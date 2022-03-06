Санкционный удар: чего ждет бизнес Калуги от будущего

С начала военной операции на территории Украины в отношении России был принят ряд санкций со стороны различных государств.

Калужская область многие годы выстраивала партнерские отношения с иностранными коллегами, однако сейчас именно эти отношения оказались под ударом.

О приостановке производства уже объявили такие крупные производители как завод Volkswagen.

Завод Volvo в Калуге тоже остановил производство из-за санкций.

Мы решили узнать, а что ждет различные сферы бизнеса? К чему они готовятся? И с этой целью опросили экспертов из разных областей. Далеко не все из них оказались готовы говорить открыто, но неофициально поделились информацией, тревогами и ожиданиями.

Туризм

— Конечно, продажи снизились практически до нуля, – рассказывает руководитель калужской туристической фирмы Александр Харченко. – Ситуация очень неопределенная. Варианты с поездками заграницу даже никто не рассматривает на данный момент. По внутреннему туризму спрос есть.

Вообще ежегодно февраль-март – это период раннего бронирования. До известных всем событий в этот период была хорошая тенденция, интересовались зарубежными турами. Сейчас все прекратилось.

Заявки, которые к нам поступали на приезд в Калугу, продолжают идти. Никто не отказывается. Также нет отмены забронированных туров на лето. Люди ждут, что будет дальше.

Цветочный бизнес

— Нас это коснулось на сто процентов, – говорит руководитель сети цветочных магазинов Олег Митрофанов. – Не знаю, как все скажется на конечном потребителе, вполне возможно, что мы не сможем завести посадочный материал. Границы закрыты.

У нас нет понимания, что будет дальше. Может, будем переквалифицироваться на выращивание картошки, редиски, капусты. Все очень критично.

Ресторанный бизнес

— Поток людей в наших ресторанах в ближайшие два месяца уменьшится процентов на 30, – констатирует ресторатор Юрий Семыкин.

Цены на закупку товаров увеличиваются. Так что в ближайшее время и мы повысим стоимость наших блюд. Вариантов нет. Если ситуация останется такой же еще неделю, то придется повышать цены. Нашим работникам ведь надо платить зарплату.

Салоны красоты

Представители бьюти-индустрии все как один согласились говорить только анонимно.

— Растут цены на расходники, косметику, все наши поставщики поднимают цены, – кратко резюмирует владелица салона красоты премиум-класса. – Пока трудностей нет, поживем – увидим. Возможно, придется пересматривать прайс.

— Пока не могу сказать, что нас очень сильно затронуло, – говорит нам представитель другого салона красоты Калуги. – Тяжелее переносить ситуацию морально. Клиенты приходят расстроенные, неуверенные в завтрашнем дне, не понимают, сколько это все продлится.

Цены пока не поднимали, поскольку у нас есть небольшой запас материалов. Надеемся, что скорее вернемся к нормальной жизни, что все договорятся.

Материалы у нас разного производителя, и на премиум-класс, конечно, повлияло. Закупка таких товаров у нас всегда зависела от курса евро, который и раньше скакал, а мы соответственно пересчитывали стоимость материала. Но стоимость работы мастера у нас не повышается. Поэтому это не станет большим финансовым ударом для нашего клиента.

Да, многие поставщики нам прислали официальные письма, где фигурирует повышение стоимости товаров от 5 до 50 процентов. На мой взгляд, повышение на 50 процентов больше похоже на спекуляцию.

Если не будет поставок и склад в Москве опустеет, то перейдем на другой краситель, который не зависит от Евросоюза. В любом случае, большинство материалов, одноразовой продукции поставляется из Китая, а они остаются дружественной нам страной, партнерами.

Автодилеры

Получить информацию от официальных автодилеров оказалось гораздо сложнее. Некоторые из них категорически отказались давать какие-либо комментарии.

Один представитель зарубежного производителя автомобилей согласился дать ответ, но только в официально установленный срок – 7 дней. Однако ожидать так долго мы не могли.

Лишь в ходе неофициальной беседы нам со скрипом признались, что запчасти на автомобили на данный момент есть, но цены на них выросли в соответствии со ставкой Центрального банка.

Кинотеатры

— Мы не ощущаем никакого оттока зрителей, – сказали нам в кинотеатре «Центральный». – У нас все по плану. Вместо запланированных зарубежных премьер вышли другие российские фильмы, на которые также идут зрители. Российские фильмы идут по Пушкинской карте, что дает возможность молодежи смотреть бесплатно.

