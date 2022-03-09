Дизайнеры в Калуге рассказали о модных тенденциях и инновационных материалах.

На выставке «Время в пространстве» можно увидеть дизайнерские проекты интерьеров, одежды, обуви, аксессуаров, фитокомпозиции и фитокартины.

Работать она будет всего две недели, до 13 марта.

Здесь много стендов с фотографиями проектов квартир, городской среды, в залах - цветочные комопозиции и флорариумы, авторские куклы, исторические костюмы, в витринах - коллекции обуви и аксессуаров. Калужские дизайнеры показали свои лучшие работы.

Поводом для выставки стало 25-летию Калужского регионального отделения Союза дизайнеров России. Хотя первый калужский дизайнер Владимир КИСЕЛЁВ внёс в эту дату уточнение:

- На самом деле калужскому дизайну не 25 лет, - говорит Владимир. - В 1971 году, 50 лет назад, я с дизайнерским дипломом приехал в Калугу на машиностроительный завод, работать по профессии «Художественное конструирование промышленных изделий».

Раньше без проработки дизайна изделия ни один товар не уходил в Европу. И в СССР признали, что необходима отечественная дизайнерская школа.

В учебных заведениях страны стали открывать первые факультеты. Я поступил на дизайнерский факультет в Киевский художественно-промышленный техникум. Это был первый выпуск. По направлению попал в Калугу, с тех пор живу с здесь.

Владимир Киселёв рядо со стендом со своими дизайнерскими разработками.

- Сейчас в моей семье уже три поколения дизайнеров, династия. Здесь есть работы моей дочери Мирославы, она - модельер-конструктор обуви. Представляет интересы России за рубежом, в китайских компаниях по выпуску обуви, разработанной калужским дизайнерами.

А внучка Дарина – студентка Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета.

Цветут весь сезон

На открытии выставки собрались дизайнеры, архитекторы, обсуждали проекты, делились впечатлениями. У них можно было узнать и о модных сейчас тенденциях.

Специалист в области ландшафтного дизайна и фитодизайна Анна БОРИСОВА с детства любила растения и любила рисовать.

- Теперь рисую растениями - это моя профессия, - улыбается Анна. - Сейчас работать очень интересно, потому что много возможностей, можно сделать английский цветник, классический, современный и найти любое растение.

Я люблю хвойные растения, различные декоративно-лиственные деревья, кустарники с контрастной листвой, создающей необычные, красивые композиции.

Сейчас в моде лесной стиль, где используются природные материалы: ветки, кора, мох, злаки, различные растения с мелкими соцветиями. Они достаточно фактурные. Это - миксбордеры, смешанные цветники.

Они взаимозаменяемые: отцветает что-то одно, зацветает другое. Красиво смотрятся с весны до поздней осени, яркие в течение всего сезона. А розы, пионы, гладиолусы в классическом виде отходят на второй план.

Флорариумы Анна Борисова на выставку принесла из дома.

- Дома у меня - флорариумы, композиции из суккулентов. Они интересны, достаточно долговечны и им не требуется особый уход.

К сожалению, разместить много растений в квартире нет возможности, потому что им нужны определенные условия: свет, влажность. Поэтому большинство растений у меня на даче.

На дачных участках сейчас актуальны цветники с минимальным уходом, которые не нужно открывать, закрывать, делать сложные обрезки. Люди хотят отдыхать в саду, а не ухаживать за ним с утра до ночи.

В боярском стиле

У Виктории СЕРГЕЕВОЙ редкая профессия, она – дизайнер обуви и аксессуаров.

- Когда я училась в Московском государственном университете дизайна и технологии, мне очень нравилось готовить коллекции, участвовать в показах, - рассказывает Виктория. - Но, когдаты выходишь на работу, немного опускаешься с неба на землю, потому что не только создаешь интересные образы, но и думаешь об удобстве и качественных материалах, учитываешь возможные риски, брак.

Первой коллекции Виктории Сергеевой уже 15 лет, но своей актуальности она не потеряла.

- Первую коллекцию «Московия» я сделала на пятом, выпускном, курсе вуза. Наш вуз каждый год совместно с международной выставкой обуви и аксессуаров «Мосшуз» проводит конкурс молодых дизайнеров.

Участие было бесплатным, но коллекцию ты изготавливаешь на свои средства, сам находишь мастерские. Мне в этом помогли калужские мастера.

Коллекция Виктории была на показана в Москве, в Гостином дворе.

- Я взяла за основу боярский русский стиль. Хотелось уйти от ярмарок, всего лубочного, яркого. Сделать акцент на том, что мы взяли от Византии: расшитые ткани, драгоценные камни - то, что было доступно более обеспеченным слоям населения.

Изначально я планировала сделать сапоги из коричневой кожи, но потом решила использовать красную. А костюм немного осовременила, поэтому рубашки укороченные. Они простые, однотонные, но с золотой оторочкой.

Хотелось, чтобы костюм не отвлекал внимание. чтобы акцент всё-таки был на обуви. Коллекция была показана в Москве в Гостином дворе в финале конкурса.

Свои сказочные сапожки Виктория не носит, они ей малы. Сделаны она на 37 размер.

- Сейчас сапожкам уже больше 15 лет. Была мысль продать их для выступлений на сцене, например, певице. Но потом решила оставить их на память, так как это моя первая коллекция.

Мечтаю, что когда-нибудь у меня будет своя мастерская, чтобы обучать детей и подростков, и эту коллекцию я бы поместила там в витрину.

Шапка, поясной ремень и кулон, как и обувь сделаны из кожи и парчи, украшены стразами.

- Если говорить о современной моде, все ориентируются на показы западных дизайнеров. Но если у них более смелые формы, то в массовое производство берут приближенное к реальности.

Мы не можем позволить себе маркие материалы, экстремально высокие каблуки или очень зауженные носы обуви.

Сейчас, весной, остаётся тренд на спортивную обувь. Белые кроссовки – универсальное дополнение к любому образу: и к пальто, и к лёгкому платью, и к джинсам.

Инновации в моде

Яна ЕГОРОВА – дизайнер одежды. Она с отличием закончила Московский государственный университет дизайна и технологии по направлению «Искусство костюма и текстиля».

- В моей семье все занимались пошивом одежды: мама – портной, бабушка – закройщик, поэтому профессия меня сама выбрала, - говорит Яна.

Работа Яны Егоровой «Стилизация костюма конца ХIХ – начала ХХ века» Атлас, гипюр кружево.

Яне интересны исторические наряды, сценические образы и современные модели. А еще она создаёт авторских кукол. Когда училась в школе, сделала героев комедии дель арте.

Этих кукол Яна сделала в школе, когда готовилась к научной конференции.

- Нарисовала эскизы, придумала костюмы. Сейчас Яна – дизайнер одного известного трикотажного бренда, разрабатывает модели и для личных заказов. На выставке можно увидеть её магистерскую дипломную коллекцию.

- Коллекция основана на стиле «Конструктивизм» 1920-1930 годов, это наш советский стиль, - рассказывает Яна. - Выполнена она изо льна и построена на сочетании контрастных цветовых блоков.

Её изюминка - большие накладные карманы, которые удобно использовать в повседневной жизни. Они расположены, как и на самом изделии, так и на рукавах. В Калуге показ этой коллекции был в ИКЦ, теперь она находится у меня дома, ждёт своего часа.

Справа от Яны - стенд с её коллекцией «Конструктивизм», созданной в 2020-2021 годах.

- А сейчас в моде необычные инновационные материалы в одежде, например, из переработанного пластика, или технологичные вещи, которые на коже меняют цвет.

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