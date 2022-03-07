В Калуге из неучей делают мастеров по ремонту бытовой техники за 5 дней

Мы уже рассказывали о волне жалоб калужан на некачественный ремонт стиральных машин в Калуге ( №8, стр.7 статья «В Калуге обманывают на ремонте стиральных машин»)

Напомним, согласно рассказам профессиональных мастеров, различные проходимцы с помощью сайтов по оказанию услуг ремонта, чинят стиральные машины, которые очень быстро снова ломаются, после чего калужанам, заплатившим немалые деньги, приходится чинить снова.

Как нам сообщили в пресс-службе УВМД по Калужской области в прошлом году к ним 7 раз поступали обращения по поводу испорченной техники из-за лже-мастеров, но признают, что их может быть гораздо больше.

Пять дней – и мастер

На следующий день после этой публикации, в нашу редакцию позвонил еще один мастер по ремонту с 20-летним стажем Владимир Н, который тоже не захотел мириться с мастерами-вредителями и поделился с нами своей информацией на этот счет.

По его словам, в Калуге открылась организация, в которой и работают те самые диспетчеры, которые принимают заказы от калужан на сайтах услуг и неофициально трудятся горе-мастера. Она находится на улице Гагарина.

- Прежде, чем допустить человека к ремонту стиральных машин, мастера этого центра, в котором они неофициально работают, проводят обучение. Оно длится пять дней, - рассказал нам Владимир о схеме, по которой работают эти люди. - Ежедневно по три часа новички слушают курс лекций и после всего этого выходят к клиентам, как полноценные рабочие.

По словам Владимира, новобранцы ремонтных дел получают заявки на починку бытовой техники от диспетчеров фирмы. В зависимости от стоимости и объема работ мастер зарабатывает лишь определенный процент, а остальное сотрудники центра забирают себе.

- Еще одна интересная деталь в этой схеме заключается в том, что диспетчеры не дают заказчику телефон мастера, - подчеркивает Владимир. - К ним через интернет поступает заявка на ремонт стиральной машинки, после этого они дают адрес мастеру, который находится именно в этом городе. Диспетчеры сами звонят из офиса и сообщают клиенту, что мастер приедет через определенное время. Когда специалист пришел к клиенту, все сделал и ушел, он не оставляет ни документов, ни своих контактов.

То есть если человек чем-то недоволен, он начинает звонить диспетчеру. И, как правило, после многочисленных звонков и пустых обещаний проблема остается нерешенной.

Характерно, что таких мастеров по ремонту бытовой техники зарегистрировано на сайтах услуг огромное множество.

Внутренняя кухня заявок

С целью проверить эти слова, мы нагрянули в гости по тому адресу, что дал нам Владимир, и пообщались с директором той самой фирмы, о которой он рассказал.

Директор калужского филиала кузбасской фирмы по ремонту стиральных машин Анастасия Л. объяснила, что принципы работы ее организации заключаются в том, что люди попадают к ним на сайт и подают заявки на ремонт стиральных машин через интернет. Открылись они совсем недавно, с января этого года. С момента создания существуют как компания, которая просто продает мастерам заявки на ремонт стиральных машин, которые поступают к ним от калужан. Таким образом, они обеспечивают их работой, имея за посредничество себе на хлеб. Трудовых договоров с мастерами не заключается. Они просто покупают заявки на определенный срок и приступают к работе после курса обучения.

По словам Анастасии, любой может пройти у них бесплатную стажировку, которая длится по три часа в течение пяти дней. С начинающими мастерами они делятся теоретическим опытом.

Все их диспетчеры, которые собирают заявки, могут работать удаленно откуда угодно. Если человек захочет починить стиральную машину, он звонит на горячую линию по контактам на сайте услуг и попадет сразу к сотруднику.

После этого уточняются детали поломки, на какой адрес нужно приехать мастеру. Дальше начинается поиск рабочего уже в том городе, где нужен ремонт.

Как утверждает Анастасия Л., если у клиента какие-то претензии, то он может прийти к ним в офис и написать жалобу на мастера.

Директор подметила, что они все самозанятые, официально не работают, но связь с ними имеется. Чтобы найти все необходимое для ремонта, мастера идут в специализированный магазин и сами выбирают, что нужно. Клиенты иногда жалуются, что детали некачественные, а не на рабочих, которые якобы плохо чинят стиральные машины.

Правда, как мы ни пытались, так и не смогли выяснить у Анастасии адрес ее сайта. А вскоре она и вовсе заявила, что это и не сайт вовсе, а агрегатор. Что за агрегатор такой, толком объяснить не смогла, но как мы подозреваем, имя ему «Авито».

Именно там мы нашли кучу объявлений с предложением стать стажером. Позвонив по одному из номеров, мы попали на диспетчера, который с радостью предложил пройти в Калуге пятидневные курсы по три часа в день и начать зарабатывать на ремонте стиралок. Несложно догадаться, что огромное количество предложений услуг мастера, которые заполонили все тот же «Авито», это эти самые выпускники-стажеры.

В заключение

В сухом остатке мы имеем следующее. Как мы выяснили еще в прошлой статье, в январе в Калуге начался всплеск жалоб калужан на качество ремонта бытовой техники. Как выясняется, примерно в это же время в нашем городе открылся филиал фирмы, которая оказывает диспетчерские услуги и не несет никакой ответственности за качество работ, проведенных найденными ими мастерами.

Мало того, оказывается, эти мастера имеют образование в виде 15-часовых курсов.

Достаточно ли этого времени для познания профессии настолько, чтобы доверить такому мастеру самостоятельный ремонт дорогостоящей техники, пусть каждый решает сам.

Равно как и то, стоит ли доверять тем, кто позиционирует себя на рынке как фирма по оказанию услуг ремонта, а на самом деле всего лишь предоставляет диспетчерские услуги без всякой ответственности за конечный результат.

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