У нас составлен план на два месяца вперед. А потом зарубежные фильмы снова вернутся, я думаю.

В сети кинотеатров «Синема Стар» отказались от комментариев.

Стоматологии

— В среднесрочной перспективе может наблюдаться большой дефицит на все позиции стоматологического приема: импланты, керамика для коронок, материалы, – комментирует на официальной странице сети стоматологических клиник их руководитель Сергей ЕРМАКОВ. – В этой связи поставщики будут заламывать цены, поднимая спрос, не говоря уже о курсе валют.

На складе наших стоматологий достаточно всего, но тем не менее ограничено. Уже сейчас мы ищем варианты решений.

Не советовал бы лечение откладывать! Как все мы видим, рынок корректируется, и цена меняется на все.

— Повышение курса доллара соответственно влияет на стоимость стоматологических материалов, – разъясняет руководитель государственной стоматологии Владимир ЦУКАНОВ. – Будут ли поставки импортных материалов – мы еще не знаем. Как и не знаем окончательно, что под санкции попадет: какие товары они пропустят, а какие – нет. Но мы видим то, что ежедневно используемые нами расходные материалы у поставщиков уже подорожали. Но мы цены держим, не поднимаем. На свои услуги мы тоже цены не подняли, это важно отметить.

Это касается только платных услуг, подчеркиваю.

А что касается стоматологической помощи в системе обязательного медицинского страхования – на ней не отразится эта ситуация. На сегодняшний момент у нас есть запасы, все закуплено. Именно в рамках этой системы. Тот объем, который должен быть, он на сегодняшний день сохранен и в ближайшее время тоже не изменится.

Я оптимист по жизни. Эти трудности, я считаю, мы преодолеем и выйдем на нормальный уровень.

Ажиотажа, подобного тому, что случился в 2014, в магазинах электроники нет и впомине.

Бытовая техника

Естественно, санкции ударили и по магазинам бытовой техники. Ведь по большей части она закупается за рубежом. Мы прошлись по магазинам Калуги и поговорили с продавцами.

— Конечно, люди боятся, поэтому стали покупать технику намного чаще, – говорит нам сотрудник одного из магазинов бытовой техники Сергей. – Беспокоятся, что цены повысятся. Чаще всего покупают крупную технику для кухни: холодильники и духовые шкафы, а также телевизоры. Ажиотажа сейчас нет. Покупать надо, если в ближайшее время техника нужна. Например, тем, кто обустраивает квартиру.

Продавцы уверены, что скоро все устаканится.

— Покупатели теперь приходят чаще, чем раньше, – рассказывает менеджер другого магазина Татьяна АЛИЕВА. – У нас до сих пор акции проводятся раз в три недели.

— Не надо повторять ситуацию 2014 года, когда из-за обвала цен все кинулись скупать электронику, а потом не могли от нее избавиться – считает продавец Евгений КУЗНЕЦОВ. – Когда ситуация восстановится, все снова вернется на круги своя.

Судя по всему, предыдущие скачки научили калужан не паниковать. Народу в банках как обычно. Мало того, некоторые даже пришли продавать доллары, пока курс на пике.

Валюта

Курсы доллара и евро к рублю обновили исторические максимумы, и мы не могли не посмотреть, что сейчас творится в банках Калуги. Посетили некоторые из них, пообщавшись с клиентами и работниками.

— Ну произошел скачок валюты, ну и что теперь? – недоумевает пенсионер Егор. – Доллары и евро не скупаю и не храню, пользуюсь только рублями. Счетов в банке нет, пенсии хватает. Переживем, хуже было с валютой и выжили, а сейчас тем более.

— Граждане снимают или покупают валюту в обычном режиме, – рассказывает нам кассир одного из банков Юлия ЕФРЕМОВА. – Ажиотажа особого нет. Люди при таких ценниках особой активности не проявляют.

— Думаю, что все это скоро кончится, потому надо быстрее воспользоваться случаем, если есть валюта, то надо ее продавать, – рассказала нам посетительница другого банка пенсионерка Нина. – У меня всего 300 долларов в запасе. Надо их снять и перевести в рубли. По-хорошему нужно иметь и то, и другое на всякий случай.

— Курс доллара и евро, конечно, увеличился и, вероятнее всего, продолжит расти, – прогнозирует сотрудник банка Антон. – Тем не менее ажиотажа при скупке или продаже валюты сейчас нет. Люди так же приходят брать кредиты, оформлять вклады, платить за коммуналку и так далее. Скупать наличные доллары и евро особо не спешат.

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