel 13 News.

Что его выдает. Как сообщает Mash на кадрах TIE Fighter (СИД-истребитель) Галактической Империи из «Звёздных войн». Ролик — видеомонтаж, созданный польской командой Star Wars Artistic Team в 2014 году.

Журналисты либо решили не тратить ни секунды на фактчекинг, либо оставили пасхалочку для фанатов франшизы. Незамеченной она не осталась.

Фабула фейка. Украинская певица Кристина Соловий опубликовала у себя в Instagram фото человека, который пытается спасти кота из-под завалов. «Жизнь этого украинского кота стоит больше, чем вся Россия и ее дети», - гласит подпись к снимку. Ниже певица написала кучу проклятий для всех жителей нашей страны.

А вскоре поменяла фото, подписав, что это «стопроцентно украинский кот».

Что его выдает. Снимок, который украинская звезда пытается преподнести как фотохронику событий на Украине, на самом деле был опубликован еще 19 февраля этого года в одном из турецких изданий. Статья посвящена 87-летнему пожилому человеку, чей дом сгорел 4 года назад, и теперь он начал новую жизнь вместе со своей кошкой. Такие фейки очень сильно воздействуют на эмоциональном уровне, будьте бдительны.

МНЕНИЕ

Олег Калугин - министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

- Хочу высказать свою позицию по событиям, происходящим на Украине. Поддерживаю решение нашего Президента и действия нашей Армии.

Проведение спецоперации в отношении воинских формирований враждебного нам режима является крайней необходимостью.

Россия не выбирала. За нас это сделал Запад, вскормив агрессивно-антироссийский режим в Киеве. Совершенно очевидно, что орды нацистов были выращены с одной целью – направить их на нашу страну.

В истории уже было подобное. Европейские страны и финансовые круги США в 30-х годах прошлого столетия собственноручно укрепили Третий Рейх. Изначально гитлеровская Германия и​ создавалась для войны с СССР.

Прошли десятки лет, а история не научила западных лидеров ничему. Но она научила нас.

Мы не собираемся пассивно наблюдать за ситуацией, при которой НАТОвские ракеты могут оказаться в Харькове, Запорожье или Николаеве. Тогда подлётное время до нас будет ничтожно малым.

Против нашей страны вводят санкции, нанося урон экономической и социальной сфере. Враги не понимают, что это не сработает. Мы никогда не поменяем безопасность на материальные блага. Мертвецу деньги не нужны. Богатство имеет смысл только при наличии жизни.

Решение Президента начать спецоперацию – это решение в пользу сохранения жизней наших людей и развития нашей страны.

Если бы оно не состоялось, то через считанные годы наша Родина стала бы беззащитной мишенью для вражеских ракет.

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