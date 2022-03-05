Депутаты поддержали предпринимателей в условиях санкций

В субботу, 5 марта, прошла внеочередная сессия Законодательного собрания Калужской области. На нем приняли первый пакет поддержки предпринимателей и предприятий в новых условиях. Депутаты единогласно поддержали два новых законопроекта.

— С 1 марта и до конца 2022 года мы освободили малый и средний бизнес от платежей по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области, — ​сказал председатель регионального парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ по итогам заседания сессии. — ​Второй закон предусматривает снижение на год налоговых ставок для тех, кто занимается торговлей, ремонтом автомобилей и логистикой и работает по упрощенной системе налогообложения.

Они составят 3 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 10 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Также на год отменяются требования по среднему уровню заработной платы на предприятиях и по отсутствию налоговой задолженности для получения ими льгот по налогам на прибыль и имущество организаций. Напомним, что льготы предусматривают освобождение от налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль с 17 до 13,5 процента.

— Надеемся, что меры поддержки помогут тем, кто работает в данных сегментах экономики. На этом, конечно, останавливаться не будем. Постоянно мониторим ситуацию, и дальше продолжим реагировать в соответствии с изменяющимися условиями, — ​подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Депутаты Законодательного собрания обратились к жителям Калужской области.

Совместное обращение фракций Законодательного собрания Калужской области к жителям региона

Уважаемые калужане!

Сейчас наступил тот момент, когда решается судьба не Украины, и даже не ДНР и ЛНР, а именно России.

НАТО наращивает военную мощь в Европе, продвигаясь к границам нашей страны. Война рано или поздно пришла бы в наши дома. Спецоперация, которую Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, — ​единственно верное решение.

Фашистов нельзя убедить, с ними нужно бороться! Наш народ испытал это в 1941 году, что стоило миллионов жизней.

Сейчас бандеровцы и фашисты снова правят многострадальной Украиной. Она утратила самостоятельность и выбрана, чтобы нанести решающий удар по России. Это был лишь вопрос времени. Больно осознавать такую реальность. Украинцы были и всегда будут нашими братьями. Но, пришедшие к власти националисты, постоянно стравливают два братских народа. То, что сейчас происходит — ​это их вина и вина их покровителей из Вашингтона. Нацбатальоны берут мирных жителей в заложники. Если бы украинские войска, оснащенные западным оружием, вошли в Донецк и Луганск, мы бы увидели новую Хатынь. А дальше — ​наша граница.

Российские военные — ​защитники всего русского мира! Они настоящие герои и спасают наши жизни.

Внутри нашей страны открыт второй фронт — ​информационный. Сейчас активизировались все, кто желает развала России. Они кричат об агрессии, забрасывают интернет фейками, пытаются расколоть общество. Таких людей нужно привлекать к уголовной и административной ответственности!

Полным ходом идет санкционная война. Мы знаем, что Европа давно управляется извне. Когда европейские концерны в ущерб своим же интересам отказываются от сотрудничества с Россией — ​это их выбор? Или у них не было выбора?

Конечная цель всех этих действий — ​уничтожить Россию.

Что мы можем сделать? Нам нужно объединиться!

Все фракции Законодательного собрания Калужской области поддерживают президента России, нашу армию и всех, кто на Украине ждет освобождения от фашистского режима.

Обращение подписали руководители региональных фракций: «Единая Россия» — ​Геннадий Новосельцев, «Справедливая Россия» — ​Александр Бычков, «ЛДПР» — ​Дмитрий Лозенко, «КПРФ» — ​Николай Яшкин, «Новые люди» — ​Дмитрий Зубов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — ​Наталья Терехова.

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