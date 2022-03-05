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6 000 калужанок поддержали российских солдат на Украине

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 05.03.2022 14:37 1 443
6 000 калужанок поддержали российских солдат на Украине

В преддверии Международного женского дня, 5 марта, состоялся брифинг Калужского регионального отделения Союза женщин России.

Встреча прошла на площадке Общественной палаты области и касалась поддержки солдат и офицеров Вооруженных сил России, участвующих в спецоперации на Украине.

Женщины выступили с инициативой подписать открытое обращение к землякам и поддержать российских солдат.

- В свете последних событий региональным отделением Союза женщин России принято решение поддержать солдат и офицеров Вооруженных сил России, которые участвуют в специальной операции на Украине, - сказала председатель Общественной палаты Оксана МИЛОВАНОВА. - К подписанию обращения присоединились женщины всех муниципальных районов и городских округов Калужской области. Под обращением оставили подписи около 6000 жительниц нашего региона.

- В сложившейся ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках наша страна не могла остаться в стороне, - сказала заместитель директора Центра содействия семейному устройству детей Антонина БЕЛКИНА. - И сегодня наши мужья, братья, сыновья делают все возможное, чтобы мы, женщины, которые являются опорой в семье, спокойно растили детей в мире, не переживали за их будущее, чувствовали себя в безопасности. Любовь и безграничная вера в наших мужественных защитников, в главу государства очень важна. Союз женщин всегда был опорой сплочения. Все мы хотим мира и несем ответственность за будущее России, поэтому поддерживаем нашу армию и решение президента Владимира Путина.

- Все врачи военнообязанные, - сказала вице-президент организации «Врачи Калужской области» Елена РАЗУМЕЕВА. - Мы тоже поддерживаем решение президента, а также ополченцев ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся на передовой. Желаем скорейшего урегулирования этой ситуации.

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 05.03.2022 14:37 1 443
Тэги: область поддержка
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