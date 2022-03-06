Татьяна Астахова и её ученики запекают Калугу в бисере и цветных стеклах

Калужский художник Татьяна АСТАХОВА уже много лет переносит любимые уголки Калуги на керамические изразцы и рельефы.

Работает в своей собственной авторской технике. И смотрится это очень необычно.

У Татьяны была серия работ «Окна в прошлое»: в керамике она сделала ​окошки исторических зданий, а в серии «Вдохновляясь Калугой» запечатлела в глине усадьбы, старинные дома на ул. Воскресенская, Никитина, Баумана, Первомайская.

Белое становиться тёмным

В этот раз на выставке «Мы – город», которая продлится в Доме музыки до 13 марта, можно увидеть работы, и самой Татьяны, и её учеников.

Цветы для любимой учительницы.

Причем, есть рельефы (глиняные плиточки) с изображением городских достопримечательностей, сделанные семилетними малышами! Хотя техника это сложная, обжиг не предсказуем. Глазурь меняет цвет.

Иногда изначальный вариант и конечный результат кардинально отличаются: светлая глазурь после обжига становиться тёмной.

«Дом на ул. Баумана, 38». Работа Татьяны Астаховой.

Опытный керамист, конечно, знает эти метаморфозы, но сто процентной гарантии, что получится так, как ты задумал, нет. Керамика – всегда сюрприз. Но зато как это красиво!

Рельеф «Гостиные ряды». Работа Софьи Сокол, 11 лет. Белая глина, стекло, бисер.

Рельеф «Фонарь Краеведческого музея» - работа Ангелины Савко, 9 лет. Белая глина, стекло, бисер. А рельеф «Дворец пионеров» сделала Маргарита Токмянина, 7 лет. Белая глина, глазурь, стекло, бисер.

- Здесь примерно сто работ сорока моих учеников, - рассказывает Татьяна. – Возраст детей разный – от 7 до 16 лет, участвовали и выпускников студии.

Получилось, что к выставке мы готовились шесть лет. Рассказывает она о Калуге. Но не об улицах, а прежде всего - о жителях.

И это - рассказ детей. Они выбирали свои любимые места, любимые места своих родных. Над некоторыми сложными проектами долго работали.

«Усадьба Авчурино». Рисунок Софии Киселёвой.

С Софией Киселёвой полгода рисовали усадьбу в Авчурино. Софии 11 лет, она первый раз попробовала себя в графике, использовала линеры. Архитектура сложная, пока приноровилась. Медленно, но скрупулёзно, с терпением всё сделала.

«Портрет дедушки и бабушки». Работа Елизаветы Полудненко, 13 лет.

На выставке - графика и керамика, чтобы показать, как одно и тоже место может выглядеть в различных материалах. Казалось бы, одни и те же городское места, много раз нарисованные – Каменный мост, Гостиные ряды, музеи. Но дети их видят по-своему.

«Дом-музей Циолковского». Рисунок Максима Максимова, 13 лет.

Собрать, как витраж

- С керамикой можно работать с любого возраста. Моя авторская техника - запекание стекла и бисера на глине - специально адаптирована для детей.

Конечно, совсем маленьким выполнить её технологически сложно, потому что бисер они могут засыпать, а цветные стекла надо подобрать и собрать, как пазл, как витраж, чтобы это правильно запеклось. Но примерно с 6-летнего возраста можно потихонечку всё осваивать.

Делается каждая работа не быстро. Мы берём конкретные здания, узнаваемые. Сначала на бумаге всё отрисовываем, потом переводим на глиняный пласт, облепливаем глиняными жгутикам, чтобы бисер не расплылся, выкладываем рисунок и обжигаем.

О мечтах и философии

На выставке есть и коллажи: несколько рисунков, из которых получается целая история. К каждой - написан небольшой рассказ.

Например, «Любовь с первого взгляда» - романтическая история про девушку Зою, которая на премьере спектакля влюбилась в актера, и от избытка чувств забыла сумочку на кресле в зрительном зале. Но вдруг в фойе её нашел тот самый актёр, вернул сумочку и пригласил в кафе.

Или «Исполнение мечты» – о девочке, которая очень хотела танцевать, мама отвела её в кружок классического танца. Теперь она выступает на сцене и участвует в конкурсах.

Историю «Любовь с первого взгляда» придумала 12-летняя Елена Бабинцева.

- Истории – новый формат работ, - объясняет Татьяна. - Ребёнок брал 6-8 картонок, на которых должна была поместиться история.

Каждая картонка - кадр. По нарисованной истории надо было написать рассказ. А иллюстрация плюс рассказ – это книга.

Тему дети выбирали сами. Есть реальные истории: о любимых животных, мечтах – танцах, гимнастике, о любви.

А двое ребят представили философские истории «Рождение дерева» и «Один день в парке».

Ни моей мысли, ни моей руки в этих работах нет. Дети всё сами сделали. Это срез их мировоззрения.

Для учеников Татьяны это - первая выставка, событие радостное и волнительное. Было много поздравлений, цветов и фото на память.

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